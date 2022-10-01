 خدمة شبكة 5G.. انتشار محدود في ألمانيا وتباين في العالم العربي! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.10.2022

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علوم وتكنولوجيا

خدمة شبكة 5G.. انتشار محدود في ألمانيا وتباين في العالم العربي!

رغم إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G في ألمانيا منذ 3 سنوات، إلا أن انتشارها لم يتحقق بعد على مستوى كبير. فما هي أرقام الجيل الخامس في ألمانيا؟ وماذا عن الدول العربية؟

الجيل الخامس

الجيل الخامس من الانترنت ينتشر في العالم..فما هي الأرقام في ألمانيا وفي المنطقة العربية؟

تعوّل العديد من الدول على الجيل الخامس من الانترنتلإنشاء وتطوير المدن الذكية وتحسين مناخ الأعمال ودعم مشاريع الرقمنة. لكن هناك تحديات كبيرة لا تظهر فقط في البلدان التي لا تتوفر على بنى تحتية خاصة لتطوير الانترنت، بل كذلك في بلدان غربية متطورة ومنها ألمانيا.

مختارات

في ألمانيا، أُطلقت هذه الخدمة عام 2019، ولكن لحد الآن لم تصل بعد لانتشار واسع في عموم البلاد. بناءً على تقرير من الشركة العالمية opensignal، فأكبر نسبة ارتباط (مدى توافر هذه الخدمة) لزبائن شركات الاتصالات بشبكة 5G في ألمانيا كانت في مدينة نورنبرغ، في جنوب البلاد، بـ22,1 بالمئة، بينما أضعف نسبة ارتباط كانت في دريسدن، شرقي البلاد بـ11,3 بالمئة.

تطور متفاوت

تطوّر شبكة الجيل الخامس 5G ليس بالوتيرة نفسها في عموم ألمانيا، هناك مدن شهدت بين سنتين تطورا للخدمة بنسبة 12,4 بالمئة كما جرى في مدينة دوسلدورف غرب البلاد وأخرى أقل من ذلك. كما أن التطور لا يستمر بشكل تصاعدي، إذ إن هناك فقط مدينتين تطوّرت فيهما الشبكة بين نهاية 2021 ومنتصف 2022، هما برلين ودوسلدورف.

كما أن توافر الخدمة لا يعني يالضرورة سرعة تحميل كبيرة. مدينتان في ألمانيا هما بون و نورنبرغ شهدتا سرعة تحميل تتجاوز 200 ميغابايت في الثانية، والبقية بين 199 و137 ميغابايت في الثانية. 

وعانت ألمانيا وفق التقرير من عدم توافق التجهيزات الخاصة بالانترنت مع نطاق التردد (3.5 غيغاهرتز) الذي تحتاجه شبكة 5G لتوفير الانترنت السريع، مقارنة مع شبكة الجيل الرابع المنتشرة حاليا في البلد.

كما أن هناك المعيقات التقليدية أيضا، مثل البيروقراطية والتفاوض مع ملاك العقارات والتوقيع على العقود وكذلك تفاوت التشريعات بين الولايات. لكن مع ذلك، يبين التقرير أن استراتيجية "غيغا بايت" التي أعلنتها مؤخرا وزارة النقل الاتحادية الخاصة بالشؤون الرقمية، من شأنها تسهيل نمو شبكة 5G في ألمانيا.

ماذا عن الدول العربية؟

ألمانيا ليست من الدول الـ15 الأولى عالميا في سرعة التحميل الخاصة بشبكة 5G ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2022، ففي تقرير آخر نشرته opensignal  أول دولة هي كوريا الجنوبية بسرعة تحميل تصل إلى 432.7 ميغابايت، متبوعة بماليزيا والسويد وبلغاريا وكلهم ما بين 399 و300 ميغابايت.

ترتيب الدول العربية جيد جدا قياساً على الدول الخليجية. الإمارات حلت في المركز الخامس عالمياً بسرعة 315,9 ميغا بايت، وقطر في المركز السابع بـ275,9 ميغا بايت، ثم الكويت في المركز التاسع بـ267,6 ميغا بايت، ثم السعودية في المركز 14 بـ237,9 ميغا بايت.

