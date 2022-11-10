"خذل أمريكا"..بايدن يرد على ترامب بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024 وقال ترامب بهذا الصدد "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أُعلن الليلة ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة"، متحدثا في منتجعه مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وكان ترامب قد ألمح إلى محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسط انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مما أثار تكهنات بأنه يتجه لإعادة المنافسة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2024 وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب (76) أوراقا اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسميا خوض الانتخابات المقبلة.

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية. وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، قدم مساعدو ترامب أوراقا إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية لتشكيل لجنة تسمى "دونالد غيه. ترامب رئيسا لأمريكا 2024".

وابتعد ترامب عن توجيه الاهانات مثلما كان يفعل خلال ظهوره في المناسبات العامة الأخرى، واختار بدلا من ذلك انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية خلال فترته في المنصب. وقال "قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة مرة أخرى". وأوضح ترامب أنه سيضغط من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات ووضع قيود على فترات عمل المشرعين وإعادة توظيف أعضاء الجيش الذين تم فصلهم لرفضهم الحصول على لقاح كوفيد-19.

ورد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء على إعلان دونالد ترامب ترشحه بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه. وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين "دونالد ترامب خذل أمريكا". وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ هذا ما ينص عليه الدستور يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ المراقبة من خلال " التحقق والتوازن" تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ القوة الكامنة في "دولة الاتحاد" يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ يمكنه أن يرفض عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ مناطق رمادية في تحديد السلطة لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ إرشادات بطعم الأوامر بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ التحايل على الكونغرس... من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ ... حينها يجب التراجع الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟ المراقبة النهائية إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ



ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)