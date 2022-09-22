 خروج بنّاء من الأزمة | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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خروج بنّاء من الأزمة

عدد أقل من الطلبات والعملاء والموظفين أيضا، وهذا ما سبب مشاكل لكثير من الشركات في جميع أنحاء العالم بعد الجائحة. فما هي السبل المتاحة للخروج من الأزمة، هذا ما سنبينه في حلقة اليوم.

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