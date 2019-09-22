 خبير ألماني يعرض في كتاب جديد التحديات التي تواجه السعودية | سياسة واقتصاد | DW | 23.09.2019

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سياسة واقتصاد

خبير ألماني يعرض في كتاب جديد التحديات التي تواجه السعودية

يعتبر خبير الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ واحدا من أكثر الباحثين الألمان المطلعين على الشأن السعودي. في كتاب جديد قد يحمل عنوان "حرب باردة في الخليج" يعرض رؤية تحليلية شاملة لأوضاع المملكة مستعينا في ذلك بأدوات التاريخ.

Saudi Arabien Dschidda (Getty Images/AFP/K. Saad)

"حرب باردة في الخليج"، ليس من المؤكد عما إذا كان هذا العنوان المؤقت للكتاب الجديد للباحث غيدو شتاينبرغ، سيكون هو العنوان النهائي للكتاب المقرر إصداره العام المقبل. لكن المؤكد، هو أنه في الوقت الذي لا تزال فيه المملكة العربية السعودية تبحث مع حلفائها المقربين عن سبل الرد المناسب على الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية بطائرات مسيرة، قد تتحول هذه الحرب الباردة بسرعة إلى حرب ملتهبة.

مختارات

الحقيقة الثابتة حتى الآن-على الأقل- هو استهداف قلب صناعة النفط السعودية. كل ما عدا ذلك عن الفاعل ومن يقف وراءه وسلاح الهجوم ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات. DW حاولت تلمس بعض خيوط الحقيقة بحوارها التالي مع خبير ألماني. (18.09.2019)

هل انكشفت السعودية؟ فقد تعرضت منشآتها النفطية لهجوم بطائرات مسيرة تبناه الحوثيون فيما حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنه. والمفارقة أن هذا الهجوم ليس الأول على المملكة المدججة بالسلاح. فما مواطن الضعف لدى جيشها؟ (19.09.2019)

لذلك من المهم فهم ما يحدث داخل المملكة رغم صعوبة مقاربة آليات صنع القرار في الرياض. ومن أجل هذا الغرض حاول شتاينبرغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والباحث في شؤون الإرهاب بمؤسسة العلوم والسياسة في برلين، رصد البوصلة التي تحكم صنع القرار السياسي في السعودية، بالعودة إلى تاريخ يمتد إلى 250 عاما، اعتمادا على ثالوث: رجال الدين والنفط والأسرة الحاكمة.

تراجع نفوذ رجال الدين

تقريبا، ليست هناك دولة في العالم يملك فيها رجال الدين قوة تأثير مماثلة لما هو عليه الحال في السعودية - باستثناء إيران. لكن شيوخ الوهابية لم يكونوا دائما متفقين مع الأسرة الحاكمة، بل ولا يزال المتشددون منهم ينتهجون أيديولوجية متطرفة. فهم يدعون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى هدم جميع الأضرحة والمزارات التي يحج إليها المسلمون، فتصوروا مثلا تدمير مكة أو قبر الرسول في المدينة أو تاج محل في الهند. لقد انتهى فيه الزمن الذي كان فيه الفقهاء أهل الحل والعقد منذ عام 1930. فاليوم تراجع نفوذهم بشكل كبير أمام حكام المملكة، فأصبحوا مجرد "شركاء صغار" في اتخاذ القرارات على حد تعبير شتاينبرغ.

وبالتوازي مع هذا التطور، من المفارقة في الوقت نفسه، رصد تأثير الوهابية السعودية على الإسلام بشكل عام. فالمملكة تمول بناء مساجد وتأهيل العديد من فقهاء الدين من مختلف أنحاء العالم. كما أن العمال الأجانب من العالم العربي الذين يعملون في السعودية يتأثرون بالوهابية ويحملونها معهم بعد عودتهم إلى بلادهم. الفقهاء السعوديون بدورهم نشطون أيضا في الدول الغربية بشكل قانوني وغير قانوني أيضا.

Saudi-Arabien Abqaiq Feuer in Aramco Raffinerie (Reuters)

الهجوم أرامكو قد يدفع الرياض لإعادة بلورة عقيدتها الأمنية

داعش والوهابية السلفية

حتى تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بداعش، اقتبس الكثير من ممارساته العقائدية من التعاليم الوهابية المتطرفة: على سبيل المثال، تدمير المقابر والأضرحة والكراهية والحقد ضد الشيعة. وبهذا الصدد يوضح شتاينبرغ  "لقد درس العديد من قادة داعش والعديد من الشيوخ الذين يروجون لداعش في أوروبا، بالجامعة الإسلامية في المدينة (المنورة)، مركز الدعوة الوهابية". ويرى شتاينبرغ أن المشكلة وبسبب النشاط الدعائي، تكمن في وجود توجه بين المسلمين حول العالم يرى أن الوهابية السلفية هي الإسلام الحقيقي. ويقول "يؤمن كثير من ذوي الأصول التركية في ألمانيا أن الإسلام هو الذهاب إلى المسجد خمس مرات في اليوم. وجزء كبير من هذه العقيدة مصدره السعودية". ومثل هذا الإسلام من الصعب جدا أن يتوافق مع الأقليات أو أغلبية المجتمع التي تكون ذات توجه مختلف تماما.

