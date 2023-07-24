خبز من الطابعة ثلاثية الأبعاد

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ما الذي يمنح الخبز مذاقة ورائحته اللذيذة؟ وما هي الطريقة التي تجعله مقرمشاً من الخارج وهشاً من الداخل؟ باحثون في جامعة ميونيخ يعملون على وصفة لصناعة الخبز بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد.
مهرجان البيرة الأشهر في العالم يعود إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد توقف سنتين بسبب كورونا. ورغم التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن التوقعات كبيرة بحضور ضخم للمهرجان.
بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا، عاد من جديد مهرجان "أكتوبر فيست". مهرجان البيرة الشهيرة على مستوى العالم يمر هذا العام في أجواء مختلفة نسبيا بسبب أزمة الطاقة والتضخم الذي يضرب بلدان متفرقة حول العالم.
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