 خرافة التخلص من سموم الجسم | صحتك بين يديك | DW | 10.03.2023

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صحتك بين يديك

خرافة التخلص من سموم الجسم

المزيد من منتجات التخلص من السموم تغزو الأسواق يومياً. إذ يتطلع كثيرون لتحقيق نمط حياة صحي وإزالة السموم من أجسامهم عبر الاستعانة بالشاي والأقراص وعلاجات الشعر وغيرها. ولكن ما مدى فاعلية هذه المنتجات، خاصة وأن نجاعتها لم تثبت علمياً بعد.

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