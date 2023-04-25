خبز البيغل وتاريخه

زيلينسكي يصل بولندا لإجراء محادثات ومقابلة لاجئين أوكرانيين

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية. ويعتزم الرئيسان الأوكراني والبولندي عقد اجتماع بالقلعة الملكية في وارسو بحضور لاجئين أوكرانيين.