خبير ألماني: خطط أوروبا لاحتواء الهجرة ستنهار بدون النيجر

قال خبير متخصص في منطقة الساحل إن الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي في دولة النيجر الواقعة في غرب إفريقيا قد يكون له عواقب بعيدة المدى على جهود أوروبا للحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.
استراتيجية أوروبية في مهب الريح
وذكر رئيس برنامج الساحل التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف ليسينغ لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد (30 يوليو/تموز 2023): "دون النيجر ستنهار استراتيجية أوروبا".
ومؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة بحثية قريبة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وقال ليسينغ إن الاتفاقات السابقة ستصبح غير فعالة إلى حد كبير إذا لم تواصل القيادة العسكرية الجديدة في النيجر التعاون مع أوروبا.
وعين رئيس الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، نفسه رئيساً للمجلس الوطني وبالتالي حاكماً جديداً للبلاد يوم الجمعة.
جاء ذلك بعد أن اعتقل ضباط الحرس الرئاسي، الرئيس محمد بازوم في القصر يوم الأربعاء الماضي. وفي وقت لاحق، أعلن 10 ضباط عسكريين على شاشات التلفزيون أن ما يسمى بالمجلس الوطني لحماية الوطن قد استولى على السلطة.
بعد فترة وجيزة من تولي تياني منصب الرئيس الفعلي، تم تعليق دستور البلاد وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقيل في وقت لاحق إن تياني بدأ في تشكيل حكومة جديدة.
يرى أولف ليسينغ أنه بدون النيجر، ستنهار استراتيجية أوروبا لاحتواء الهجرة.
عنصر فاعل في لمكافحة الهجرة غير النظامية
كما تشهد منطقة الساحل التي تقع فيها النيجر اضطرابات في دول أخرى مثل مالي والسودان، وتعد النيجر بلد عبور رئيسي للأشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الفارين من العنف والفقر والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ومنذ توليه منصبه في نيسان/أبريل 2021 ، كان بازوم الموالي للغرب والموجه نحو الإصلاح والذي أطيح به الآن، حليفا مهما للاتحاد الأوروبي. ويتعاون الاتحاد مع النيجر منذ عام 2015، وذلك بصورة أساسية لإغلاق طريق الهجرة الحيوي من مدينة أجاديز الصحراوية النيجيرية إلى ليبيا على البحر المتوسط.
وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر في بعثة تدريبية لشرطة النيجر. كما أصدرت البلاد قانوناً يجرم تهريب المهاجرين من أجاديز عبر منطقة الساحل إلى الحدود مع ليبيا. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد المهاجرين المتجهين إلى ليبيا، بحسب لايسينغ.
وفي أعقاب الانقلاب العسكري، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس السبت إن الاتحاد سيعلق الدعم المالي للنيجر، داعيا إلى العودة إلى النظام الدستوري.
وقال بوريل أيضاً إن "الهجوم غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر" سيؤثر على شراكة الاتحاد الأوروبي مع البلاد ، مما يعني وقفاً فورياً لدعم الميزانية وتعليق جميع إجراءات التعاون الأمني إلى أجل غير مسمى.
وتضمن برنامج دعم الاتحاد الأوروبي مدفوعات لا تقل عن 503 ملايين يورو (555 مليون دولار) للفترة من 2021 إلى 2024 وحدها. ولم يتضح كم من هذا المبلغ تم دفعه.
ع.ح./أ.ح (د ب أ)
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
المحطة الأولى: جيبوتي
يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
المهاجرون القصر
الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
عبور المحيط في قوارب متهالكة
الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
انتهاك صارخ للحريات
ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
ابتزاز عائلات المهاجرين
يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
تعذيب مروع
عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
حالة نادرة من الرأفة
فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين
يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
في مرمى النيران
يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة