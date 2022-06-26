خرسانة من ثاني أكسيد الكربون

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تتسبب صناعة مواد البناء في انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. اليوم سنتعرف على شركة كندية تعمل بتقنية يمكن استخدامها لإنتاج بديل للأسمنت من النفايات الصناعية وثاني أكسيد الكربون، بهدف حصر الغاز الضار بالمناخ داخل الخرسانة.
نجح باحثون من جامعة ميونيخ التقنية في زراعة بكتيريا خاصة بطريقة غير مكلفة وصديقة للبيئة من أجل استخدامها في ترميم الهياكل الخرسانية. كيف ذلك؟
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
توصل قادة العالم، في مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) المنعقد في غلاسكو إلى اتفاقين رئيسين يهدف أحدهما إلى احتواء الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، فيما يهدف الآخر إلى حماية الغابات.
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
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