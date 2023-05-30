 خدمات تجميلية مجانية لمواجهة العنصرية! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.05.2023

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منوعات

خدمات تجميلية مجانية لمواجهة العنصرية!

فكرة فريدة من نوعها تلك التي يطبقها صالون تجميل ألماني يعرض خدماته بشكل مجاني على زبائنه مقابل قيامهم بأعمال تطوعية والتعرف على أشخاص من جنسيات وثقافات مختلفة من أجل تصحيح الأحكام المسبقة.

من بين أهداف الصالون التجميلي المجالي خلق فضاء للتعارف بين الناس من جنسيات وثقافات مختلفة

من بين أهداف الصالون التجميلي المجالي خلق فضاء للتعارف بين الناس من جنسيات وثقافات مختلفة

في ظل انتشار اللجوء والهجرة في مختلف أنحاء العالم، خرج صالون تجميل في مدينة لايبتسيغ بشرق ألمانيا بفكرة بغرض دمج أصحاب العرقيات والثقافات والجنسيات المختلفة في المجتمع.

مختارات

ومن هذا المنطلق لا يأخذ صالون "فراوكه فريتش" مالا نظير الخدمات التجميلية التي يقدمها، ولكن السداد يكون عن طريق أداء أعمال مفيدة للمجتمع.

ويمكن مشاهدة قصاصات من الورق معلقة على حائط بالصالون، مدون بها مقترحات بشأن الأعمال والخدمات التي يمكن للزبائن التطوع بأدائها، مثل تدريب شخص آخر على مهارة ما، أو رعاية أطفال أو حتى مجرد أعمال على درجة كبيرة من البساطة مثل شحذ أقلام التلوين.

وفي مقابل هذه المساعدات، يحصل الزبائن على خدمات تجميلية في الصالون، من متطوعين مهرة جاءوا من مجموعة من البلدان المختلفة والثقافات المتباينة.

وترى فريتش أن هذا المفهوم الذي تطبقه في الصالون، هو شكل من أشكال المهارة الفنية الاجتماعية، التي تهدف إلى تخطي الحواجز وتحطيم الأحكام المسبقة.

ينحدر المتطوعون الذين يعملون بالصالون، من أصول سورية وكردية وفلسطينية وأفغانية وألمانية

ينحدر المتطوعون الذين يعملون بالصالون، من أصول سورية وكردية وفلسطينية وأفغانية وألمانية

متطوعون من أصول سورية...

وتقول فريتش عن أولئك الذين يأتون إلى الصالون، "يعاني كثير من الأشخاص من الوحدة، أو يكتفون بالبقاء منعزلين داخل فقاعاتهم الخاصة"، ويمكن للناس أن يمضوا الوقت معا في الصالون والتعرف على بعضهم البعض.

وتشير فريتش إلى أن الاندماج غالبا لا يُفهم إلا عندما يضطر الأجانب على الاندماج في "مجتمع مهيمن". وتضيف "يجب علينا أن نبني بدرجة أكبر على المهارات التي يجلبها الناس معهم أيا كان نوعها".

 ويفتح الصالون متعدد الثقافات أبوابه بعد ظهر كل يوم جمعة، ويتم تخصيص الجمعة الأخيرة من كل شهر للسيدات فقط.

الصالون أيضا فضاء للتعارف وتقاسم التجارب الشخصية مع الآخرين

الصالون أيضا فضاء للتعارف وتقاسم التجارب الشخصية مع الآخرين

وتؤكد فريتش أنه "يمكن لأي شخص أن يأتي إلى الصالون، بشرط احترام الآخرين"، وينحدر المتطوعون الذين يعملون بالصالون، من أصول سورية وكردية وفلسطينية وأفغانية وألمانية.

وعندما حصل مشروع الصالون على "جائزة قوة الفنون" عام 2021، جاءت فجأة أموال كافية للحصول على موقع دائم له، واستأجر فريق فريتش مبنى صغيرا تمتلكه البلدية بمنطقة غروناو في لايبتسيغ، وتلقى أيضا بعض الدعم المالي من المانحين.

