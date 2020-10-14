 خبير ألماني يحذر من فقدان السيطرة على إصابات كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.10.2020

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صحة

خبير ألماني يحذر من فقدان السيطرة على إصابات كورونا

حذر رئيس قسم علم المناعة بمركز هلمهولتس الألماني من احتمال فقدان السيطرة على إصابات كورونا، وقال إن ألمانيا تقف على عتبة الزيادة الأُسِّيَة في عدد الإصابات.

لافتة في هامبورغ تشدد على ضرورة ارتداء قناع الوجه

تتصاعد المخاوف في ألمانيا من فقدان الحكومة والولايات السيطرة على إصابات فيروس كورونا

حذر ميشائيل ماير-هيرمان، رئيس قسم علم المناعة بمركز هلمهولتس الألماني لأبحاث العدوى، الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات من فقدان السيطرة على إصابات كورونا.

مختارات

ما تزال تداعيات وباء كورونا تخيم على الحياة العامة في ألمانيا، مع تسجيل مستوى إصابات فاق لأيام متواصلة أربعة آلاف إصابة يومية، فيما تستعد المستشارة ميركل للاجتماع مع ممثلي الولايات لكبح جماح انتشار الوباء في البلاد.

في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية تشديد التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس. وتتضمن التدابير الجديدة توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات وفرض ساعات إغلاق على قطاع الضيافة.

جاء ذلك وفقا لما نقل عن ماير-هيرمان عبر مشاركين في جلسة المشاورات التي تعقدها المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/تشرين الأول 2020) لبحث تطورات أزمة كورونا.

وقال ماير-هيرمان في مستهل الجلسة أثناء عرض لتقدير الموقف: "الساعة ليست الثانية عشرة إلا خمس دقائق، بل الساعة الثانية عشرة، لكي ندير السفينة"، وحذر من أن ألمانيا على عتبة الزيادة الأُسِّيَة في عدد الإصابات.

وناشد ماير-هيرمان المستشارة الألمانية ورؤساء حكومات الولايات بالتمسك بارتداء الكمامات إجباريا، ولفت إلى الأهمية الشديدة لفرض غرامات مالية على المخالفين.

في الوقت نفسه، حذر ماير-هيرمان من إجراء مناقشات بشأن الفعاليات الكبرى في ظل الوضع الحالي، ومن تقليص مدة الحجر. وساق ماير-هيرمان محاكاة لكيفية تطور وتيرة العدوى في حال لم تتدخل الحكومة بإجراءات مضادة.

وتعقد ميركل اللقاء التشاوري مع رؤساء حكومات الولايات لبحث اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات شديدة الصعوبة، حتى إن الحكومة الاتحادية. ومن المتوقع أن تعلن ميركل في مؤتمر صحفي اليوم نتائج هذه المشاورات. 

 

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)

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