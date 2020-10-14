خبير ألماني يحذر من فقدان السيطرة على إصابات كورونا

حذر ميشائيل ماير-هيرمان، رئيس قسم علم المناعة بمركز هلمهولتس الألماني لأبحاث العدوى، الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات من فقدان السيطرة على إصابات كورونا.

جاء ذلك وفقا لما نقل عن ماير-هيرمان عبر مشاركين في جلسة المشاورات التي تعقدها المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/تشرين الأول 2020) لبحث تطورات أزمة كورونا.

وقال ماير-هيرمان في مستهل الجلسة أثناء عرض لتقدير الموقف: "الساعة ليست الثانية عشرة إلا خمس دقائق، بل الساعة الثانية عشرة، لكي ندير السفينة"، وحذر من أن ألمانيا على عتبة الزيادة الأُسِّيَة في عدد الإصابات.

وناشد ماير-هيرمان المستشارة الألمانية ورؤساء حكومات الولايات بالتمسك بارتداء الكمامات إجباريا، ولفت إلى الأهمية الشديدة لفرض غرامات مالية على المخالفين.

في الوقت نفسه، حذر ماير-هيرمان من إجراء مناقشات بشأن الفعاليات الكبرى في ظل الوضع الحالي، ومن تقليص مدة الحجر. وساق ماير-هيرمان محاكاة لكيفية تطور وتيرة العدوى في حال لم تتدخل الحكومة بإجراءات مضادة.

وتعقد ميركل اللقاء التشاوري مع رؤساء حكومات الولايات لبحث اتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات شديدة الصعوبة، حتى إن الحكومة الاتحادية. ومن المتوقع أن تعلن ميركل في مؤتمر صحفي اليوم نتائج هذه المشاورات.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)