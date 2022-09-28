خبير: على الألمان الاستعداد لانقطاع الكهرباء هذا الشتاء

ذكر رئيس منظمة إنقاذ في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا أنه يجب على المواطنين الألمان التأكد من معرفة كيفية التصرف حال انقطاع التيار الكهربائي، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشتاء المقبل.

وقال روبرت شميدت، رئيس منظمة (منظمة الإغاثة الطبية من الكوارث) ومقرها ميونيخ، التي تقدم خدمات لمواجهة الكوارث "أي شخص مستعد ويمكنه أيضا مساعدة جار له، يساهم في تخفيف العبء عن خدمات الطوارئ. ونحن لا نقلق عليهم".

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وأضاف شميدت أنه لا يمكن الاعتماد على الدولة في جميع المواقف، بينما أشار إلى أنه ليس هناك فائدة من تفعيل أنظمة الإنذار إذا لم يتم إبلاغ الأشخاص بكيفية الاستجابة.

وكان شميدت يتحدث في دورة تدريبية، حضرها حوالي 80 مشاركا في تونتينهاوزن، وهي بلدة صغيرة على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق ميونيخ.

وتقدم منظمته هذه الدورات التدريبية منذ عام 2009، غير أنه ازداد الاهتمام بها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا هذا العام، طبقا لما ذكره شميدت. وأضاف أنه لا يوجد دورة تدريبية مماثلة لها يتم تقديمها على صعيد ألمانيا.

وشملت موضوعات الدورة التدريبية أمس السبت، الطهي بدون كهرباء ووسائل بديلة للحصول على مياه الشرب والتخزين في حالات الطوارئ، وكذلك الإسعافات الأولية للإصابات وإطفاء الحرائق.

استخراج الغاز من حديقة المنزل

وتسرّع ألمانيا خطواتها من أجل إنجاز خطّتها الإنقاذية لقطاع الطاقة البالغة 200 مليار يورو والتي تعرّضها لانتقادات حادة يوجّهها شركاؤها الأوروبيون، لكن برلين تبرّر مشروعها بالضرورة الملحّة لتخفيف وطأة "الأضرار الاقتصادية الجسيمة" التي تواجهها البلاد.

ومن الممكن أن تعرض حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبارا من الإثنين على مجلس الوزراء، نص قانون لإنشاء صندوق للطاقة يتيح منح اعتمادات إضافية قدرها 200 مليار يورو، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الحكومة الجمعة وكالة فرانس برس.

ومن شأن هذه المحفظة أن تدعم أسعار الطاقة التي تهدد القدرة الشرائية للأسر، وأنشطة الشركات، وتوفير الدعم للمؤسسات النفطية الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.

ويأتي ذلك غداة تجمع عشرات المحتجين على سياسة الحكومة الألمانية الخاصة بالطاقة قبالة مبنى البرلمان في العاصمة برلين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة إن نحو 100 متظاهر تواجدوا في ساحة الجمهورية حتى ظهر السبت.

ع.غ/ خ.س (د ب أ، آ ف ب)