النفط لا يزال محددا أساسيا

بدأت المملكة العربية السعودية إنتاج النفط عام 1938، وهي من أكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم رغم المنافسة الروسية والأمريكية. بدأت أول موجة تحديثية كبيرة في المملكة عام 1973، عندما ارتفع سعر النفط بشكل حاد. وأتاحت الإمكانيات المالية الكبيرة تحديثا سريعا ولكنه سطحي، صاحبته عدة مشاكل. ففي عام 1979، تمرد الوهابيون المتطرفون وطالبوا بالعودة إلى المجتمع القديم (أكواخ من الطين بدلاً من ناطحات السحاب). كما أن الطفرة النفطية غيرت مراكز الأهمية الاستراتيجية في المنطقة العربية  حيث "حولت مركز الثقل الجيوسياسي بعد عام 1973 من القاهرة إلى دبي والرياض وأبو ظبي".

غير أن الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في التسعينيات أدى إلى شبه انهيار للسعودية. ويرى شتاينبرغ أن هذه الفترة كانت حاسمة وبالغة التأثير، أظهرت أهمية النفط في صياغة السياسة السعودية. إذ فجأة عجز السعوديون عن إعالة أسرهم، وهذا الوضع كان من بين أسباب ظهور تنظيم القاعدة على حد تعبير الخبير الألماني.

الاعتماد على البترول لم يتغير إلى يومنا هذا، فتسعون بالمائة من موارد الدولة السعودية مصدرها شركة أرامكو النفطية، أكبر شركة لانتاج الذهب الأسود في العالم. أما الإصلاحات فيجب أن تكون على المدى الطويل وهذا ما انتبه إليه الرجل القوي الجديد في المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

Saudi Arabien | Prinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل المملكة القوي هل سيكون رجل الإصلاح الكبير؟

تحول في "استبداد" آل سعود

يبقى السؤال الجوهري هو مدى قوة مركز ولي العهد الشاب محمد بن سلمان؟ يرى شتاينبرغ أن "طبيعة الاستبداد السعودي قد تغيرت". "بين عامي 1970 و2015 سيطرت العائلة المالكة بكاملها على البلاد، أما اليوم فهناك شخصان فقط يحتكران القرار "الأول هو الملك سلمان بن عبد العزيز، المولود عام 1936، والذي لا يتمتع بصحة جيدة. ثم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". يقول الخبير الألماني، ويضيف أنه "ساد الاعتقاد في فترة، بأن اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، قد أضعف الأمير الشاب، غير أن هذا الاعتقاد تغير اليوم".

ويرى شتاينبرغ أن الإصلاح والاستبداد ليسا متناقضين من وجهة نظر محمد بن سلمان. "في الماضي، كان من السهل جدا انتقاد سياسات الحكومة السعودية باستثناء محرمين اثنين: الدين والأسرة الحاكمة، أما القضايا السياسية الأخرى فكانت مناقشتها متاحة. أما اليوم فقد يؤدي كل انتقاد، مهما كان صغيرا، بصاحبه إلى السجن".

حظوظ نجاح إصلاحات الأمير؟

ما هو مستوى تأييد وشعبية الأمير محمد بن سلمان في أوساط الجيل السعودي الشاب؟ فحتى بعد مقتل خاشقجي الذي يشتبه بأنه يقف خلفه، لا يمكن الإجابة على هذا السؤال إلا في الميدان بطرحه على السعوديين أنفسهم. يقول شتاينبرغ إنه على الرغم من تداعيات قضية خاشقجي، لم يسمع إلا أشياء إيجابية في أغلب الأحيان. "شخص يقول إن علينا فك قيود التقاليد البالية، والسماح للنساء بقيادة السيارة. نحن سنزيل القيود المفروضة على النساء". الحقيقة هي أن الأمير الشاب كسر نظاما متحجرا، "أعتقد أن لديه بالفعل فرصة ليصبح مصلحا كبيرا، إذا نجح اقتصاديا".

Arabischer Frühling und die Herausforderungen (DW/S. Amri)

خبير شؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ

وماذا عن إيران؟

شتاينبرغ لم يتناول قضية مسؤولية تدمير منشآت النفط السعودية، مكتفيا بعرض الوضع في المملكة من منظور العديد من السعوديين المنفتحين على العالم. لقد اشتكوا من أن إيران تبسط اليوم نفوذها على أربع عواصم عربية: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. ومن المفارقات أن النفوذ الإيراني تعزز بشكل كبير بعد التدخل الأمريكي في العراق وانهيار نظام صدام حسين. "في المقابل شهدنا ظهور تحالفات جديدة لم تكن متوقعة كالسعودية وإسرائيل اللتين لديهما سياسة متطابقة تقريبا تجاه إيران" يقول الخبير الألماني غيدو شتاينبرغ.

سابينه بيشل / ح.ز

غيدو شتاينبرغ عضو في مجموعة الأبحاث المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين. عمل بين 2001 إلى 2005 كخبير في شؤون الإرهاب الدولي في مكتب المستشارية الألمانية.

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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