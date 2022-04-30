ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق

أسدل الستار اليوم السبت (14 مايو/ أيار 2022) على الموسم الحالي (2021/2022) من الدوري الألماني لكرة القدم (بونسدليغا). وفي حين أن بايرن ميونيخ حسم البطولة قبل أسابيع من نهايتها، كانت الإثارة حاضرة في الصراع على الهروب من مراكز الهبوط. وأقيمت جميع مباريات هذه الجولة، الجولة 34، في الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت ألمانيا لضمان تكافئ الفرص.

وتحددت هوية المشاركين في دوري أبطال أوروبا، وهم بايرن ميونيخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف وليفركوزن صاحب المركز الثالث ولايبزيغ صاحب المركز الرابع، على أن يشارك يونيون برلين صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي وفرايبورغ صاحب المركز السادس في دوري المؤتمر الأوروبي.

واليوم السبت انضم بيلفيلد إلى غرويتر فورت في رحلة الهبوط للدرجة الثانية بعد تعادله مع ضيفه لايبزيغ 1/1. وهزّ فيلي أوربان الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح لايبزيغ التعادل. وكان لايبزيغ بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وسهل باير ليفركوزن من مهمته بانتصاره 1/2 على فرايبورغ الذي كان يسعى لخطف بطاقة التأهل في أفضل موسم للفريق. ومنح ياني سيرا التقدم لبيلفيلد في الدقيقة 70 لكن أوربان أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع. واحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 58 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين الذي انتصر 3-2 على بوخوم.

وأنهى بايرن مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2/2، كما تعادل ماينز مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2/2 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه هوفنهايم 5/ 1. وفاز أوغسبورغ على غرويتر فورت 2 /1.



ونجا شتوتغارت من الهبوط بسيناريو مثير عبر فوزه القاتل على ضيفه كولونيا 1/2 واحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن هيرتا برلين. فعلى استاد مرسيدس بنز أرينا بشتوتغارت، تقدم ساشا كالادزيتش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 12 ثم تعادل أنطوني موديست لكولونيا في الدقيقة 59، وخطف واتارو إيندو هدف البقاء بالدوري لشتوتغارت في الوقت بدل الضائع للمباراة.

شتوتغارت ضمن البقاء بفوز مثير في آخر لحظة

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم هيرتا بهدف عن طريق إسحاق بلفوضيل من ضربة جزاء في الدقيقة 18 لكن دورتموند رد بهدفين حملا توقيع إيرلينغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 84. وبهذا أنهى هيرتا برلين الموسم في المركز الثالث من القاع (المركز السادس عشر) ويتحتم عليه للبقاء في البوندسليغا النجاح في خوض ملحق الصعود والهبوط (دور الترضية) أمام فريق هامبورغ من الدرجة الثانية.

لاعبو هيرتا برلين مصدومون من الخسارة أمام دورتموند في آخر جولة من البوندسليغا

وتذيل غرويتر فورت الترتيب (المركز الثامن عشر) برصيد 19 نقطة وجاء بيلفيلد في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة وحل هيرتا برلين في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)