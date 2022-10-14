 خرافة أم حقيقة.. علاقات ″الحب″ في الشتاء قد تنتهي في الربيع! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.10.2022

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منوعات

خرافة أم حقيقة.. علاقات "الحب" في الشتاء قد تنتهي في الربيع!

الشتاء هو وقت الوقوع في الحب، كلنا نعرف أو سمعنا عن ذلك من قبل. بمجرد أن تصبح الأيام أقصر وتنخفض درجات الحرارة، نتوق إلى التقارب مع الآخرين. فما سبب حاجتنا إلى شريك بجانبنا في هذا الوقت؟

البحث عن شريك

بعد الصيف تزداد لدينا الرغبة والاستعداد للبحث عن شريك!

في تقرير نشره موقع التلفزيون الألماني"آر تي إل"، وضحت خبيرة العلاقات العاطفية، تابيا فينكلر، ماهية ما يعرف بـ "العلاقات العاطفية الشتوية" والأسباب وراء انتهاء بعضها بشكل أسرع مما بدأ.

في اللغة العامية يُشار إلى الفترة ما بين بداية الخريف إلى بداية الربيع باسم "موسم التكبيل". خلال هذا الوقت من السنة، يصبح الناس أكثر ميلًا إلى "الاقتراب من بعضهم" وتكوين علاقات حتى لا يكونوا بمفردهم في المواسم ذات الأجواء الغائمة.

وفق خبيرة العلاقات العاطفية، تابيا فينكلر، لا يحدث هذا الأمر عن قصد و يمكن تفسيره كالتالي: "الناس ليسوا مخلوقين للعيش بمفردهم! ولكن خلال أشهر الصيف، قد ننشغل كثيراً بالطقس الجميل والأنشطة الاجتماعية بحيث لا تتاح أمامنا فرصة كبيرة للشعور بالوحدة".

بعد الصيف نشعر أكثر بالوحدة!

لكن عندما يحل فصل الخريف والشتاء، تُصبح الأيام أقصر وأكثر قتامة، ونقضي جميعنا المزيد من الوقت بداخل جدراننا الأربعة. من جهة أخرى تتضاءل الأنشطة الاجتماعية المتنوعة المعتادة في فصل الصيف وتفسح الأمسيات في الهواء الطلق، المجال أمام قضاء أمسيات سينمائية مريحة على الأريكة.

العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج - واقع مرفوض في العالم العربي؟

في ظل الجو العائلي والدافئ، الذي يسود خلال أشهر السنة الباردة، يزداد توقنا إلى "اللمة" و"الرفقة". ولهذا لا نريد قضاء تلك الأشهر بشكل وحيد على الأريكة فقط، وفق ما أشارت خبيرة العلاقات العاطفية.

البيئة لها أيضاً تأثير لا يجب الاستهانة به، وفق  فينكلر. لأنه بينما يقضي الأزواج الودودون وقت الشتاء معاً، يمكن للعزاب فقط تخيل الوقت المتناغم والمحبوب الذي فقدوه على ما يبدو، لذلك نتوق إلى ما لا نمتلكه أكثر من أي وقت سابق.

خاصة في الوقت الحالي يزداد أيضاً عدد الأشخاص العزاب، الذين يبحثون عن شريك جديد عبر منصات المواعدة أو في الحياة الواقعية. لأن الرغبة والاستعداد للوقوع في الحب مع شريك، تكون عالية.

وفق خبيرة العلاقات العاطفية، التوق إلى الحب الرومانسي يزداد بشكل كبير، لأن الأشخاص الذين لا يجيدون البقاء بمفردهم يميلون إلى تقديم تنازلات غير مريحة خلال هذه الفترة. ما قد يؤدي إلى انتهاء هذه العلاقات أسرع مما بدأت.

إ.م

  • Symbolbild Seminar Flirt

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين والابتسام والإنصات إلى مَن ترغب في أن يقع في غرامك، وبهذا يكون من تحبه وترغب في أن يحبك قد وقع في حبك. بهذه البساطة قد يكسب الإنسان قلب شخص آخر، بحسب ما يرى الاختصاصي النفسي الأمريكي نويمان بحسب موقع "بيكسا باي" وموقع "إن 24" الإلكترونيين.

  • Junges und fröhliches Paar

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الابتسام يجعل الناس أكثر جاذبيةً ولطفاً وإثارة للاهتمام. فلا يوجد أفضل من أن يبتسم الشخص لمن يريد أن يقع في حبه.

  • Liebespaar Eisbecher

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    تبادل النظرات والتقاء العينين: فالعاشقون يقضون 75% من أوقاتهم المشتركة في النظر إلى أعين بعضهم البعض بحسب دراسة استنتجتها جامعة هارفارد المرموقة.

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    المبدأ سهل: الذين ينظرون كثيراً وطويلاً إلى بعضهم البعض تنشأ ثقة متبادلة بينهم أكثر وأكثر.

  • Pärchen händchenhaltend

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    إبداء الاحترام لمن ترغب في أن يقع في حبك وكذلك إظهار قيمته لديك، ومنحه الانطباع بأنه يربح شيئاً من خلال الارتباط بك، ألا وهو احترامك وتقديرك له.

  • Symbolbild Paar Streit

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فـ 48% من شركاء الحياة أو العشاق الذين ينفصلون عن بعضهم يكون سبب الانفصال هو قلة الاحترام المتبادل أو من أحد الطرفين على الأقل.

  • Symbolbild Paar Pärchen Seitensprung

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    الإنصات والاستماع الجيد: لا بد أن تنصت جيداً إلى الشخص الذي تحبه، فهذا هو المفتاح إلى قلبه أو قلبها.

  • Symbolbild Romantischer Spaziergang

    كيف تجعل من تحبه يقع في حبك

    فالإنسان لا يوجد لديه أجمل وأحب من أن ينظر إليه ويهتم به وبحياته شخص آخر بأمانة وود. وهذا يعني أنه عندما يتحدث الشخص الذي تريده أن يقع في غرامك فلا تغيّر موضوع الكلام للحديث عن نفسك بل استمع جيداً واترك المجال له كي يتحدث عن نفسه.

    الكاتب: علي المخلافي