 خبير ألماني: تركيا ستخسر النزاع في محافظة ادلب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.04.2020

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سياسة واقتصاد

خبير ألماني: تركيا ستخسر النزاع في محافظة ادلب

ينبغي على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية القبول بأن حرب سوريا حُسمت، كما يرى خبير الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ. وحسب الخبير فإن على تركيا التوقف عن دعم المتمردين بغية عدم إطالة آلام الناس.

Syrien Russland und Türkei beginnen Patrouillen in Idlib | Protest (AFP/Kadour)

خاض الجيش التركي على مدى أسبوع معركة ضد وحدات دكتاتور سوريا بشار الأسد في ادلب. ثم اتفق الرئيس رجب طيب اردوغان في 5 مارس مع أهم داعم للأسد، رئيس روسيا فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار. وهذا ما زال قائما. إلى متى ستصمت الأسلحة؟

إلى حد الآن لا يمكن التنبؤ إلى متى سيدوم وقف إطلاق النار. لكن واضح أن سوريا وداعميها الروس واللبنانيين والايرانيين اتفقوا على الاستيلاء مجددا على محافظة ادلب. كل ما نراه حاليا هناك هي مواجهات تقهقر من طرف تركيا وحلفائها. أنطلق من أنه خلال الصيف ستحصل مجددا مواجهات وأن الهجوم الكبير الذي بدأ في أبريل 2019 سيؤدي يوما ما إلى نجاح بشار الأسد.

مختارات

جيوش عدة دول وتنظيمات إرهابية مسلحة وصراعات سياسية دولية يذهب ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين. هذا هو المشهد في سوريا اليوم مع دخول الحرب عامها العاشر، فيما يجلس بشار الأسد إلى اليوم على رأس النظام السوري. (12.03.2020)

بنص من خمس نقاط، سعت روسيا للحصول على إعلان من مجلس الأمن الدولي يدعم اتفاقها مع تركيا بشأن إدلب، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ لدى قوى غربية أسئلة كثيرة منها ما يتعلق بموقف دمشق منه وطريقة تطبيقه فعليا. (06.03.2020)

ما هو الدور الذي يلعبه انتشار محتمل لفيروس كورونا في منطقة ادلب؟

من المحتمل أن يؤدي وباء كورونا في سوريا إلى التزام أطراف الصراع في محافظة ادلب ببعض الحذر، ولاسيما وأن نظام الأسد يجب عليه التفكير في الحفاظ على القدرة القتاليةىلوحداته القليلة. لكن يمكن الانطلاق من أن الوباء لن يؤدي إلى وقف المعارك. وإلى حد الآن لا يبدو أن وحدات الأسد تتقلص، والسكان المدنيون الهاربون في المخيمات هم المتأثرون.

الرئيس اردوغان يعرف أنه لايستطع ضد إرادة بوتين وبدون دعم من الغرب أن يوقف هجوم الأسد، بل التخفيف منه فقط، ألا يجب على حلف الناتو دعم اردوغان لحماية الناس في ادلب؟ أليس لأوروبا واجب إنساني لتقديم المساعدة؟

هناك مسؤولية إنسانية للأوروبيين، لكن يجب عليهم الاستجابة لهذه المسؤولية فقط باتخاذ إجراءات مساعدة. هذه الحرب الأهلية منتهية. ولو أراد حلف الناتو أو حتى الاتحاد الأوروبي التدخل، لكان ذلك ممكنا قبل سنوات. والآن هذا ليس بأمر واقعي وبالذات على خلفية وباء كورونا. ونرى أيضا أن تركيا قدمت الدعم في السنوات الأخيرة لإسلاميين في سوريا ـ وحاليا هناك منظمة هيئة تحرير الشام التي تسيطر في ادلب. إنها المنظمة المنبثقة عن جبهة النصرة الداعمة للقاعدة. ولن يكون صحيحا أن يتدخل الغرب إلى جانب هذه المنظمة. الأوروبيون والأمريكيون يبلون بلاء حسنا بأن يقبلوا بأن هذه الحرب الأهلية محسومة. ويجب على تركيا أيضا فعل ذلك ووقف دعم المتمردين. ويجب الطلب من المتمردين الانسحاب من ادلب، لأنهم مثل الأسد مسؤولون عن آلام السكان.

