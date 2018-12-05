 خبيرة: المافيا في ألمانيا أكثر دهاءً من ″العصابات العربية″ | سياسة واقتصاد | DW | 07.12.2018

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سياسة واقتصاد

خبيرة: المافيا في ألمانيا أكثر دهاءً من "العصابات العربية"

وجهت الشرطة في ألمانيا وفي بعض البلدان الأخرى ضربة قوية لمافيا ندرانغيتا. DW ألتقت خبيرة شؤون المافيا الصحفية الألمانية بيترا ريسكي حيث شرحت أسباب محدودية نجاح جهود مكافحة المافيا إلى حد الآن في ألمانيا.

Krieg der Camorra-Clans in Neapel (picture-alliance/dpa/Fusco)

DW : السيدة ريسكي ما هو حجم مشكلة المافيا في ألمانيا؟

المشكلة كبيرة، وهي قائمة منذ أربعين عاما. وما يدهشني حقاً هو أن الناس في ألمانيا دخلوا في سبات عميق يستيقظون منه من حين لآخر عندما نوجه ما يُسمى ضربة قوية ضد المافيا، ولكن هذا لايغير شيئا في الثغرات القانونية التي تستغلها المافيا.

لماذا تختار المافيا بالتحديد ألمانيا؟

المافيا تفضل الذهاب إلى الأماكن التي يسير فيها الاقتصاد بنجاح، وألمانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي يزدهر فيه الاقتصاد، وبالتالي فإن ألمانيا جد جذابة بالنسبة إلى المافيا. مشاريع البناء الكبرى في القطاع العام لم تعد موجودة تقريبا في إيطاليا. لكنها موجودة في ألمانيا.

كيف تتم هذه الصفقات المشبوهة؟

لنأخذ مافيا البناء، فهناك شركات صناديق بريد وهناك عمال غير قانونيين ويتم استخدام مواد ذات جودة رخيصة. والمافيا لا تُسمى أمام المحكمة في ألمانيا بأنها مافيا، بل كشركة تعمل بوسائل غير قانونية.

Deutschland Razzia gegen italienische Mafia (picture-alliance/dpa/C. Reichwein)

الشرطة الألمانية تتحرك ضد المافيا الإيطالية. هنا داخل مقهى في دويسبورغ

هذا يعني أنك تعتقدين أن المافيا مندسة في كثير من المجالات في ألمانيا دون معرفة ذلك؟

بكل وضوح. هذا ليس افتراضي الشخصي، بل هذا تؤكده وثائق التحقيقات.

الشرطة تحركت الآن في مختلف البلدان، كيف هي اتصالات المافيا هنا؟

مافيا ندرانغيتا لها تفوق تنظيمي كبير بأنها قادرة على تكوين عصابات في عين المكان. وهي منتشرة على مستوى العالم، إذ لا يوجد بلد في العالم لا تعمل فيه ندرانغيتا.

وهذا يتم عبر عصابات عائلية؟

نعم ولا. الأمر ليس على هذا النحو بأنه يتم فقط ضم أعضاء من العائلة، لكن ندرانغيتا تعتمد بشكل واسع على قرابة الدم. وهذا يمنحها التفوق الكبير الذي يجعل القرابة بالدم لا تتعرض بسهولة للخداع.

Petra Reski (Paul Schirnhofer)

الصحفية الألمانية، بيترا ريسكي

ما الذي يجب فعله للقضاء على المافيا؟

يجب سن قوانين معقولة ولا يحق سد الأعين، وهذا ما تم بالتحديد فعله في ألمانيا طوال 40 عاما. لم أسمع سياسيا ألمانيا واحدا تفوه بكلمة المافيا، بل يستخدم في آن واحد كلمة "منطقة تقهقر". وهذا يفيد بالنسبة إلى الألمان أن زعماء المافيا يستريحون في ألمانيا من جرائمهم ولا يقومون بأي شيء. وهذا لم يكن صحيحا أبدا. أتمنى أن يحصل التزام سياسي ضد المافيا، لكنني لم أر هذا أبدا في ألمانيا في أي حزب.

أي قوانين تعنين التي وجب تعديلها؟

أتحدث عن قوانين ضد غسيل الأموال. فالمشكلة الكبرى أمام المحققين الألمان هي نقص الأدلة وهذا رغم تعديل أخير للقوانين بهذا الخصوص. بخلاف ما يحصل في إيطاليا حيث يجب على المستثمر أن يبرهن على أن أمواله تأتي من مصادر نظيفة، يجب على الشرطي في ألمانيا أن يبرهن أن المال يأتي من مصادر غير نظيفة، يعني أن الشرطي يجب أن يحصل من النائب العام على ترخيص ليقوم بتحقيقات. فالشكوك وحدها لا تكفي. وهذا بالطبع يشكل دعوة. وهذا ما يقوله كل نائب عام إيطالي يلاحق المافيا.

Italien - Anführer der Cosa Nostra auf Sizilien festgenommen (picture alliance/dpa/ANSA/IO. Petyx)

الشرطة الإيطالية تقبض على زعيم مافيا كوزا نوسترا في صقلية، ستيمو مينييو

الشرطة الألمانية تتحرك في الأثناء بشكل أقوى ضد العصابات العربية. هل توجد ارتباطات مع المافيا الإيطالية؟

فيما يخص العصابات العربية يظهر الاختلاف في أنها جد عنيفة وأيضا حاضرة أمام الأعين وهذا يقلق بالطبع المواطن الألماني المتوسط. ثم هناك السياسي الذي له اهتمام للتحرك ضد هذه العصابات للظهور كشخص يفرض نفسه ضدها. في المقابل نجد المافيا الإيطالية التي لها تجربة طويلة أكثر وليست غبية بتنفيذ جرائم عنف من خلال تفجير سيارات، بل هي شاطرة أكثر وتتفاهم بالتالي بشكل أفضل مع السياسة.

أنت تعيشين سنوات طويلة في إيطاليا. هل تحسن الوضع هناك مع المافيا؟

في إيطاليا على الأقل تحسن الوعي . وهذا هو الفارق الكبير مع ألمانيا. وهذا له علاقة بنقص المعلومات حول المافيا في ألمانيا. كل صحفي يكتب عن المافيا في ألمانيا وذكر أسماء، تمت محاكمته في كل مرة وخسر كل مرة المحاكمة. وأنا أنتمي إلى هذه الشريحة. ثم تفقد أقسام التحرير الرغبة في تغطية هذه القضايا والمواطن لا يعرف بالتالي شيئا عن المافيا في بلده. وهذا يختلف في إيطاليا. فالشخص الذي يريد في إيطاليا الحصول على معلومات عن المافيا، فإنه يحصل عليها بالفعل.

+ الصحفية الألمانية والكاتبة بيترا ريسكي ألفت عدة كتب وروايات عن المافيا، وهي تعيش في إيطاليا.

أجرى المقابلة كريستوف هاسلباخ

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


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