 خروج ألمانيا من مونديال السيدات: أسف كروي ودعم رسمي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.08.2023

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رياضة

خروج ألمانيا من مونديال السيدات: أسف كروي ودعم رسمي

امتدح المستشار الألماني أولاف شولتس وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك أداء فريق سيدات ألمانيا الذي تعادل بهدف مع كوريا الجنوبية في مونديال السيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، وودع بالتالي البطولة من الدور الأول.

خيبة لاعبات المنتخب الألماني بعد الخروج المبكر من مونديال السيدات

خيبة لاعبات المنتخب الألماني بعد الخروج المبكر من مونديال السيدات

أبدت مارتينا فوس-تيكلينبرغ، مدربة المنتخب الألماني، أسفها لخروج فريقها من الدور الأول ببطولة كأس العالم  للسيدات لكرة القدم، عقب التعادل 1/1 مع نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من البطولة المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.

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واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب المغربي الذي فاز على كولومبيا (متصدر الترتيب)، ليقتنص بطاقة العبور الثانية لدور الستة عشر.

لكن مارتينا فوس-تيكلينبرغ قالت إن فريقها جاء للبطولة من أجل أهداف أخرى. وأضافت في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "الدعم كان كبيراً، وأردنا أن نلعب بشكل أفضل وأن نفوز بالمباراة، لكن في النهاية الأمر يتعلق بالنتائج".

وتابعت: "لم تكن مباراتنا... أظهرنا شجاعة وحاولنا، وصدمنا بالهدف الأول الذي هز شباكنا وخسرنا هدوءنا، افتقدنا للكثير من الأساسيات، وأداءنا لم يكن كافياً للتأهل من تلك المجموعة".

وأعرب المستشار أولاف شولتس عن شكره لسيدات ألمانيا، رغم الخسارة والخروج من البطولة. وغرد على تويتر: "يا لها من لعبة! الملايين في ألمانيا  شجعوا، ولكن لسوء الحظ لم يكن ذلك كافياً في النهاية (للتأهل). ستأتي الفرصة القادمة. شكراً على هذا الأداء".

وزيرة الخارجية انالينا بربوك فقد غردت على تويتر: "يا لها من دراما! في بعض الأحيان يحدث مثل هذا التعثر. ارفعن رؤوسكن عالياً، أيتها السيدات في الاتحاد الألماني لكرة القدم".

من جانبه، قال كولن بيل، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، والذي سبق له التدريب في ألمانيا: "أدرك أن الفريق الألماني من الداخل، كان لدينا أهدافنا واحتجنا للنجاح، لقد اختفى العبء بعدما سجلنا". وأضاف: "قضيت نصف حياتي في ألمانيا وأشعر بالأسف من أجلهن، لقد حاولن فعل كل شيء".

خ.س/ع.أج (د ب أ)

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