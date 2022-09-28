 خبير: على الألمان الاستعداد لانقطاع الكهرباء هذا الشتاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2022

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خبير: على الألمان الاستعداد لانقطاع الكهرباء هذا الشتاء

حث خبير ألماني مواطنيه على الاستعداد لانقطاع التيار الكهرباء وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشتاء وسط الصعوبات في إمدادات الطاقة بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

صورة رمزية لشبكة الكهرباء في ألمانيا

تعتري المواطنين الألمان الكثير من المخاوف بشأن تأمين إمدادات الطاقة هذا الشتاء

ذكر رئيس منظمة إنقاذ في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا أنه يجب على المواطنين الألمان التأكد من معرفة كيفية التصرف حال انقطاع التيار الكهربائي، وسط تصاعد  المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشتاء  المقبل.

مختارات

وقال روبرت شميدت، رئيس منظمة (منظمة الإغاثة الطبية من الكوارث) ومقرها ميونيخ، التي تقدم خدمات لمواجهة الكوارث "أي شخص مستعد ويمكنه أيضا مساعدة جار له، يساهم في تخفيف العبء عن خدمات الطوارئ. ونحن لا نقلق عليهم".

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وأضاف شميدت أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة في جميع المواقف، بينما أشار إلى أنه ليس هناك فائدة من تفعيل أنظمة الإنذار إذا لم يتم إبلاغ الأشخاص بكيفية الاستجابة.

وكان شميدت يتحدث في دورة تدريبية، حضرها حوالي 80 مشاركا في تونتينهاوزن، وهي بلدة صغيرة على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق ميونيخ.

وتقدم منظمته هذه الدورات التدريبية منذ عام 2009، غير أنه ازداد الاهتمام بها منذ  الغزو الروسي   لأوكرانيا  هذا العام، طبقا لما ذكره شميدت. وأضاف أنه لا يوجد دورة تدريبية مماثلة لها يتم تقديمها على صعيد ألمانيا.

وشملت موضوعات الدورة التدريبية أمس السبت، الطهي بدون كهرباء ووسائل بديلة للحصول على مياه الشرب والتخزين في حالات الطوارئ، وكذلك الإسعافات الأولية للإصابات وإطفاء الحرائق.

استخراج الغاز من حديقة المنزل

وتسرّع ألمانيا خطواتها من أجل إنجاز خطّتها الإنقاذية لقطاع الطاقة البالغة 200 مليار يورو والتي تعرّضها لانتقادات حادة يوجّهها شركاؤها الأوروبيون، لكن برلين تبرّر مشروعها بالضرورة الملحّة لتخفيف وطأة "الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تواجهها البلاد.

ومن الممكن أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبارا من الإثنين على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة الجمعة وكالة فرانس برس.

ومن شأن هذه المحفظة أن تدعم أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.

ويأتي ذلك غداة تجمع  عشرات المحتجين على سياسة الحكومة الألمانية الخاصة بالطاقة  قبالة مبنى البرلمان في العاصمة برلين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة إن نحو 100 متظاهر تواجدوا في ساحة الجمهورية حتى ظهر السبت.

ع.غ/ خ.س (د ب أ، آ ف ب)

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    الثلاجة هي أكبر مستهلك للكهرباء في المنزل والسبب بسيط وهو أنها في حالة عمل مستمر ليلا ونهارا. ولتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء يجب التقليل من فتح بابها قدر الإمكان مع عدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها علاوة على ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

  • Deutschland Frau mit Wäsche und Waschmaschine

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    يمكن تقليل استهلاك الغسالة للكهرباء بمراعاة بعض الأمور عند الشراء والاستهلاك ومنها شراء أجهزة موفرة للطاقة والاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات حرارة مرتفعة أو الغسلة التحضيرية، لأن فوائدها لا تقارن بحجم الكهرباء التي تستهلكها.

  • Symbolbild Geschirrspülmaschine

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    لا تستهلك غسالة الأطباق الكثير من الكهرباء فحسب ولكن الماء أيضا، وهنا ينصح الخبراء وفقا لموقع صحيفة "دي فيلت"، بملئ الغسالة جيدا قبل الاستخدام وشراء أجهزة تحتوي على برامج خاصة للتعامل مع الأطباق غير المتسخة كثيرا، بأقل قدر من الماء والكهرباء.

  • Symbolbild Betreuungsgeld Herdpremie

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    تحقق أجهزة البوتجاز الكهربائية (الموقد) انتشارا كبيرا كما يمكن تقليل استهلاكها للكهرباء من خلال الحرص على ألا يكون وعاء الطبخ أصغر من عين البوتجاز الموضوع عليها، كما يفضل استخدام أوعية بأغطية زجاجية لا تحتاج لفتحها كل مرة للتأكد من درجة غليان ما بداخلها.

  • Fraunhofer IAF LED-Lampe

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    تتجه الكثير من الدول للتخلص من المصابيح التقليدية والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة (إل إي دي) والتي وبالرغم من ارتفاع سعرها نسبيا، الإ أنها تستهلك كميات قليلة جدة من الكهرباء.

  • Symbolbild - Kind vor einem Fernseher

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    كلما زادت درجة حداثة التليفزيون، كلما ارتفعت درجة استهلاكه للكهرباء. وما يزيد من استهلاك التليفزيون للكهرباء هو أن معظم الناس يتركون الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" حتى وهو مغلق، لذا ينصح بغلق الجهاز تماما بعد الاستخدام وهذا ما ينطبق على كافة الأجهزة الأخرى.

  • DW Shift Netzneutralität W Lan Router

    أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء

    لا تخلو معظم البيوت حاليا من كمبيوتر عادي وكمبيوتر لوحي وجهاز طباعة وراوتر الانترنت اللاسلكي وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا والاعتماد على الطابعات متعددة الوظائف.


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