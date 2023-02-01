 خرسانة أكثر رفقا بالبيئة | صنع في ألمانيا | DW | 01.02.2023

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صنع في ألمانيا

خرسانة أكثر رفقا بالبيئة

ثمانية بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تأتي لوحدها من الخرسانة. نسبة عالية جدا خصوصا في ظل تغيرات المناخ. في برلين، وجدت شركة ناشئة طريقة لتغيير ذلك - باستخدام الذكاء الاصطناعي‫!‬

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Rostock (Mecklenburg-Vorpommern): In der Lebensmittel-Analytik der Bioserv AG in Rostock begutachtet Laborleiterin Ines Teske am 05.02.2002 das Koloniewachstum von Mikroben auf speziellen Nährböden. Das Biotechnologieunternehmen hat sich auf die Forschung und Entwicklung von Produkten und Verfahren für die Humanmedizin sowie für die Nahrungsmittelindustrie spezialisiert. Bioserv wurde vor zehn Jahren gegründet und beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. (ROS41-070202)

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