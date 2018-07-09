 خبير تركي: الجدل حول ″أوزيل″ يؤثر سلبا على اندماج الشباب في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 09.07.2018

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سياسة واقتصاد

خبير تركي: الجدل حول "أوزيل" يؤثر سلبا على اندماج الشباب في ألمانيا

ما يزال الجدل حول مشاركة "أوزيل" في مونديال روسيا قائما في ألمانيا على خلفية صورة له مع الرئيس التركي أردوغان. الخبير التركي إرين جوفينسين يوضح في حديث مع DW عربية انعكاسات الجدل القائم بهذا الخصوص على الشباب والاندماج.

Fussball Länderspiel Österreich - Deutschland: Messut Özil (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

"مسعود أوزيل" لم يعد فقط نجما كرويا لامعا بين صفوف المنتخب الألماني، بل انتقل اسمه إلى دائرة النقاش السياسي أيضا. الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من مونديال "روسيا" تسبب في كثير من الانتقادات للاعب الألماني من أصول تركية، وكانت البداية بعد انتشار صورة له مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

DW عربية، حاورت الخبير والكاتب التركي المتخصص في قضايا الاندماج بألمانيا إرين جوفينسين  حول قضية "أوزيل" وبُعدها السياسي وآثارها على الاندماج في ألمانيا. 

DWعربية: كيف يبدو "أوزيل" في السياق الحالي، هل هو مستهدف كما يرى البعض؟ وهل يرى الأتراك في "أوزيل" ضحية؟

إرين جوفيرشين: النقاش الدائر حاليا بخصوص "أوزيل" هو نقاش عاطفي للغاية. مشاركات المنتخب الألماني كانت جيدة في بطولات كأس العالم السابقة، وخسارته هذه المرة في "مونديال" روسيا، خلقت نقاشا واسعا حول المنتخب الألماني وأوزيل كذلك. كما فتحت النقاش أمام مواضيع أخرى تتعلق بالجنسية والإيديولوجيا. الحديث عن الكرة تحول إلى حديث حول الاستياء من الشعب التركي، وصارت الجالية التركية محور النقاش في ألمانيا.

أعتقد، أن أوزيل لا يملك مستشارا جيدا كباقي اللاعبين، وهو ما جعله يلتقي بالرئيس التركي قبل دخوله مباريات كأس العالم. صورة أوزيل كانت لها أبعاد سياسية، حتى لو لم يقصد هو ذلك. 

DWعربية: هل أخطأ التقدير حين ظهر إلى جانب أردوغان ولم ينتبه لخطورة الأمر؟

ـ  نعم! أخطأ أوزيل، لأن الصورة صادفت مع حملة الانتخابات التركية في حينها. هذا فضلا عن استخدامها، من قِبل بعض الساسة الأتراك، بطريقة سياسية. لم يكن هذا خطأ أوزيل لوحده وإنما مستشاريه أيضا. بل أن اتحاد ألمانيا لكرة القدم يتحمل جزء من هذه المشكلة هو الآخر، لأنه لم يتواصل بشكل جيد خلال الأزمة. ربما كانوا يعتقدون أن الصورة لن تسبب في مشكلة للفريق بأكمله، لم يستوعبوا فداحة المشكلة. لكن أوزيل بدوره، اقترف خطأ آخراً حين امتنع عن التواصل مع وسائل الإعلام، ولم يشرح حيثيات التقاطه لهذه الصورة إلى جانب "طيب رجب أردوغان".

DWعربية: إلى أي حد يتحمل "أوزيل" أوزار سياسة "أردوغان" وصورته السلبية؟

ـ  أعتقد أن مشكلة المنتخب الألماني لم تكن "أوزيل"، فهو لم يكن لاعبا سيئا. كل عناصر الفريق لم تلعب بطريقة جيدة، لهذا لا داعي للقول إن "أوزيل" هو المشكلة الأساسية في خسارة المنتخب الألماني بالمونديال. أعتقد أن الفريق ليست لديه مشكلة كبيرة مع "أوزيل". وقد تمت شخصنة المشكل في "أوزيل"، من طرف الإعلام  وكذلك اتحاد ألمانيا لكرة القدم، في حين أن الأمر يتعلق بفريق كامل. ومن الظلم أن نقول إن الصورة هي من تسببت في خسارة المنتخب الألماني كما يقول الإعلام وبعض الساسة كذلك؛ المنتخب يعاني من مشاكل أخرى.

Türkei Journalist Eren Güvercin, (DW/Meriem Marghich)

الخبير والكاتب التركي إيرين جوفيرشين

وكان من المفروض أن يشرح "أوزيل" لمشجعيه الألمان وللإعلام أن هذه الصورة لا علاقة لها بالسياسة ويظهر لهم خلفيات التقاطها. فهو ألماني أيضا ولو أنه من أصل تركي، و "أردوغان" وحزبه استخدموا الصورة دون اطلاع "أوزيل" على نيتهم من ذلك.

DWعربية: ألا تظنون أن طريقة التعامل مع أوزيل، ستزرع في كثير من النجوم الصاعدين، خاصة الأتراك، الخوف من مواجهة نفس المصير؟

ـ  في ألمانيا، تعودنا الحديث عن اندماج الشباب الأتراك والمسلمين في المجتمع. وهذا الحديث عن "أوزيل" والمنتخب الألماني، لن يكون له تأثيرا إيجابيا على الشباب سواء الأتراك أو العرب بصفة عامة...

في المستقبل، قد يقرر بعض هؤلاء الشباب عدم الانضمام للمنتخب الألماني بسبب ما يحدث لـ"أوزيل" حاليا، وبسبب متابعتهم لما يقوله الرأي العام بهذا الخصوص. "أوزيل" واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا والعالم، إذا لم يحترموا مساره وموهبته، كيف للشباب أن يفهموا ما يحدث بطريقة جيدة، ويروه كرسالة إيجابية؟

DWعربية: كيف يمكن لهذه الأحداث أن تؤثر على اندماج الجالية التركية؟

ـ  بعض الأحزاب كحزب البديل من أجل ألمانيا (AFD)، يناقش هذا الموضوع بطريقة نظرية، وحتى عندما نقرأ الجرائد وتصريحات بعض من أعضاء الاتحاد الاجتماعي المسيحي((CSU أو أطراف أخرى، يتبين لنا أكثر الأجندات القومية التي تحركها.

أعتقد أن ما يقومون به لن يكون له تأثير إيجابي على موضوع الاندماج. نتحدث عن 20 سنة من الاندماج، عن الجيل الذي ولد هنا في ألمانيا، وهذه هي أرضهم الأم، ويتحدثون اللغة الألمانية بطريقة جيدة، لكن وسائل الإعلام ما تزال تتحدث عن اندماجهم داخل المجتمع. هؤلاء جزء من ألمانيا، فعن أي اندماج نتحدث؟ هذا لا يمت بصلة للواقع المعاش، والنقاش السائد حول الموضوع غير مفيد للمجتمع إطلاقا.

حاورته: مريم مرغيش

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    صبي ينظر باتجاه الشارع من داخل مدرسة في مخيم للاجئين في نصيب2 جنوبي تركيا. وقد عاش العديد من السوريين هناك لأكثر من خمس سنوات، ولكن لديهم صعوبات في الاندماج داخل المجتمع التركي، بسبب الحواجز اللغوية وظروف العمل الصعبة. يقدم هذا المخيم أماكن إقامة جيدة تتوافق مع المعايير الدولية، ولكن السكان مازالو يكافحون من أجل كسر العزلة المجتمعية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    على ضفاف نهر الفرات أقيم عام 2012 مخيم اللاجئين نصيب 2 والذي يوفر عروضا مجانية في التعليم والرعاية الصحية. وهناك أيضا محلات السوبرماركت للسكان السوريين البالغ عددهم 4500 لاجئا. وعلى خلاف الخيام التقليدية في مخيمات اللاجئين تعيش العائلات هنا في منازل على شكل حاويات، مزودة بحمامات وتدفئة وتكييف.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    وفقا لأرقام وزارة التربية الوطنية التركية فإن 40 بالمائة من الأطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة. لكن التعليم في مخيم نصيب 2 مجاني ومتوفر للطلاب بجميع المراحل الدراسية باللغة العربية والتركية والانجليزية، غير أن بعض اللاجئين انتقدوا أن تعلم اللغة التركية لا يتوافق مع طموحاتهم للعمل مستقبلا بأجور جيدة.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    بالنسبة للأطفال، فالتعليم الأفضل يكون خارج المخيم، حيث لا يتم تعلم اللغة التركية بداخلها بشكل سريع، وهم يريدون تعلما أسرع من اجل الالتحاق بالصفوف المدرسية التي يتواجد بها طلاب أتراك. كما يعتبر مصطفى عمر الذي يدرس اللغة الإنجليزية وهو في الأصل من مدينة حمص، أن "اللاجئين يشعرون بالأمان داخل المخيم مع مواطنيهم، وهو الأمر الأهم بالنسبة لنا".

