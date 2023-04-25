 خبز البيغل وتاريخه | يوروماكس | DW | 07.05.2023

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يوروماكس

خبز البيغل وتاريخه

خبز البيغل الكلاسيكي هو بحجم الكف ومستدير وبه ثقب في الوسط ويصنع عادة من عجينة الخميرة. وقليلون هم من يعرفون أن أصل خبز البيغل من بولندا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.

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