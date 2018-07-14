 خبرة فرنسا تتفوق على حماسة كرواتيا في نهائي مثير | عالم الرياضة | DW | 15.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

خبرة فرنسا تتفوق على حماسة كرواتيا في نهائي مثير

نجح المنتخب الفرنسي في حسم نهائي مونديال روسيا لصالحه بعد تفوقه على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين. وبهذا التتويج أثبت المنتخب الفرنسي أن أسلوبه التكتيكي، وإن لم يكن دائما ممتعا، إلا أنه ناجع في حسم المواقف الصعبة.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Pokal (Reuters/D. Martinez)

اتجهت أنظار العالم اليوم الأحد (15 يوليو/تموز) إلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، الذي شهد نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا.

 بدأ المنتخب الفرنسي المباراة وفيا لخطته الدفاعية وترك المجال أمام المنتخب الكرواتي للتقدم نحو مرماه. لكن محاولات رفاق مودريتش كانت تتكسر أمام قوة وسط ميدان منتخب "الديوك".

وعلى عكس مجريات المباراة نجح المنتخب الفرنسي في اقتناص الهدف الأول، في الدقيقة 18، من ضربة رأسية أحرزها المهاجم الكرواتي ماريو مانجوكيتش، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، عندما كان يحاول إبعاد كرة نفذها غريزمان من ضربة حرة مباشرة.

رد الفعل الكرواتي لم يتأخر طويلا، ففي الدقيقة 28 عادل إيفان بيريشيتش الكفة لكروتيا من تسديدة قوية لم تترك أي حظ لحارس فرنسا هوغو لوريس.

وشهدت الدقيقة 35 نقطة تحول في المباراة عندما احتسب الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ركلة جزاء لصالح فرنسا. واحتاج الحكم للاستعانة بتقنية "الفار"، بعدما لمست الكرة يد بيريشيتش. ونجح نجم منتخب فرنسا غريزمان في تسجيل ضربة الجزاء، ليتقدم منتخب "الديوك" بهدفين لواحد، وهي النتيجة التي انتهى بها شوط المباراة الأول.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

حزن لاعبي كرواتيا بعد نهاية المباراة

كرواتيا تدفع ثمن اندفاعها

كرواتيا بدأت الشوط الثاني مندفعة بحثا عن التعادل، لكنها بالمقابل تركت فراغا في الخط الخلفي، كاد أن يستغله النجم مبامي في الدقية 52 لولا براعة الحارس لوريس.

ومن هجمة مرتدة نجح بوغبا في هز شباك المنتخب الكرواتي موقعا الهدف الثالث "للديوك" في الدقيقة 59، بطريقة رائعة. وبعد أقل من ست دقائق أطلق مبابي رصاصة الرحمة على المنتخب الكرواتي بتسجيله للهداف الرابع لمنتخبه في المباراة، والرابع له شخصيا في مونديال روسيا، ليحقق إنجازا تاريخيا كلاعب شاب، هو الأول من نوعه منذ إنجاز البرازيلي بيليه قبل ستين عاما.

وفي الدقيقة 69 استغل مانجوكيتش خطأ فادحا للحارس الفرنسي لوريس وانتزع الكرة من رجله ليسجل الهدف الثاني لكرواتيا.

ولم تحمل بقية دقائق المباراة أي جديد. لينتهي النهائي المثير بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

المدرب ديشان يضيف لقبا عالميا ثانيا له بعد فوزه كلاعب بكأس العالم 1998

ديشان يصنع الحدث للمرة الثانية

وبالنظر لمجريات المباراة يمكن القول إن خبرة فرنسا ونجاعتها الهجومية تفوقت على حماس كرواتيا. وعرفت كتيبة المدرب ديشان كيف تستغل الفراغ الدفاعي الذي تركه منتخب كرواتيا بتقدمه للأمام. وبذلك أثبت المنتخب الفرنسي للعالم فعالية نهجه التكتيكي والذي وإن كان لا يقدم كرة جميلة وممتعة فإنه يحسم نتائج المباريات لصالحه.

وكان لعامل اللياقة البدنية دور أيضا في المباراة، حيث ظهر الإعياء على رفاق مودريتش في الدقائق الأخيرة بسبب لعبه لأشواط إضافية في مبارياته الثلاث السابقة، بخلاف فرنسا.

وبتتويجها اليوم بمونديال روسيا 2018 يضيف المنتخب الفرنسي لقبا ثانيا لخزينته بعد لقب 1998. كما أن المدرب ديديه ديشان بات ثالث مدرب في العالم يحرز لقب كأس العالم كلاعب وكمدرب بعد البرازيلي ماريو زاغالو (1958 و1962 كلاعب، و1970 كمدرب) والألماني فرانتس بكنبارو (1974 كلاعب و1990 كمدرب).

هشام الدريوش

 

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم

فازت فرنسا 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم باستاد لوجنيكي اليوم الأحد لتحرز اللقب للمرة الثانية في 20 عاما. (15.07.2018)  

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Logo der WM als Banner auf dem Rasen

حماس كرواتيا في مواجهة خبرة فرنسا في نهائي مثير وواعد 14.07.2018

مواجهة تاريخية وحاسمة ستجمع بين فرنسا وكرواتيا في نهائي مونديال روسيا. رفاق لوكا مودريتش يتحدون قوة مبابي وغريزمان وغيرهما من نجوم المنتخب الفرنسي. وإذا كانت فرنسا تملك الخبرة فإن الحماس الكرواتي قادر على صنع الحدث!

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم 15.07.2018

توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني اثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ 15.07.2018

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

خبرة فرنسا تتفوق على حماسة كرواتيا في نهائي مثير

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم

كيربر تهزم ويليامز وتتوج بلقبها الأول في بطولة ويمبلدون

بلجيكا تعبر إنجلترا بهدفين وتحرز المركز الثالث بمونديال روسيا

فيفا تقول كلمتها بشأن ظهور الفتيات المثيرات في نهائي المونديال!