خبز من الطابعة ثلاثية الأبعاد

أجواء مختلفة...عودة مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير

بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.