خبز البيغل وتاريخه

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خبز البيغل الكلاسيكي هو بحجم الكف ومستدير وبه ثقب في الوسط ويصنع عادة من عجينة الخميرة. وقليلون هم من يعرفون أن أصل خبز البيغل من بولندا وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة لا تزال بلا منازع متصدرة قائمة الدول الأكثر إنفاقاً من الناحية العسكرية أكثر من الصين بثلاث مرات وعشر أمثال روسيا، بينما دخلت الهند والسعودية نادي الكبار.
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية. ويعتزم الرئيسان الأوكراني والبولندي عقد اجتماع بالقلعة الملكية في وارسو بحضور لاجئين أوكرانيين.
حتى الآن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ذات قدرات محدودة مقارنة بمثيلتها في قوات الناتو. وهذا ما ينطبق مثلا على مدافع هاوبتس وصواريخ هيمارس. لماذا لا تزود واشنطن كييف بأسلحة كاملة الفعالية؟
قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة روسية تسببت في تحطم مسيرة استطلاع فوق البحر الأسود، لكن موسكو نفت الرواية الأمريكية للحادث. واشنطن استدعت السفير الروسي للتعبير عن "اعتراضها الشديد".
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