 خبير بالأمم المتحدة: ″عمل قسري واسترقاق″ محتمل في شينجيانغ الصينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خبير بالأمم المتحدة: "عمل قسري واسترقاق" محتمل في شينجيانغ الصينية

قال تقرير لخبير مستقل بالأمم المتحدة إن السلطات الصينية تقوم بتجنيد عدد من الأقليات لديها للعمل القسري في منطقة شينجيانغ وأن ما تتعرض له تلك الأقليات مثل الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى قد يرقى لجريمة ضد الإنسانية.

سيدة من الأويغور تم احتجازها 437 يومًا في نظام الحبس والتلقين العقائدي الجديد بالصين.

تُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى فضلاً عن فرض العمل القسري عليهم وتعقيم النساء قسراً.

أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة أن أقليات قد تم تجنيدها للعمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، فيما قال إنه قد يرقى إلى "الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية".

مختارات

في خطوة غير مسبوقة، وجهت 22 دولة غربية رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تندد فيها بحملات الاعتقال التعسفي ضد الأقلية المسلمة في غرب الصين وضد أقليات أخرى تتعرض للاضطهاد في البلاد.

وتُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، فضلاً عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.

"إبادة جماعية"

وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف.

وأشار التقرير الذي نشره الثلاثاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى "نظامين حكوميين مختلفين" في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهداً بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا.

 

وقال التقرير إن أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الأفراد على الأعمال المتاحة فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصاً في الصناعة والخدمات.

وقال التقرير "في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخل أفرادها... يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات على العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات".

 

وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد "ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل".

وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث "نقل البرنامج خصوصاً المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر".

والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.

الصين تنتقد التقرير وكاتبه

من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين الأربعاء (17 آب/أغسطس 2022) أوبوكاتا بأنه "اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفّقتها الولايات المتحدة... وكذلك القوى المناهضة للصين".

ومع التشديد على أن حقوق الأقليات محميّة، انتقد وانغ المقرر الخاص للأمم المتحدة على "تشويهه سمعة الصين والعمل كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين" بحسب ما قال.

ولطالما أصرت الصين على أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينجيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي جينبينغ المنطقة الشهر الماضي وأشاد "بالتقدم الكبير" المحرز في الإصلاح والتنمية.

وفي أيار/مايو، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة نادرة للصين استغرقت ستة أيام زارت خلالها شينجيانغ.

وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية رحلتها لعدم إبدائها حزماً تجاه بكين فيما قال منتقدون إنها زارتها كدبلوماسية أكثر من كونها مدافعة عن حقوق الإنسان.

وشددت باشليه وقتها على أن زيارتها "ليست تحقيقاً"، فيما تباهى نائب وزير الخارجية الصيني ما تجاوشو بأن الزيارة حققت "نتائج إيجابية ملموسة"، بينما أوضح مكتبها أن تصريحاتها لا تتضمن تأييداً مباشراً لسجل الصين الحقوقي.

ومن المقرر أن تنشر باشليه تقريراً طال انتظاره حول هذه القضية قبل أن تتنحى نهاية الشهر عن منصبها.

ع.ح./ا.ف. (أ ف ب)

منظمة ألمانية غير حكومية تخلص إلى أن الصين ترتكب إبادة بحق الأويغور

مواضيع ذات صلة

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 26: People wear protective masks as they walk front the logos of the 2022 Beijing Winter Olympics at Yanqing Ice Festival on February 26, 2021 in Beijing, China. The Festival comes at the final day of the Chinese Lunar New Year celebrations. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

الأولمبياد الشتوية في بكين.. الرياضة في مهب حرب باردة جديدة 17.12.2021

أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A protester from the Uyghur community living in Turkey holds up an anti-China placard during a protest against the visit of China's Foreign Minister Wang Yi to Turkey, in Istanbul, Thursday, March 25, 2021. Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (AP Photo/Emrah Gurel)

"قطع نسبهم واقتلاع جذورهم".. اضطهاد ممنهج للإيغور في الصين 22.04.2021

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأمم المتحدة على اتخاذ الخطوات الضرورية للتحرك ضد ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ.