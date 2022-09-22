خروج بنّاء من الأزمة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عدد أقل من الطلبات والعملاء والموظفين أيضا، وهذا ما سبب مشاكل لكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم بعد الجائحة. فما هي السبل المتاحة للخروج من الأزمة، هذا ما سنبينه في حلقة اليوم.
أدت جائحة كورونا إلى وتوقف هجرة الأيدي العاملة وتراجع كبير في التحويلات المالية للعمال المهاجرين، الذين كان عليهم تحمل أعباء إضافية. لكن كانت هناك مفاجأة في بنغلاديش التي حققت رقما قياسيا في التحويلات وتدفق الأموال!
سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 13مليون وفاة خلفتها جائحة كوفيد 19 خلال 24 شهرا، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة الصينية من المواطنين العودة للعمل عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول