 ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.05.2022

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رياضة

ختام البوندسليغا: بقاء شتوتغارت وهبوط بيلفيلد وهيرتا يخوض الملحق

في الجولة الأخيرة من البوندسليغا نجح شتوتغارت في البقاء ضمن فرق المسابقة للموسم المقبل بفوز مثير على كولونيا. بينما هبط أرمينيا بيليفلد، وسيكافح هيرتا برلين من أجل البقاء، بعدما خسر أمام دورتموند وتحتم عليه خوض الترضية.

Fußball Bundesliga | 34. Spieltag | Borussia Dortmund - Hertha BSC | Enttäuschung Hertha

بوياتا قائد هيرتا برلين حزين بعد الهزيمة أمام دورتموند ووجوب خوض الملحق من أجل البقاء في الدوري الألماني

أسدل الستار اليوم السبت (14 مايو/ أيار 2022) على الموسم الحالي (2021/2022) من الدوري الألماني لكرة القدم (بونسدليغا). وفي حين أن بايرن ميونيخ حسم البطولة قبل أسابيع من نهايتها، كانت الإثارة حاضرة في الصراع على الهروب من مراكز الهبوط. وأقيمت جميع مباريات هذه الجولة، الجولة 34، في الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت ألمانيا لضمان تكافئ الفرص.

مختارات

حجز باير ليفركوزن بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على هوفنهايم، في حين تلقى فرايبورغ صفعة قوية بهزيمته أمام أونيون برلين. وعاد دورتموند لسكة الانتصارات بعد فوزه على غرويترفورت، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.

عوض أينتراخت فرانكفورت تأخره بهدفين ليسحق ضيفه باير ليفركوزن ثالث الترتيب بنتيجة عريضة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، فيما حقق غرويتر فورت متذيل الترتيب فوزه الأول على الإطلاق على أرضه هذا الموسم.

عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني "بوندسليغا"، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه هيرتا برلين، في المرحلة العشرين، التي شهدت أيضا فوز لايبزيغ 2 / صفر على ضيفه فولفسبورغ.

وتحددت هوية المشاركين في دوري أبطال أوروبا، وهم بايرن ميونيخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف وليفركوزن صاحب المركز الثالث ولايبزيغ صاحب المركز الرابع، على أن يشارك يونيون برلين صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي وفرايبورغ صاحب المركز السادس في دوري المؤتمر الأوروبي.

واليوم السبت انضم بيلفيلد إلى غرويتر فورت في رحلة الهبوط للدرجة الثانية بعد تعادله مع ضيفه لايبزيغ 1/1. وهزّ فيلي أوربان الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح لايبزيغ التعادل. وكان لايبزيغ بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وسهل باير ليفركوزن من مهمته بانتصاره 1/2 على فرايبورغ الذي كان يسعى لخطف بطاقة التأهل في أفضل موسم للفريق. ومنح ياني سيرا التقدم لبيلفيلد في الدقيقة 70 لكن أوربان أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع. واحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 58 نقطة متقدما بنقطة واحدة على أونيون برلين الذي انتصر 3-2 على بوخوم. 

وأنهى بايرن مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2/2، كما تعادل ماينز مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2/2 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه هوفنهايم 5/ 1. وفاز أوغسبورغ على غرويتر فورت 2 /1.

Fußball Bundesliga 34. Spieltag | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 2. TOR Wolfsburg


ونجا شتوتغارت من الهبوط بسيناريو مثير عبر فوزه القاتل على ضيفه كولونيا 1/2 واحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن هيرتا برلين. فعلى استاد مرسيدس بنز أرينا بشتوتغارت، تقدم ساشا كالادزيتش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 12 ثم تعادل أنطوني موديست لكولونيا في الدقيقة 59، وخطف واتارو إيندو هدف البقاء بالدوري لشتوتغارت في الوقت بدل الضائع للمباراة.

Fußball Bundesliga | Stuttgart - Köln

شتوتغارت ضمن البقاء بفوز مثير في آخر لحظة

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم هيرتا بهدف عن طريق إسحاق بلفوضيل من ضربة جزاء في الدقيقة 18 لكن دورتموند رد بهدفين حملا توقيع إيرلينغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 84. وبهذا أنهى هيرتا برلين الموسم في المركز الثالث من القاع (المركز السادس عشر) ويتحتم عليه للبقاء في البوندسليغا النجاح في خوض ملحق الصعود والهبوط (دور الترضية) أمام فريق هامبورغ من الدرجة الثانية. 

Fußball Bundesliga | 34. Spieltag | Borussia Dortmund - Hertha BSC | Enttäuschung Hertha

لاعبو هيرتا برلين مصدومون من الخسارة أمام دورتموند في آخر جولة من البوندسليغا

وتذيل غرويتر فورت الترتيب (المركز الثامن عشر) برصيد 19 نقطة وجاء بيلفيلد في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة وحل هيرتا برلين في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)

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