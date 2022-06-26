 خرسانة من ثاني أكسيد الكربون | المستقبل الآن | DW | 03.07.2022

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المستقبل الآن

خرسانة من ثاني أكسيد الكربون

تتسبب صناعة مواد البناء في انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. اليوم سنتعرف على شركة كندية تعمل بتقنية يمكن استخدامها لإنتاج بديل للأسمنت من النفايات الصناعية وثاني أكسيد الكربون، بهدف حصر الغاز الضار بالمناخ داخل الخرسانة.

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