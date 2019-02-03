 خبير لـ DW: هناك خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات | سياسة واقتصاد | DW | 05.02.2019

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سياسة واقتصاد

خبير لـ DW: هناك خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات

البابا فرانسيسكو زار دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتبع سياسة قاسية ضد نشطاء سياسيين. وعلى هذه الخلفية ينتقد فينتسيل ميشالسكي من هيومان رايتس ووتش وضح حقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي.

Papst Franziskus in Abu Dhabi (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

السيد ميشالسكي، البابا فرانسيسكو يزور بلدا اكتسب سمعة متسامحة من الناحية الدينية والأقليات العرقية فيه تتعايش  أيضا جيدا فيما بينها. وهذا يبدو جيدا  للوهلة الأولى. أليس كذلك؟

نعم إنها سمعة مكتسبة، إلا أنها غير صحيحة، وهذه السمعة يحملها البلد بغير حق. الإمارات العربية المتحدة ليست دولة متسامحة، إذ توجد هناك خروقات حقوق إنسان جسيمة خاصة فيما يرتبط بحق حرية التعبير. ومن يريد ممارسة هذه الحقوق، فإنه قد يعرض نفسه لعقوبة السجن. هناك مدافعان مشهوران عن حقوق الإنسان تم الحكم عليهما بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهما: الأول لأنه انتقد مصر والآخر لأنه انتقد بصفة عامة وضع حقوق الإنسان في البلاد. فالدولة تتحرك بعنف كبير وبقسوة  ضد المعارضين والمنتقدين.

هيومان رايتس ووتش تنتقد أيضا قانونا من عام 2014 يمكن بموجبه ملاحقة المنتقدين والنشطاء في الإمارت

نعم خوف الدولة من الانتقاد كبير جدا وهو ما يؤدي  إلى التشهير بمن يعبر عن انتقاده للسياسة أو وضع حقوق الإنسان ويتم اعتباره كإرهابي يتم الحكم عليه بعقوبات قاسية.

يبدو أنه يوجد في بلدان متزايدة في المنطقة قوانين مبهمة يمكن بموجبها تحميل المنتقدين تهمة الإرهاب

للأسف هناك توجه قائم في الكثير من بلدان الشرق الأدنى، وكذلك بشكل متزايد في جنوب شرق آسيا وفي روسيا والصين، حيث يتم توظيف مثل هذه القوانين لخنق أي انتقاد في مهده.

هل تعتقد أن حركات الاحتجاج يمكن القضاء عليها بهذه الطريقة؟

لا، ليس على المدى الطويل، لأنه كلما واجهت بلاد بسبب حكومتها ضغوطا، كلما ضعف استقرارها، ومن تم تزداد الحاجة إلى الاحتجاج ضد ذلك إلى أن يتأزم الوضع ليخرج الناس إلى الشوارع رغم أنهم يدركون أنه يمكن اعتقالهم وتعذيبهم وربما قتلهم. لكن عندما يكبر الضغط، فإنه تحصل انتفاضات وثورات على غرار ما حصل أثناء الربيع العربي. وكرد فعل على ذلك تم اعتماد تلك القوانين المتشددة. وهذا قد يتحول يوما ما إلى رصاصة تتجه نحو الخلف.

Wenzel Michalski Direktor von Human Rights Watch Deutschland (DW)

فينتسيل ميشالسكي، هيومان رايتس ووتش ألمانيا

هيومان رايتس ووتش وجهت رسالة مفتوحة إلى البابا فرانسيسكو تطالبه فيها بالتطرق لوضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. هل تعولون على أن يقوم بالفعل بذلك؟ أو أنكم تستغلون الزيارة للتعريف أولا بالوضع هناك؟

كلاهما. نحن من جهة نستغل الأضواء الموجهة من خلال زيارة البابا لجلب الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في البلاد. وفي نفس الوقت نسلط الدور على البلاد كطرف في التحالف الحربي في اليمن حيث تتحمل الإمارات العربية المتحدة ذنبا كبيرا في موت الكثير من المدنيين. ونحن نتوقع من البابا كرئيس الكنيسة الكاثوليكية وكرئيس دولة الفاتيكان أن يعمل من أجل حقوق الإنسان المكفولة ضمن منظمة الأمم المتحدة.

هيومان رايتس ووتش وثقت هجمات التحالف العسكري في اليمن، بينها ما يمكن اعتباره جرائم حرب. ما حقيقة الموضوع؟

هناك كمية هائلة من الهجمات على أهداف مدنية مثل المستشفيات والمدارس والمصانع والمواقع السكنية والأسواق حيث سقط مدنيون بشكل فظيع ضحية هجمات بالصواريخ. وكان عدد الضحايا من أطفال ونساء وأناس غير عسكريين كبيرا بشكل يمكن الانطلاق منه بأنها جرائم حرب. ونحن نطالب بأن يتم التحقق من هذه الحالات التي قد تكون جرائم حرب. كما أننا نريد أن يتناول البابا هذه الأمور بكل وضوح.

