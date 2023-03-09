خرافة التخلص من سموم الجسم

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المزيد من منتجات التخلص من السموم تغزو الأسواق يومياً. إذ يتطلع كثيرون لتحقيق نمط حياة صحي وإزالة السموم من أجسامهم عبر الاستعانة بالشاي والأقراص وعلاجات الشعر وغيرها. ولكن ما مدى فاعلية هذه المنتجات، خاصة وأن نجاعتها لم تثبت علمياً بعد.
بسبب عدم توفر علاج ضد مرض الكبد الدهني، ينصح خبراء التغذية بتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. ولهذا هناك بعض الأطعمة تساعد بشكل خاص في إزالة السموم والدهون من الكبد.
لا حاجة للتخلي عن تناول الخبز إذا كنت ترغب باتباع نظام غذائي صحي دون حدوث زيادة في الوزن. إذ يوجد الكثيرمن أنواع الخبز الصحية التي توفر العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. تعرف هنا على بعضها!
العديد من الحميات الغذائية قد تكون معقدة ولا تناسب الجميع. موقع ألماني يكشف عن حمية صحية جديدة تعرف بـ "صيام الألوان" . وهذه الحمية ليست سهلة وتساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!
كشفت دراسة أمريكية وجود منشطات محظورة في المكملات الغذائية التي تباع من أجل حرق الدهون والتنحيف. الباحثون رصدوا تسعة أنواع من العقاقير الخطرة يعود صنع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
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