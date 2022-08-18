خرسانة خفيفة الوزن وتطفو على الماء: هكذا يجعل الهواء البناء بالخرسانة الخفيفة أكثر رفقاً بالمناخ.

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الخرسانة الخفيفة التي تحتوي على فقاعات هواء، قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون عبر هيكلها المسامي، وهي رفيقة بالمناخ ومتينة.
الخرسانة الخفيفة, الخرسانة المنتفخة, ثاني أكسيد الكربون, التغير المناخي
من خلال استثماراتهم، يصدر المليارديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين المرات أكثر من المتوسط العالمي. وفي ألمانيا يرتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة لمستوى قياسي ما يتسبب في المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الجميع يعلم مدى الضرر المادي والبيئي الذي تخلفه الألعاب النارية، لكن رسائل البريد الإلكتروني لا تقل ضرراً عنها. كما أن صندوق البريد الإلكتروني الممتلئ أكثر ضرراً من حقيبة بلاستيكية! فكيف يوضح الخبراء ذلك؟
الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.
الالتزام بحماية 30 بالمئة من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030، ومكافحة الانقراض الجماعي وتغير المناخ. ستكون هي الأهداف الرئيسية لمحادثات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي ينظم في كندا هذا الأسبوع.
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