هيومان رايتس ووتش تثير أيضا وضع العمال الأجانب في الإمارات العربية المتحدة، لاسيما من البلدان الفقيرة في جنوب شرق آسيا. ما هي الظروف التي يعيشون فيها؟

وضع العمال الأجانب في الإمارات العربية المتحدة هو بشكل عام سيء ـ وذلك لأنه لا يخضع أي شخص للملاحقة القانونية أو أنه لا توجد عقوبات زجرية عندما يتجاوز رب عمل صلاحياته ولا يدفع أجور المستخدمين أو يضطهدهم. ومشكلة كبيرة تتمثل في خادمات البيوت ـ وفي غالبيتهن نساء مثلا من الفلبين يتعرضن بشكل مقصود للتعذيب. فهن ليس لهن إمكانية البحث عن رب عمل آخر أو العودة إلى وطنهن. ويعشن في ظروف تشبه العبودية ولا يتمتعن بالحرية ولا يمكن لهن المغادرة.

هؤلاء النساء يتعرضن، حسب هيومان رايتس ووتش للاعتداء الجنسي؟

نعم، ليس بإمكانهن الدفاع عن أنفسهن، إذ لا يمكن لهن مغادرة البيت. أنا شخصيا عايشت مشهدا في بلد آخر ـ ليس في الإمارات العربية المتحدة ـ داخل السفارة الفليبينية. هناك فرت 150 امرأة عبر نوافذ المطبخ أو خلال التبضع واختبأن في السفارة الفليبينية. ولم يكن بمقدورهن مغادرة البلاد، إذ كن مجبرين على البقاء داخل السفارة. وأوضاع مشابهة تسود أيضا في الإمارات العربية المتحدة حيث لا يوجد منفذ قضائي منظم لكي تدافع هؤلاء الخادمات عن أنفسهن.

أجرى المقابلة كيرستن كنيب

+ فينتسيل ميشالسكي، مدير فرع ألمانيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يفتح فرع متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أبوابه لاستقبال الزوار في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث يضم أعمالاً فنية لا تقدر بثمن، من ضمنها بعض الأعمال التي استعيرت من اللوفر الباريسي والمتاحف الفرنسية الأخرى، فضلاً عن الكنوز الإقليمية للعديد من الحضارات والأديان التي ازدهرت على مر التاريخ في الشرق الأوسط.

  • Louvre Abu Dhabi Kunst Museum Model (AP)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    في عام 2007، اتفقت حكومتا فرنسا والإمارات العربية المتحدة على شراكة لمدة 30 عاماً، أدت إلى إنشاء متحف اللوفر في أبو ظبي. وتقدر تكلفة بناء المعرض ذو العلامة التجارية (اللوفر) بمبلغ 1.1 مليار دولار (919 مليون يورو)، بلغت كلفة حقوق الاسم وحدها حوالي 520 مليون دولار. يقع المتحف في منطقة جزيرة السعديات الثقافية، التي تطمح إلى أن تكون أكبر مجمع ثقافي في العالم.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    صمم هذه التحفة المعمارية المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. تسمح القبة الفضية للمبنى الرئيسي بتدفق الضوء عبره، مما يحاكي أشعة الشمس التي تتدفق بين سعف أشجار النخيل. كما تشبه برك المياه الواحات. استغرق بناء هذا المتحف حوالي عشر سنوات، وتم تأجيل حفل الافتتاح في عام 2012 بسبب تأخر أعمال البناء.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    يبرز شعار اللوفر الجديد "انظر إلى الإنسانية في ضوء جديد" التلاعب المعماري بالضوء، للتركيز على مهمة المتحف الأساسية: " توحدنا قصص الإبداع البشري، التي تتجاوز الثقافات الفردية للحضارات والأوقات والأماكن". إلى جانب مجموعة دائمة، هناك أربعة عروض مؤقتة سنوياً، التي من شأنها أن تكشف عن معارض من العصور القديمة إلى الوقت الحالي.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    بهذا المشروع، ينضم اللوفر إلى متاحف عالمية أخرى مثل غوغنهايم. لكن النقاد اتهموا المتحف الفرنسي "بالتجارة" من خلال إعطاء الأولوية للربح على النزاهة الفنية. غير أن قادة المشروع جادلوا بأن الشراكة تشهد على التفاهم بين الثقافات.

  • Louvre Abu Dhabi (Louvre Abu Dhabi/Mohamed Somji)

    لوفر أبو ظبي .. تحفة معمارية جديدة

    تبلغ تكلفة تذكرة الدخول العادية إلى المتحف 60 درهماً (حوالي 16 دولاراً). المتحف مفتوح كل يوم ما عدا الاثنين. وستعرض العديد من اللوحات لفنانين عالميين مثل فنسنت فان غوخ و ليوناردو دافنشي وبول غوغان. كما ستشمل الأيام الافتتاحية الأربعة الأولى عروضاً موسيقية وحفلات وورشات عمل وأنشطة عائلية. كريستينا بوراك/ ريم ضوا.


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