عامود شبكة اتصالات في مدينة دوسلدورف الألمانية

يحتاج انتشار خدمة شبكة الجيل الخامس للانترنت تطويرا في البنى التحتية

وانطلقت التجربة في الخليج عام 2017 من الإمارات، وهو العام ذاته الذي شهد انطلاق التجارب الأولى للشبكة في العالم، ثم أضحت شركة "أوريدو" في قطر أول شركة في العالم تطلق الخدمة بشكل تجاري، بينما السعودية أول دولة عربية تعمم الخدمة على أكبر عدد من المدن، بتغطية 20 مدينة عام 2019 في أفق انتشارها في 71 مدينة.

لكن هناك دول عربية لم تطلق هذه الخدمة بعد. ففي المغرب، هناك توقعات بإطلاقها عام 2023، وهناك مواقع تشير إلى أن الانطلاق قد يتأخر لعام 2024 أو حتى العام الموالي، بما أن منح الرخص لن يتم إلا نهاية 2022 حسب ما يذكره موقع ميديا 24، رغم أن أولى التجارب بدأت عام 2019.

مصر بدورها لم تطلق الخدمة بعد، ولا يوجد أجل واضح لانطلاقها في القريب العاجل خصوصا مع ما تحتاجه من استثمار في البنية التحتية. الجزائر أعلنت عن دراسات للتخطيط لإطلاق الخدمة دون تاريخ واضح يلوح في الأفق، فيما منح الأردن مؤخراً تراخيص لشركتين من أجل إطلاق الخدمة على أبعد تقدير العام القادم.

وما يعيق انتشار الخدمة عربياهو أن التجهيزات الحالية في أكثر من بلد لا تتيح حتى انتشاراً أفضل لخدمة الجيل الرابع، وهناك شكاوى كثيرة تخصّ ضعف سرعة الانترنت، خصوصا في الضواحي والقرى، حيث تعاني عدة مناطق من ضعف ملحوظ حتى في شبكات الاتصال الهاتفي.

ويبلغ معدل انتشار الانترنت عربيا 70 بالمئة حسب آخر أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن المفارقات، وجود دول عربية في قائمة الانترنت الأسرع في العالم، بينما تعاني أخرى لتوفير الجيل الرابع من الانترنت كما عليه الحال في اليمن.

إسماعيل عزام

  • Pointer telegraph (replica), 1847 (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    بدأت مع التلغراف

    طور فيرنر سيمنس اكتشاف مؤشر البرق الكهربائي خلال عامي 1846 و1847. وقد شكل هذا الاختراع حجر الأساس لـشركة (Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske) التي أنشأها بالتعاون مع المهندس يوهان جورج هالسكي ببرلين، أكتوبر/ تشرين الأول1847. بوجود عشرة حرفيين لبناء الأجهزة في ورشة برلين.

  • Siemens workers in Charlottenburg, now part of Berlin (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    من ورشة عمل إلى مصنع

    حققت الورشة نجاحاً ملحوظاً خلال العقود اللاحقة، إذ تحولت إلى شركة ذات إنتاج قياسي ضخم، كما أنشأت المحركات البخارية وطورت المولد. كما لحق ذلك العديد من الابتكارات كالمصباح القوسي واختراعات في مجال هندسة الطاقة.

  • Siemens cable ship Faraday (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    التواصل عبر المحيطات

    نفذت شركة سيمنس العديد من المشاريع الطموحة، رغم فشل أول محاولة لوضع كابل تلغراف عبر البحر المتوسط في عام 1864 الذي تسبب بخسائر فادحة، غير أن الأخوة سمنس، فيرنر ووليام وكارل، نجحوا بربط أوروبا مع أميركا الشمالية بواسطة التلغراف مستخدمين سفينة كابلات اختصاصية (Faraday) في 1874-1875. وبذلك كانت الكابل الأول من ضمن الـ 16 آخرين في المحيط الأطلسي.

