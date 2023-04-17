 خبيرة ألمانية: انفجار الوضع في السودان كان متوقعا.. والسؤال كان متى؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.04.2023

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سياسة واقتصاد

خبيرة ألمانية: انفجار الوضع في السودان كان متوقعا.. والسؤال كان متى؟

كيف تصاعد الصراع الحالي في السودان بين الجيش وقوات التدخل السريع في السودان؟ وما حجم القوى المتصارعة على الأرض؟ ومن يدعمها؟ وكيف يمكن أن تؤل الأمور في هذا البلد الفقير؟ حول ذلك حاورت DW الخبيرة الألمانية مارينا بيتر*.

في السودان الكثير من السلاح

مارينا بيتر: السودان من أفقر دول العالم. هناك نخب ثرية، لكن الجزء الأكبر من السكان فقراء للغاية، ويعيشون عند خط الفقر أو تحته. خاصة في دارفور، حيث توقفت الأنشطة الآن بسبب قتل موظفي الأمم المتحدة، هناك جرى إطعام الناس لسنوات عديدة بمساعدة من الخارج.

بعد  خلافات سياسية وتوترات على مدى الأسابيع والأشهر الماضية بلغت ذروتها بداية الشهر الجاري، انفجر الوضع في السودان السبت (15 أبريل/نيسان 2023)، واستفاق السودانيون والعالم على مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.

مختارات

فكيف وصل السودان إلى هذا الوضع؟ وكيف يبدو مستقبل الصراع؟ وما طبيعة توازنات القوى على الأرض؟ وما هو دور الخارج وحجم تأثيره في هذا الصراع؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى طرحتها DW على الخبيرة الألمانية مارينا بيتررئيسة جمعية "المنتدى السوداني" الألمانية.

DW : السيدة بيتر، لماذا تصاعد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الآن بالذات؟

مارينا بيتر: هناك سبب يجرنا للسؤال: هل ستظهر أخيرا حكومة مكونة من قوات عسكرية وقوى مدنية مرة أخرى؟ كان هناك اتفاق بهذا المعنى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وكان من المقرر ظهورها في كانون الأول/ ديسمبر. ولكن بعد ذلك تم تأجيل هذه الخطوة مرارا وتكرارا . هذا هو السبب، لأن إحدى نقاط الاتفاق هي الاندماج الكامل للقوات شبه العسكرية في الجيش السوداني.

قوات الدعم السريع نشأت في الأصل مما يسمى براكبي الجنجويد على الخيول، والذين اشتهروا بشكل خاص في دارفور. هؤلاء قتلوا الكثيرا من الناس في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ومع مرور الوقت أصبحت هذه الميليشيات جزءا شبه مستقل من القوة العسكرية السودانية يراد الآن دمجها بالكامل. لكن الصراع على السلطة تفاقم بشكل عملي، وكان متوقعا منذ عام 2019، منذ سقوط الديكتاتور عمر البشير.

قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

فقد أصبح القائد العام الحالي للقوات المسلحة،  اللواء حينها والفريق أول ركن حاليا عبد الفتاح البرهان، رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في ذلك الوقت، وكان قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) نائباً له. كلاهما أبناء بالتبني  للديكتاتور السابق البشير، لذا فإن الرجلين ينتميان أيضا إلى البيئة الإسلامية. اكتسب حميدتي مؤخرا شعبية متزايدة في الغرب لأنه عمل مؤخرا على القبض على بعض المهاجرين الذين أرادوا عبور الصحراء السودانية إلى ليبيا ومنع تقدمهم إلى أوروبا.

كان من الواضح أن أحدهما سيحتل أعلى منصب قيادي. بالنسبة لنا، ممن يراقب الوضع عن كثب، وبالخصوص بالنسبة للسودانيين أنفسهم، لم يكن السؤال: ما إذا كان سيكون هناك صراع على السلطة، بل أن السؤال كان متى. فالكارثة كانت متوقعة.

ما مدى قوة قوات الدعم السريع؟

قوات الدعم السريع مسلحة للغاية. لقد خدمت لسنوات كقوة مرتزقة في كل من ليبيا واليمن. تتمتع القوة بعلاقات قوية للغاية مع روسيا. حميدتي من أغنى الرجال في السودان. وجنت قوات الدعم السريع الكثير من الأموال بشكل رئيسي من تعدين الذهب في دارفور مسقط رأس حميدتي وأجزاء أخرى من البلاد. بالمناسبة، تم شحن جزء كبير من هذا الذهب إلى روسيا. روسيا صديق كبير وداعم كبير لقوات الدعم السريع.

لكن البرهان ليس رجلا فقيرا أيضا. لقد استفادا بشكل كبير من الوضع الاقتصادي. حميدتي ثري لدرجة أنه استطاع أن يشتري بالمال لنفسه الكثير من المودة والعلاقات. من بين أمور أخرى، جلب أيضا قوات من  مجموعة فاغنر ، التي نعرفها من حرب أوكرانيا، إلى البلاد. وما يقلقنا هو أن الروس ربما ينقلون معلومات استخباراتية إلى حميدتي.

