 خبير ألماني: هدف روسيا التوسعي واقعي، ولكن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

خبير ألماني: هدف روسيا التوسعي واقعي، ولكن؟

يعيد التصعيد الأخير بين موسكو وكييف في بحر آزوف، تسليط الضوء مجددا على روسيا ورغباتها التوسعية في العالم. لكن هل هذه الرغبة، قابلة للتحقق؟ الخبير في الشأن الروسي، توماس فاسبندر، يرى أن ذلك واقعي، لكن إلى أي مدى؟

مشاهدة الفيديو 23:22
بث مباشر الآن
23:22 دقيقة

مسائيةDW : التصعيد الجديد بين روسيا وأوكرانيا.. إلى أين؟

أعاد التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، على خلفية احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، السعي الروسي من أجل بسط النفوذ في العالم، إلى الواجهة. لكن كيف سيكون الرد الغربي؟ وهل تنجح روسيا في تحقيق رغباتها التوسعية؟ الخبير الألماني في الشأن الروسي، توماس فاسبندر، يجيب على ذلك في حواره التالي مع DWعربية:

سيد فاسبندر، برأيك ماهي الأسباب الكامنة وراء التصعيد الأخير بين روسيا و أوكرانيا؟

مع بناء الجسر، الذي ربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، بدأت النزاعات حول بحر آزوف، ولحد الآن لم يتضح الوضع الدولي لهذا البحر الداخلي منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في العام 1991. وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا، من العوامل المساهمة في تصعيد الوضع الآن. وقد حذرت يوليا تيموشينكو، التي تتصدر قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، الصيف الماضي من أن الرئيس الأوكراني الحالي، بترو بوروشينكو، قد يطيح بالانتخابات من خلال قانون الأحكام العرفية. والسؤال، لماذا تقترب روسيا منه؟ قد يكون أحد التفسيرات هو أن مصلحة موسكو تكمن في الحفاظ على الوضع الراهن وبقاء بوروشينكو في السلطة بدلا من مجيء تيموشينكو .

كيف تتوقع الرد الغربي، و برأيك، في هذا التوقيت بالذات، هل سيكون الرد مشتركاً أم منقسما؟

قبل كل شيء، على المرء أن يتمنى وجود رد فعل غربي متباين، لأن اللوم الأحادي الجانب لروسيا قد ساهم من قبل في عدم الخروج بحل من قمة مينسك. ومن خلال التاريخ نعلم أن الطريق من الأحكام العرفية إلى الحرب، هو طريق قصير. الأمر الحاسم، هو أن الغرب يساعد بشكل نشيط على تجنب الاشتباكات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. وبالأخص الأوروبيون ،لأن ليس لديهم رغبة في اندلاع حرب أخرى بجوارهم. من يدعم ظهر أوكرانيا الآن بشكل متهور، تكون يداه ملطخة بالدماء.

Dr. Thomas Fasbender - Experte des Forschungsinstituts Dialog der Zivilisationen DOC (privat)

توماس فاسبندر، خبير في الشأن الروسي من معهد بحوث حوار الحضارات في برلين

الألمان والفرنسيون وباقي الأوربيين يطورون فكرة جيش أوروبي موحد، هل برأيك أنهم سيصطدمون في النهاية بالدب الروسي؟

لا توجد خطط غربية لمهاجمة الأراضي الروسية أو خطط روسية لمهاجمة دول الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو. التهديدات المزعومة التي لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق تحريك الجيوش المدرعة، تبقى مجرد تنبؤات. لكن الأمر هنا يتعلق بصراع سياسي أيديولوجي عميق على خلفية التنافس المستمر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. الحرب الهجينة هي أيضاً حقيقية، وكذلك تأثير المنظمات غير الحكومية والأحزاب، والهجمات الإلكترونية، والدعاية والتجسس والتضليل الإعلامي. ويلاحظ هذا الصراع بشكل واضح من كلا الجانبين. الجيش الأوروبي قد يخدم التماسك الداخلي للأوروبيين، وبالنسبة للصراع مع روسيا قد يكون له أهمية إيديولوجية.