وبدا المشروع كما لو كان صفقة مربحة بين الفريق والزبائن، ومن وجهة نظر المدينة أصبح الصالون إحدى المبادرات العديدة للترويج للمنطقة، وفقا لما يقوله مكتب التنمية الحضرية بالمدينة.

تقول فراوكه صاحبة المشروع يجب علينا أن نبني بدرجة أكبر على المهارات التي يجلبها الناس معهم أيا كان نوعها.

تقول فراوكه صاحبة المشروع "يجب علينا أن نبني بدرجة أكبر على المهارات التي يجلبها الناس معهم أيا كان نوعها".

وتعد غروناو التي يوجد بها أكبر قدر من العقارات السكنية سابقة التجهيز في لايبتسيغ، منطقة ذات دخل منخفض، وتوجد بها نسبة عالية من الأشخاص المهاجرين، ولهذا السبب يقع مفهوم فريتش عن الصالون على أرض خصبة.

هـ.د/..(د ب أ)

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    مع إغلاق المجر لحدودها مع صربيا بصورة مفاجئة، بقي ألاف اللاجئين عالقين مع أمتعتهم القليلة هناك، متطوعون من المجر ودول أخرى هرعوا للمساعدة، حيث قدموا للاجئين بطانيات وخيام تساعدهم في إقامة مخيم مؤقت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بفضل مساعدة المترجمين المتطوعين تم التغلب على عقبات اللغة، هنا يتحدث يحيى عبد لله وهو طالب سوري في المجر مع عدد من الأطفال المهاجرين في محطة القطارات في بودابست. ويقول عبد الله"العائلات تأتي منهكة إلى هنا، وعثورهم على أشخاص يحاورنهم بلغتهم الأم يعتبر انجازا كبيرا ".

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    في بلدة توفارنيك الكرواتية، يوزع متطوعون بولنديون وألمان وجبات حساء ساخنة.أحد اللاجئين عبر عن عميق امتنانه للمتطوعين الذين يطبخون الطعام ثلاث مرات يوميا، ويقدمونه للاجئين العابرين، الذين يعدون الحصول على وجبة ساخنة بدلا من الطعام المعلب والخبز الناشف تغييرا كبيرا لهم.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    الجميع عليه المساعدة، أطفال يغادرون الخيمة المخصصة لتوزيع الطعام في توفارنيك الكرواتية، وهم يحملون زجاجات المياه الفارغة. المتطوعون يشترون الطعام والمياه من المحلات القريبة ويوزعونها على اللاجئين. حيث يحصل المتطوعون على المال من بعض المانحين، أو يدفعونه من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بعض الذين يعيشون بالقرب من خيام اللاجئين يمدون لهم خراطيم مياه. وبهذا يستطيع البعض أن يغتسل. وليس الماء فقط هو ما ينقص المخيمات، فاللاجئون يعتمدون على المتطوعين في شحن هواتفهم أو في توفير خدمة الانترنت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    العائلات تكون عادة بحاجة إلى مساعدة أكبر ممن يسافرون بمفردهم. لذلك يعمل بعض المتطوعين على مدار الساعة، لأجل تقديم المساعدة. نزار ليكج أحد المتطوعين الكروات يقول " أنا لم آكل شيئا لحد ألان، عادة أشرب صباحا مشروبا للطاقة وفي المساء بعض القهوة، وأكون محظوظا حين أستطيع النوم 3 ساعات كل ليلة "

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    ويقول نزار ليكج " عندما منعت القوات السلوفينية اللاجئين من عبور الحدود،علقوا لأيام بدون أية رعاية طبية، كما أن الصليب الأحمر من كلا البلدين لم يتمكن من تقديم المساعدة لهم لوجودهم في منطقة فاصلة"، ما أضطر المتطوعون ومنهم ليكاج إلى تقديم المساعدات من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    رحلة اللاجئين هي عبارة عدد لا حصر له من طوابير الانتظار، بدءا من ركوب الحفلات أو القطارات ومرورا بطوابير الطعام وانتهاء بالحصول على المساعدات، طوابير تمتد لساعات طويلة، وحتى لأيام أحيانا. لهذا السبب يقدم الصليب الأحمر مياه وطعام للاجئين كي لا يفقدوا نوبتهم في الطوابير.

    الكاتب: دييغو كابلو/ علاء جمعة


 