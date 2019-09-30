خبير ألماني يطالب بفرض الرسوم في الجامعات وفق النموذج الأسترالي

دعا أندرياس شلايشر، الباحث الألماني في شؤون التعليم ومدير قسم التعليم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع بداية الفصل الدراسي الشتوي بألمانيا، إلى السماح بالتسديد الآجل للرسوم الدراسية في الجامعات بألمانيا.

وقال شلايشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ألمانيا من الدول القليلة التي تراجعت فيها النفقات التعليمية بالنسبة لكل طالب على مدار السنوات الماضية، وأضاف: "الكثير من الجامعات لم يعد لديها مخصصات مالية كافية لتضمن توفير ظروف دراسية عالية الجودة في عصر الجامعات الكبيرة".

وطالب شلايشر بتطبيق نموذج التمويل الدراسي المتبع في أستراليا أو إنجلترا على سبيل المثال، موضحا أنه هناك يتم تمويل الجامعات عبر رسوم تُسدد آجلا وفقا للدخل، وقال: "طبقا لهذا النموذج يحصل الطلاب على قرض بضمان حكومي وبدون فوائد لتسديد الرسوم الدراسية، ثم يعيدون الأموال المقروضة فقط عندما يصل دخلهم إلى مستوى محدد".

ويرى الخبير أنه بهذه الطريقة ستكون العدالة الاجتماعية في التعليم أفضل من التعليم المجاني حاليا، موضحا أن ذوي الدخل المنخفض لن يضطروا بهذه الطريقة إلى سداد رسومهم، بينما سيحصل أصحاب الدخل المرتفع على دعم حكومي أقل. وذكر شلايشر أنه بموجب النموذج المجاني، "يدفع الموظفون العاديون تكاليف دراسة أبناء الأثرياء". ومن المقرر أن يبدأ حوالي ثلاثة ملايين طالب الفصل الدراسي الشتوي في ألمانيا غدا الثلاثاء.

أ.د.و/هـ.د (د ب أ)