هل تتجه روسيا من خلال مشاركتها في الحرب السورية والأزمة مع أكرانيا إلى بسط نفوذها في أكثر من منطقة في العالم؟

حتى قبل الاتحاد السوفياتي، كانت لروسيا علاقات وثيقة  مع الشرق الأوسط. لكن بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، تم إهمال هذه المنطقة وأصبحت العلاقات جيدة من جديد في القرن الحادي والعشرين. وتعتقد موسكو أن الدبلوماسية الروسية أكثر مهارة في تعاملها مع شعوب الشرق، بالمقارنة مع دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

هناك من يرى أن توسع التدخلات الروسية وضعف مواجهتها من الغرب قد يفتح شهية الروس على مناطق أخرى، هل تبدو لك ليبيا في متناول الروس؟

الولايات المتحدة الأمريكية على أية حال، غير مستاءة على الإطلاق من أن تفقد روسيا قوتها في الشرق الأوسط. وتُظهر أمثلة أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ذلك بوضوح وذلك من أن الغرب ليس لديه رغبة ولا قدرة على بسط التهدئة في المنطقة. كما تظهر أنه في حالة روسيا، لا يحدث هذا تحت عباءة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب على المرء أن يقبل هذا. على المستوى الاستراتيجي، لا يلعب هذا أي دور، على الرغم من كل الدعاية، ينسق الروس والأتراك والقوى الغربية فيما بينهم على استراتيجيتهم في المناطق المضطربة.

ماهي الرسالة التي ترغب روسيا في توجيهها للغرب من خلال تدخلاتها العسكرية الأخيرة في سوريا وأكرانيا؟ هل سيناريو حرب باردة جديدة بين واشنطن وموسكو بات واقعاً؟

الرسالة وصلت منذ فترة طويلة ومفادها، إن لم يكن هناك استعداد للاعتراف بروسيا كقوة عالمية، فعلى الأقل يجب  الاعتراف بها كقوة أوروبية ـ آسيوية عظمى. انطلاقاً من الحدود مع النرويج إلى كوريا الشمالية، فإن هذا الهدف واقعي، على الرغم من الأداء الاقتصادي الضعيف نسبياً. وفيما يتعلق بأوكرانيا، ترى روسيا أن الدولة ، شأنها شأن روسيا البيضاء، جزء من المساحة الثقافية العابرة للحدود، وهو ما يتعارض مع المفهوم الغربي للسيادة. بيد أن الأمر لن يتغير، حتى لو لم يعترف أي سياسي غربي بشكل صريح، بأن أزمة مثل تلك التي وقعت في أوكرانيا عام 2014 لن تستفز الغرب اليوم. لقد كانت الحرب الباردة، التي نتحدث عنها كسيناريو محتمل الآن، حقيقة منذ سنوات في صورة الحرب المختلطة. المستفيد منها هي الولايات المتحدة.

الدكتور توماس فاسبندر، خبير ألماني في الشأن الروسي من معهد بحوث حوار الحضارات في برلين.

أجرت الحوار: إيمان ملوك

  • China Xi Jinping & Wladimir Putin in Shanghai (picture-alliance/RIA Novosti/S. Guneev)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    التحالف الروسي الصيني

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عملت روسيا والصين على عرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصلت سياسة البلدين بهذا الشأن إلى اليوم.

  • Weltsicherheitsrat New York (REUTERS)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مجلس الأمن فشل دائم بشأن سوري

    يونيو/ حزيران 2012: توصل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وبعض بلدان الشرق الأوسط لاتفاق حول خارطة طريق بشأن حكومة انتقالية في سوريا، والتي لم تر النور إلى يومنا هذا. فيما تواصلت الحرب الأهلية.

  • Syrien-Konferenz in Wien (Reuters/L. Foeger)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    مفاوضات جنيف

    نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمر دوليا بشأن سوريا شاركت فيه الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتم الاتفاق على خطة سلام تنص على تشكيل حكومة انتقالية.

  • Schweiz Syrien-Waffenstillstand UN-Sondergesandter Staffan de Mistura (picture-alliance/Xinhua/X. Jinquan)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    عجز المجتمع الدولي

    ديسمبر/ كانون الأول 2015: وافق مجلس الأمن الدولي على خطة السلام، إلا انه لم يحسم بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد وحول دوره في المرحلة الانتقالية.

  • Genf Syrien Konferenz Friedensgespräche (picture-alliance/dpa/S. di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    فصل جديد من مفاوضات جنيف

    يناير/ كانون الثاني 2016 انطلقت في جنيف أشغال مؤتمر السلام في غياب الشخصيات المعارضة الرئيسيين. وقد فاوض ستافان دي ميستورا المفوض الدولي الخاص بسوريا طرفي النزاع كل على حدة، بعد رفضهما لمفاوضات مباشرة.

