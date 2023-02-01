خرسانة أكثر رفقا بالبيئة

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ثمانية بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تأتي لوحدها من الخرسانة. نسبة عالية جدا خصوصا في ظل تغيرات المناخ. في برلين، وجدت شركة ناشئة طريقة لتغيير ذلك - باستخدام الذكاء الاصطناعي!
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
يوجد في ألمانيا آلاف المساجد، أغلبها بالساحات الخلفية للمنازل والأبنية أو في المناطق الصناعية خارج المدن. فما هو أول مسجد بني في ألمانيا؟ ولماذا لا يتم رفع الآذان خارج المسجد؟ حقائق حول أوضاع المساجد وتاريخها في ألمانيا.
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