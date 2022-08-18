 خرسانة خفيفة الوزن وتطفو على الماء: هكذا يجعل الهواء البناء بالخرسانة الخفيفة أكثر رفقاً بالمناخ. | المستقبل الآن | DW | 29.01.2023

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المستقبل الآن

خرسانة خفيفة الوزن وتطفو على الماء: هكذا يجعل الهواء البناء بالخرسانة الخفيفة أكثر رفقاً بالمناخ.

الخرسانة الخفيفة التي تحتوي على فقاعات هواء، قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون عبر هيكلها المسامي، وهي رفيقة بالمناخ ومتينة. الخرسانة الخفيفة, الخرسانة المنتفخة, ثاني أكسيد الكربون, التغير المناخي

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