  • Deutschland Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier vor Syrien-Konferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    محطة ميونيخ

    فبراير/ شباط 2016: عقدت الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن السوري محادثات في ميونيخ من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، وهو ماتم انتهاكه بشكل منهجي بالخصوص في شمال سوريا وفي حلب.

  • Bashar al-Jaafari aus Syrien Schweiz Genf (picture-alliance/dpa/S.Di Nolfi)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    جنيف مرة أخرى..

    أبريل / نيسان 2016: انعقدت في جنيف مفاضات جديدة للمرة الثالثة على التوالي دون التوصل لنتيجة تذكر. في الصورة رئيس وفد النظام السوري بشار الجعفري.

  • USA Treffen Syrien-Unterstützergruppe (picture-alliance/AP Photo/J. DeCrow)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    لافروف وكيري: اتفاقات بلا جدوى

    مايو / أيار 2016 دعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف أطراف النزاع في سوريا لاحترام وقف النار، وعبرا عن استعدادهما لممارسة الضغوط على الأطراف بهذا الشأن. غير أن المعارك اندلعت من جديد وكأن شيئا لم يحدث. وفي أغسطس / آب التالي اتفق الوزيران من جديد حول هدنة مبدئية في سوريا دون تحديد آليات تنفيذها.

  • Syrien Weißhelme in Aleppo (Reuters/S. Kitaz)

    التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

    وعادت دوامة الحرب من جديد

    سبتمبر/ أيلول 2016 تمكنت كل من واشنطن وموسكو، بعد مفاوضات طويلة، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على أن ينتهي بمشروع حل سياسي لحل النزاع السوري. غير أن نظام الأسد أعلن بعد أسبوع من ذلك عن وقف الهدنة وبدأت حملة قصف جوي عنيف. ح.ز/أ.ح


مختارات

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟  

برلين تصف إعاقة روسيا للملاحة في بحر آزوف بـ"غير مقبولة"

وصفت الخارجية الألمانية إعاقة روسيا للملاحة في بحر آزوف بـ"غير مقبولة"، وذلك بعد تصعيد عسكري خطير بين كييف وموسكو قرب شبه جزيرة القرم. من جهته حذر وزير الخارجية الروسي من احتمال تجاوز "نقطة اللا عودة" بين روسيا والغرب. (26.11.2018)  

بعد تصاعد التوتر مع روسياـ أوكرانيا تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت كييف حالة التأهب القصوى بعد إطلاق القوات الروسية النار على سفن تابعة للبحرية الأوكرانية خلال محاولتها لعبور مضيق كيرتش الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف، فيما يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم التصعيد بين الجانبين. (26.11.2018)  

التدخل الروسي يكرس فشل جهود السلام في سوريا

منذ عام 2011 لقي مئات الآلاف من السوريين مصرعهم، فيما نزح الملايين منهم بيوتهم. وجاء التدخل الروسي في الصراع قبل عام ليزيد الوضع تعقيدا، إذ فشلت كل الجهود بما فيها الاتفاقات الروسية الأمريكية لإحلال السلام في سوريا. (30.09.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : التصعيد الجديد بين روسيا وأوكرانيا.. إلى أين؟  

مواضيع ذات صلة

Ukraine Marineschiffe

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ 26.11.2018

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.

Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videoprojektion auf Festungswall

خبير ألماني: أيام صعبة بانتظار إسرائيل إذا حدث التالي! 15.11.2018

لا شك أن تراجع المكانة القيادية لأمريكا في العالم، ستستفيد منها قوى أخرى مثل روسيا والصين. الخبير العسكري الألماني، أولريش كون، يرى أن ذلك التراجع سيكون مصحوباً بمرحلة حرجة من عدم الاستقرار للشرق الأوسط وبالأخص لإسرائيل.

Putin und Erdogan Eröffnung TurkStream

روسيا وتركيا.. تعاون مؤقت أم تحالف استراتيجي؟ 19.11.2018

لم يقتصر التعاون التركي الروسي على الجانب السياسي فحسب فيما يخص الأزمة السورية، إنما شمل أيضا الجانبين الاقتصادي والعسكري، إذ تشهد هذه العلاقات تنسيقا ونموا كبيرا. فإلى ماذا سيفضي هذا التعاون بين البلدين؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  