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مسائية DW: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.. هل يصمد على الأرض؟

ماذا تعني عندما تقول بأن المتمردين مسؤولون مثل الأسد عن آلام السكان، علما أن الأسد هو من يقصف السكان والمستشفيات في ادلب منذ أبريل 2019؟

هيئة تحرير الشام هي منظمة إرهابية توجد لسبب وجيه على قائمة الإرهاب في كثير من البلدان بما في ذلك أيضا المانيا. بالنسبة إلى تقييمي، الأمر الحاسم هو أن الحرب الأهلية خاسرة. فمحاولة المتمردين الحفاظ على ادلب ودعمهم من قبل تركيا يؤدي إلى تمديد آلام الناس. بالطبع نظام الأسد هو في المقام الأول مسؤول عن تفجر الحرب الأهلية. والنظام هو أيضا مسؤول عن الجزء الأكبر من الضحايا وجرائم الحرب البشعة. وبالرغم من ذلك وجب القول انطلاقا من نقطة معينة بأن هذه الحرب لا يمكن كسبها. فالجيش السوري الحر برهن في بداية الحرب كيف يجب العمل في هذا النوع من المواقف: عندما تقدم في السابق نظام الأسد في منطقة حمص إلى بعض المواقع وكان يُخشى أن يحصل قصف كبير انسحب المتمردون بغية إبعاد السكان المدنيين عن استهداف النظام. وسيكون ذلك هذه المرة أيضا أسلوب التعامل الصحيح. لكن هذا النوع من السياسة ليس متوقعا من تركيا وحلفائها الاسلاميين في عين المكان.

في ادلب يعيش إلى جانب هيئة تحرير الشام متمردون آخرون ومعارضون ديمقراطيون تم إجلاؤهم في السابق إلى المحافظة. كيف يمكن تخيل مستقبل لهؤلاء الناس تحت نظام الأسد؟

واضح تماما أن الأسد سيستولي على المحافظة. وبالتالي فإن قضية مستقبل المتمردين مطروحة أصلا. أعتقد أن الإمكانية الوحيدة المتاحة لهم للبقاء أو لتفادي المعتقل بعواقب غير معروفة هي أن يتراجعوا في اتجاه تركيا. وسيكون ذلك منطقيا، لأن تركيا دعمتهم على أبعد تقدير منذ 2012. وهي مسؤولة أيضا عن فرض اسلاميين لأنفسهم بين المتمردين منذ 2013. وعليه يجب عليها استقبال المتمردين وكذلك عددا متزايدا من اللاجئين. وكيفما كان السيناريو المحتمل، فإنه لا يمكن تفادي موجة لجوء. سيهرب أناس إلى تركيا، والمسألة هي فقط، فيما إذا كانت تركيا ستفتح حينها الحدود.

غيدو شتاينبيرغ، خبير الشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين

غيدو شتاينبيرغ، خبير الشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين

لكناردوغان يريد تفادي سقوط ادلب في يد نظام الأسد بكل ثمن. لماذا يتمسك بذلك؟

منذ 2015 توجد أولوية في سياسة سوريا التركية. وهذه تقوم على أساس تفادي أن يتقوى فرع حزب العمال الكردستاني، ما يُسمى قوات وحدات حماية الشعب الكردي وأن يتحكم في منطقة على شاكلة دولة. ومن وجهة نظري يكون ذلك منطقيا لو ركزت تركيا على ذلك. لكن حكومة اردوغان تحاول مواصلة دعم المتمردين للسيطرة على نوع من الركيزة في سوريا للمشاركة في أية تسوية سياسية. وهذه السياسة بالرغم من أن الحرب الأهلية محسومة، هي السبب الرئيسي وراء الكارثة التي نشهدها الآن في ادلب والتي تزداد تأزما مع انتشار وباء كورونا في البلاد. وبإمكان تركيا العمل على أن يتوقف المتمردون عن القتال ضد نظام الأسد، لكنها لا تفعل ذلك. هنا يتعلق الأمر بإنقاذ بقايا سياستها المتبعة تجاه سوريا، لكن هذه معركة تقهقر وتركيا ستخسر هذا النزاع.

وزير الخارجية التركي سبق وأن أشار إلى التخلي عن مناطق يراقبها حاليا متمردون جنوبي الطريق الدولي م4 لصالح روسيا. وستبقى منطقة صغيرة تراقبها ميليشيات متحالفة مع تركيا. لكن هذه المنطقة لن تكون قادرة على البقاء بشكل مستقلعن المساعدات الدولية. ما هي واقعية هذه المبادرة؟

لا أثق في الحلول التي تسيطر فيها تركيا على مناطق المتمردين في شمال سوريا. نظام الأسد مصمم على استعادة جميع أجزاء البلاد. هذا سيستغرق بعض الوقت، لكن سوريا وداعميها الروس والايرانيين متفقون على استعادة جميع الأراضي. ليس هناك حل تسيطر فيه تركيا على أية مناطق في شمال ادلب. إنها معركة تراجع للحكومة التركية تريد بها البرهنة على أهميتها في مفاوضات. تركيا ستبقى مهمة، لكنها ستواجه الضغوط للتخلي عن هذه المنطقة.

+ غيدو شتاينبيرغ، خبير الشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين. من 2002 إلى 2005 كان مستشارا لقضايا الإرهاب الدولي في المستشارية الألمانية.

أجرت اللقاء ديانا هودالي

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


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ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك.

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