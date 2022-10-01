خدمة شبكة 5G.. انتشار محدود في ألمانيا وتباين في العالم العربي!

تعوّل العديد من الدول على الجيل الخامس من الانترنتلإنشاء وتطوير المدن الذكية وتحسين مناخ الأعمال ودعم مشاريع الرقمنة. لكن هناك تحديات كبيرة لا تظهر فقط في البلدان التي لا تتوفر على بنى تحتية خاصة لتطوير الانترنت، بل كذلك في بلدان غربية متطورة ومنها ألمانيا.

في ألمانيا، أُطلقت هذه الخدمة عام 2019، ولكن لحد الآن لم تصل بعد لانتشار واسع في عموم البلاد. بناءً على تقرير من الشركة العالمية opensignal، فأكبر نسبة ارتباط (مدى توافر هذه الخدمة) لزبائن شركات الاتصالات بشبكة 5G في ألمانيا كانت في مدينة نورنبرغ، في جنوب البلاد، بـ22,1 بالمئة، بينما أضعف نسبة ارتباط كانت في دريسدن، شرقي البلاد بـ11,3 بالمئة.

تطور متفاوت

تطوّر شبكة الجيل الخامس 5G ليس بالوتيرة نفسها في عموم ألمانيا، هناك مدن شهدت بين سنتين تطورا للخدمة بنسبة 12,4 بالمئة كما جرى في مدينة دوسلدورف غرب البلاد وأخرى أقل من ذلك. كما أن التطور لا يستمر بشكل تصاعدي، إذ إن هناك فقط مدينتين تطوّرت فيهما الشبكة بين نهاية 2021 ومنتصف 2022، هما برلين ودوسلدورف.

كما أن توافر الخدمة لا يعني يالضرورة سرعة تحميل كبيرة. مدينتان في ألمانيا هما بون و نورنبرغ شهدتا سرعة تحميل تتجاوز 200 ميغابايت في الثانية، والبقية بين 199 و137 ميغابايت في الثانية.

وعانت ألمانيا وفق التقرير من عدم توافق التجهيزات الخاصة بالانترنت مع نطاق التردد (3.5 غيغاهرتز) الذي تحتاجه شبكة 5G لتوفير الانترنت السريع، مقارنة مع شبكة الجيل الرابع المنتشرة حاليا في البلد.

كما أن هناك المعيقات التقليدية أيضا، مثل البيروقراطية والتفاوض مع ملاك العقارات والتوقيع على العقود وكذلك تفاوت التشريعات بين الولايات. لكن مع ذلك، يبين التقرير أن استراتيجية "غيغا بايت" التي أعلنتها مؤخرا وزارة النقل الاتحادية الخاصة بالشؤون الرقمية، من شأنها تسهيل نمو شبكة 5G في ألمانيا.

ماذا عن الدول العربية؟

ألمانيا ليست من الدول الـ15 الأولى عالميا في سرعة التحميل الخاصة بشبكة 5G ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2022، ففي تقرير آخر نشرته opensignal أول دولة هي كوريا الجنوبية بسرعة تحميل تصل إلى 432.7 ميغابايت، متبوعة بماليزيا والسويد وبلغاريا وكلهم ما بين 399 و300 ميغابايت.

ترتيب الدول العربية جيد جدا قياساً على الدول الخليجية. الإمارات حلت في المركز الخامس عالمياً بسرعة 315,9 ميغا بايت، وقطر في المركز السابع بـ275,9 ميغا بايت، ثم الكويت في المركز التاسع بـ267,6 ميغا بايت، ثم السعودية في المركز 14 بـ237,9 ميغا بايت.

يحتاج انتشار خدمة شبكة الجيل الخامس للانترنت تطويرا في البنى التحتية

وانطلقت التجربة في الخليج عام 2017 من الإمارات، وهو العام ذاته الذي شهد انطلاق التجارب الأولى للشبكة في العالم، ثم أضحت شركة "أوريدو" في قطر أول شركة في العالم تطلق الخدمة بشكل تجاري، بينما السعودية أول دولة عربية تعمم الخدمة على أكبر عدد من المدن، بتغطية 20 مدينة عام 2019 في أفق انتشارها في 71 مدينة.

لكن هناك دول عربية لم تطلق هذه الخدمة بعد. ففي المغرب، هناك توقعات بإطلاقها عام 2023، وهناك مواقع تشير إلى أن الانطلاق قد يتأخر لعام 2024 أو حتى العام الموالي، بما أن منح الرخص لن يتم إلا نهاية 2022 حسب ما يذكره موقع ميديا 24، رغم أن أولى التجارب بدأت عام 2019.

مصر بدورها لم تطلق الخدمة بعد، ولا يوجد أجل واضح لانطلاقها في القريب العاجل خصوصا مع ما تحتاجه من استثمار في البنية التحتية. الجزائر أعلنت عن دراسات للتخطيط لإطلاق الخدمة دون تاريخ واضح يلوح في الأفق، فيما منح الأردن مؤخراً تراخيص لشركتين من أجل إطلاق الخدمة على أبعد تقدير العام القادم.

وما يعيق انتشار الخدمة عربياهو أن التجهيزات الحالية في أكثر من بلد لا تتيح حتى انتشاراً أفضل لخدمة الجيل الرابع، وهناك شكاوى كثيرة تخصّ ضعف سرعة الانترنت، خصوصا في الضواحي والقرى، حيث تعاني عدة مناطق من ضعف ملحوظ حتى في شبكات الاتصال الهاتفي.

ويبلغ معدل انتشار الانترنت عربيا 70 بالمئة حسب آخر أرقام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن المفارقات، وجود دول عربية في قائمة الانترنت الأسرع في العالم، بينما تعاني أخرى لتوفير الجيل الرابع من الانترنت كما عليه الحال في اليمن.

إسماعيل عزام