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    "التفاعل بين الأطفال السوريين والأتراك مهم لتخفيف التوترات الاجتماعية، كما يقول عمر كادكوي، وهو باحث متخصص في مجال التكامل الاقتصادي والاجتماعي للاجئين. ولكنه يلاحظ: "ومع ذلك، فالمدارس الحكومية ومراكز التعليم المؤقتة تعاني من نقص في وجود موظفين مؤهلين لتعليم التركية كلغة ثانية"

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    هناك قصص نجاح واضحة. ماهر إسماعيل، 17عاما، درس اللغة التركية لمدة عام واحد ويلاحظ "إنها سهلة التعلم "، ويقول إسماعيل في لقائه مع DW. "أستطيع أن أفهم نسبة 70 في المائة من الكلام بالتركية". وعندما يُنهي المدرسة الثانوية فهو يأمل في دراسة الهندسة بجامعة غازي عنتاب القريبة ، كما ذكر مدير المخيم إبراهيم خليل دمير

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    نسبة البطالة مرتفعة بين السوريين، ولكن العديد يعثرون على وظائف متدنية المهارات، خاصة في قطاعات يكون العمل فيها شاقا، في حين ينشأون آخرون شركات خاصة بهم. ستة آلاف من الشركات السورية تم إنشاؤها في تركيا بين 2011 و 2017. نسبة 13 في المائة منها موجودة في غازي عنتاب القريبة. ويسعى العديد من السوريين نقل مهاراتهم المهنية إلى السوق التركية.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    كهرمان مراش، 24 عاما، يقيم في المخيم في زيارة لجديه في يوم عطلة، وهو يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع في محل لبيع الكباب في مدينة قريبة مقابل 1000 ليرة تركية أي ما يوازي 256 يورو، ويقول إنه يود أن يتعلم التركية والذهاب إلى المدرسة إلا أنه ليس له وقت للقيام بذلك.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    الأغلبية الساحقة من سكان المخيم يفكرون في العودة إلى ديارهم في سوريا. محمد حاجي (يسار) يقوم بتعبئة الخضار والفواكه طوال اليوم براتب 35 ليرة تركية، أي ما يوازي 9 يورو. ويقول إنه لا يفكر في الذهاب إلى المدرسة هنا، حيث إنه يود العودة إلى سوريا. ويوافقه زكريا عريض (يمين) من الرقة في هذا الرأي. فهو أيضا ينتظر تحرير مدينته من داعش.

  • Die Integration von Flüchtlingen in der Türkei (DW/D. Cupolo)

    مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

    عيوش أحمد (خارج إطار الصورة) تحمل واحدة من حفيداتها. وتعيش عيوش في نصيب 2 منذ خمس سنوات، وكانت من أوائل السكان في المخيم. فحفيداتها رأين نور الحياة في المخيم. وتقول: "إذا بقينا هنا فإن حفيداتي سوف يصبحن تركيات، أما إذا عدنا إلى سوريا فسوف يبقين سوريات". (دييغو كوبلو/علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

مشاكل اندماج السوريين في تركيا ما تزال قائمة

تُعد الإشكالية اللغوية وعدم الحصول على أجور لائقة من بين المصاعب التي يواجهها اللاجئون السوريون في تركيا. ولم يتغير هذا الوضع، رغم مكوث العديد منهم هناك لأعوام كثيرة. (18.04.2017)  

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