  • First electric tram, Lichterfelde near Berlin (Picture Alliance/AKG Images)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    زمن الخيول انتهى!

    في عام 1879، قام سيمنس وهالسكي بتجربة أول قطار كهربائي على مسار اختبار دائري بطول 300 متراً. وُضع في الخدمة النظامية في عام 1881 في ليشترفيلد ببرلين حيث استمروا بتطوير أعمالهم.

  • Werner von Siemens (Getty Images)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    رجل أعمال نزيه

    عُرف فيرنر سيمنس بنزاهته ونبله من خلال المبادرات الاجتماعية التي قام بها. إذ وضع نظام التأمين الاجتماعي لشركته وذلك بدفع معاشات للأرامل والأيتام والمتقاعدين. غادر فيرنر شركته رسمياً في عام 1890 وتوفي بعد ذلك بسنتين إثر إصابته بالتهاب رئوي عن عمر يناهز 75 عاما.

  • Siemensstadt (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    حي جديد

    نمو وازدهار الشركة بشكل كبير سمح بتوسعها، فاشترت منطقة شبه مهجورة بشمال ما كان يعرف حدود برلين عام 1897، حيث أصبحت مركزاً للأعمال، وتم تأسيس منشآت سكنية ومعامل. وفي حلول عام 1914 ظهرت منطقة جديدة (Siemenssstadt) أومدينة سيمنس.

  • New Siemens headquarters in Munich (Getty Images/AFP/C. Stache)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    الانتقال إلى ميونيخ

    تحسباً لتقدم الجيش الأحمر (السوفيتي) إلى برلين، انتقلت أقسام من الشركة إلى ميونيخ، مولهايم، وهوف في شباط/ فبراير 1945. وفي أعقاب الحصار السوفييتي لبرلين، نُقل مقر الشركة كلياً إلى ميونيخ بينما بقي موقع برلين الغربي ثانوياً. دمجت Siemens & Halske مع الشركات الشقيقة الأخرى لتشكل Siemens AG في أكتوبر/ تشرين الأول 1966.

  • Siemens gas turbine in Berlin (Picture Alliance/dpa/D. Gust)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    المزيد من الإنتاج والمعامل ..انتشار عالمي

    المحركات التوربينية، أنظمة التشغيل الآلي، السكك الحديدية، محطات توليد الطاقة، أنظمة الإتصالات الخاصة، التكنولوجيا الطبية، آلات الغسيل، والكثير أيضاً. في أوائل ثمانينات القرن الماضي، انتشرت معامل سيمنس في 37 دولة مختلفة، وبعد 10 أعوام أصبح ثلثي المبيعات خارج ألمانيا.

  • Siemens employees with flags (picture-alliance/dpa)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    فضيحة سيمنس

    أُعتبرت فضيحة الرشوة والفساد في شركة سيمنس، التي ظهرت بين عامي 2006 و2008 الأكبر في تاريخ ألمانيا الصناعي. وقُدر حجم هذه الفضيحة بـ1.3 مليار يورو دُفعت لضمان عقود أجنية. فُصل العديد من المتورطين بهذه الفضيحة بالإضافة إلى استبدال الإدارة العليا للشركة.

  • Alstom TGV next to Siemens ICE (Picture Alliance/dpa)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    عقود وصفقات كبيرة

    دفعت محطة السكك الحديدية الرئيسية في ألمانيا (DB) أكثر من 6 مليار يورو لبناء أسطول قطارات فائقة السرعة جديد، ويعتبر هذا العقد الأكبر في تاريخ الشركة. كما دفعت مصر مبلغاً يساويه لبناء أكبر محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز في العالم. كانت الشركة تأمل باستلام الشركة الفرنسية المنافسة (Alstom)، ولكنها اختارت عوضاً عن ذلك الشراكة في شركة (General Electric) ومقرها الولايات المتحدة. هيلكه فيشر/ ريم ضوا.