 ″خذل أمريكا″..بايدن يرد على ترامب بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"خذل أمريكا"..بايدن يرد على ترامب بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، متعهدا بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن. غير أن ترامب يرفع بذلك أيضا التحدي أمام منافسيه المحتملين داخل الحزب الجمهوري.

صورة للرئيس الأمريكي السابق ترامب خلال إعلان عزمه الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة. الصورة من فلوريدا بتاريخ 15 نوفمبر 2022

ابتعد ترامب خلال كلمته عن توجيه الاهانات مثلما كان يفعل خلال ظهوره في المناسبات العامة الأخرى، واختار بدلا من ذلك انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية خلال فترته في المنصب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024 وقال ترامب بهذا الصدد "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أُعلن الليلة ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة"، متحدثا في منتجعه مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وكان ترامب قد ألمح إلى محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسط انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما أثار تكهنات بأنه يتجه لإعادة المنافسة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2024 وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب (76) أوراقا اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسميا خوض الانتخابات المقبلة.

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية. وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، قدم مساعدو ترامب أوراقا إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية لتشكيل لجنة تسمى "دونالد غيه. ترامب رئيسا لأمريكا 2024".

وابتعد ترامب عن توجيه الاهانات مثلما كان يفعل خلال ظهوره في المناسبات العامة الأخرى، واختار بدلا من ذلك انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية خلال فترته في المنصب. وقال "قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة مرة أخرى". وأوضح ترامب أنه سيضغط من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات ووضع قيود على فترات عمل المشرعين وإعادة توظيف أعضاء الجيش الذين تم فصلهم لرفضهم الحصول على لقاح كوفيد-19.

ورد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء على إعلان دونالد ترامب ترشحه بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه. وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين "دونالد ترامب خذل أمريكا". وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

مختارات

"طباخ بوتين" يعترف بـ"التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية

عشية الانتخابات النصفية وفي أول اعتراف من نوعه من شخصية وضعتها واشنطن في دائرة المتورطين في جهود التأثير في السياسة الأمريكية، أقر رجال أعمال مقرب من بوتين بحصول "تدخل" في الانتخابات الأمريكية مؤكدا أن هذا التدخل سيستمر.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل أصبح رهان الجمهوريين على ترامب خاسرا؟  

مواضيع ذات صلة

US President Joe Biden speaks during a press conference a day after the US midterm elections, from the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on November 9, 2022. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

بايدن يشيد بالانتخابات النصفية ويكشف عن نيته الترشح لولاية ثانية 10.11.2022

فيما يقترب الجمهوريون من تحقيق الأغلبية في مجلس النواب، لم تحسم بعد نتائج مجلس الشيوخ. الرئيس الأمريكي بايدن وصف الانتخابات النصفية باليوم الجيد للديمقراطية، أما سلفه دونالد ترامب فرأى في نتائج الانتخابات "نجاحا شخصيا".

TOPSHOT - Former US President Donald Trump wipes the rain from his head as he speaks during a Save America rally in support of US Senator Marco Rubio (R-FL) ahead of the midterm elections at Miami-Dade County Fair and Exposition in Miami, Florida, on November 6, 2022. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP) (Photo by EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images)

ترامب يعلن الثلاثاء ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024 12.11.2022

قال مستشار للرئيس الأمريكي السابق ترامب إن قطب العقارات "سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة". من ناحية أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية سعياً منه لتجنب إدانته في واقعة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.

13.11.2022 President Joe Biden smiles as he speaks about democratic control of the Senate before leaving his hotel to attend the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit, Sunday, Nov. 13, 2022, in Phnom Penh, Cambodia. (AP Photo/Alex Brandon)

استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ..وبايدن يتنفس الصعداء 13.11.2022

توقعت شبكات إخبارية ومراكز أبحاث أن يواصل الديمقراطيون بزعامة بايدن سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي لمدة عامين آخرين خاصة وأن التقديرات تشير لفوز كاثرين كورتيز ماستو الديمقراطية عن ولاية نيفادا.