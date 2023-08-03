خروج ألمانيا من مونديال السيدات: أسف كروي ودعم رسمي

أبدت مارتينا فوس-تيكلينبرغ، مدربة المنتخب الألماني، أسفها لخروج فريقها من الدور الأول ببطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، عقب التعادل 1/1 مع نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من البطولة المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.
واحتل المنتخب الألماني المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب المغربي الذي فاز على كولومبيا (متصدر الترتيب)، ليقتنص بطاقة العبور الثانية لدور الستة عشر.
لكن مارتينا فوس-تيكلينبرغ قالت إن فريقها جاء للبطولة من أجل أهداف أخرى. وأضافت في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "الدعم كان كبيراً، وأردنا أن نلعب بشكل أفضل وأن نفوز بالمباراة، لكن في النهاية الأمر يتعلق بالنتائج".
وتابعت: "لم تكن مباراتنا... أظهرنا شجاعة وحاولنا، وصدمنا بالهدف الأول الذي هز شباكنا وخسرنا هدوءنا، افتقدنا للكثير من الأساسيات، وأداءنا لم يكن كافياً للتأهل من تلك المجموعة".
وأعرب المستشار أولاف شولتس عن شكره لسيدات ألمانيا، رغم الخسارة والخروج من البطولة. وغرد على تويتر: "يا لها من لعبة! الملايين في ألمانيا شجعوا، ولكن لسوء الحظ لم يكن ذلك كافياً في النهاية (للتأهل). ستأتي الفرصة القادمة. شكراً على هذا الأداء".
وزيرة الخارجية انالينا بربوك فقد غردت على تويتر: "يا لها من دراما! في بعض الأحيان يحدث مثل هذا التعثر. ارفعن رؤوسكن عالياً، أيتها السيدات في الاتحاد الألماني لكرة القدم".
من جانبه، قال كولن بيل، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، والذي سبق له التدريب في ألمانيا: "أدرك أن الفريق الألماني من الداخل، كان لدينا أهدافنا واحتجنا للنجاح، لقد اختفى العبء بعدما سجلنا". وأضاف: "قضيت نصف حياتي في ألمانيا وأشعر بالأسف من أجلهن، لقد حاولن فعل كل شيء".
خ.س/ع.أج (د ب أ)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
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أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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