هل تفترضين أن قوات الدعم السريع ستنتصر في نهاية المطاف؟

لا أستطيع أن أقول ذلك على الإطلاق في الوقت الحالي،  فالجيش السوداني مجهز تجهيزا جيدا . إنه يسيطر على سلاح الجو  الفعال حاليا. وهذا أمر مأساوي فعلا، بالنظر إلى أن العديد من قوات الدعم السريع تتواجد في مناطق مكتظة بالسكان. لا أعتقد أن قوات الدعم السريع ستنتصر بسهولة، بل على العكس. لكنهم قد يشكلون حلقة حول الخرطوم. ولديهم بالتأكيد ملاذ آمن في دارفور، حيث كانوا يقاتلون بشكل شبه مستمر طوال الأشهر القليلة الماضية.

في الوقت الحالي، هناك أيضا صراع في شرق السودان. لا يمكننا التنبؤ في الوقت الحالي. وللبرهان أيضا حلفاء، فهو مدعوم بشدة من مصر، على سبيل المثال.

مارينا بيتر: روسيا صديق كبير وداعم كبير لقوات الدعم السريع.

حميدتي مع وزير الخارجية الروسي لافروف

الإدماج الكامل لقوات الدعم السريع في الجيش شرط أساسي لمشاركة المدنيين في الحكومة مرة أخرى. برأيك، هل قضى التصعيد الحالي على هذا المسار ؟

أخشى أن يكون هذا صحيح. نحن في الغرب نعتقد بسرعة أن قادة الجيوش يمكن أن يتحولوا إلى ديمقراطيين بين ليلة وضحاها. لم ينجح هذا الأمر في جنوب السودان، الذي انفصل عام 2011. الوضع مشابه في إريتريا. ولم يفلح الأمر في السودان أيضا. القادة العسكريون، بقدر ما يتصرفون كما لو أنهم اكتشفوا الديمقراطية فجأة، فإنهم يستخدمون هذه الإعلانات فقط لتحسين صورهم. في الأشهر القليلة الماضية، حاول حميدتي على وجه الخصوص استمالة أجزاء من السكان من خلال إدانة الانقلاب العسكري. قال بالطبع إنه كان مؤيدا للديمقراطية. لكن كل هذا لم يقال إلا في النهاية للحصول على نقطة انطلاق أفضل في الصراع على السلطة.

طلبت جامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لأعمال العنف. ما حجم احتمالات التأثير من الخارج؟

مارينا بيتر رئيسة منتدى السودان

مارينا بيتر رئيسة منتدى السودان

تكمن الصعوبة الكبرى في أن الدول الأخرى قد مارست بالفعل الكثير من النفوذ. مصر تود أن ترى حكومة السودان مماثلة لتلك التي في القاهرة. لا توجد حكومة ديمقراطية هناك. السعودية أشعلت الكثير في السودان، كما فعلت روسيا وإريتريا. أثيوبيا ترغب بدعم طرف واحد في هذا الصراع على السلطة. ليس لدى أي من هذه البلدان أي مصلحة حقيقية في حكومة ديمقراطية في السودان.

للأسف، نشهد حاليا عملية إعادة تقسيم لأفريقيا على أساس مناطق قوة و مناطق نفوذ في "حرب باردة" جديدة. ظل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش صامتا لفترة طويلة جدا. لطالما طرحنا السؤال على أنفسنا: أين هي الأمم المتحدة؟ في النهاية، لم يقم رجل قوي أو امرأة قوية بحملة دبلوماسية في الأشهر القليلة الماضية، عندما كان التصعيد متوقعا.

هذا الموقف يظهر عجز المجتمع الدولي مرة أخرى في التعامل مع مثل هذه الحالات. من الجيد أنهم يتحدثون الآن. لكن كان يجب أن يتحدثوا قبل ذلك بكثير، وكان عليهم أن يمارسوا الضغط قبل ذلك بكثير.

برنامج الغذاء العالمي أعلن أنه سيعلق عمله في السودان لأن موظفين في الأمم المتحدة قتلوا. ماذا يعني هذا بالنسبة للسكان المدنيين؟

السودان من أفقر دول العالم. هناك نخب ثرية، لكن الجزء الأكبر من السكان فقراء للغاية، ويعيشون عند خط الفقر أو تحته. خاصة في دارفور، حيث توقفت الأنشطة الآن بسبب قتل موظفي الأمم المتحدة، هناك جرى إطعام الناس لسنوات عديدة بمساعدة من الخارج.

ما زلنا لا نملك طريقة لمعرفة إلى متى سيستمر القتال. بالإضافة إلى كوارث تحدث بالفعل في السودان، فإن هذا التصعيد سيزيد من تفاقمها.

أجرى الحوار: أندرياس نول (ع.خ/ع.ج.م)

مارينا بيتر هي رئيسة منتدى السودان وتعمل في المنطقة لأكثر من 30 عاما.

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


 

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