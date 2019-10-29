 خبراء يحذرون من خطر على السيارات ذاتية التوجيه! | عالم المنوعات | DW | 31.10.2019

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منوعات

خبراء يحذرون من خطر على السيارات ذاتية التوجيه!

في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تقتحم السيارات ذاتية التوجه قريباً عالم السيارات، حذر خبراء من أن بقع الألوان يمكن أن تشكل خطرا على هذه السيارات. خبراء وصفوا الثغرة بأنها واحدة من مشاكل أخرى كثيرة.

Introduction of MobilityX - the self-driving industry (picture-alliance/A. Widak)

صورة رمزية.

حذر باحثون بمعهد ماكس بلانك الألماني للأنظمة الذكية، من أن بقع الألوان يمكن أن يكون لها تأثير خطير على السيارات ذاتية التوجيه. وقال الخبراء بالمعهد الموجود بمدينة توبينجن الألمانية، في دراسة لهم بهذا الشأن، إن هذه البقع يمكن أن تتسبب في حدوث اضطراب في السيارات، مما يجعل البقع مصدر خطر على أمان ركابها.

 واعتبر اريك زاكس، من معهد كارلسروه للتقنية، (KIT) ، والذي لم يشارك في الدراسة، هذه الثغرة الأمنية المحتملة واحدة من مشاكل كثيرة أخرى ذات صلة بعنصر الأمان، وقال: "لازلنا فيما يتعلق بقضية السير بالتوجيه الذاتي، بعيدين بشكل لا يصدق عن درجة الأهلية المطلوبة قبل السماح لهذه السيارات بالسير في الطرق والشوارع وقبل أن تصبح هذه السيارات شائعة الاستخدام، في هذا الوسط الطموح".

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وحسب معدي الدراسة، تحت إشراف أنوراج رانيان، بمعهد ماكس بلانك، فإنه من غير المستبعد أن يكون أحد أنماط الألوان، كتلك التي ترسم على القمصان أو حقائب التسوق، عامل إزعاج محتمل لهذه السيارات، حيث يمكن أن يصاب جهاز القيادة الذاتية للسيارة بالشلل، إذا رصدت كاميرا إحدى هذه السيارات البقعة اللونية مصدر الخطر المحتمل، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على ركاب السيارة، خاصة أثناء السير بسرعة مرتفعة.

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وحيث إن الباحثين تمكنوا خلال ساعات قليلة من وضع هذا النمط اللوني، مصدر الخطر المحتمل، فقد حذر الباحثون الشركات المصنعة للسيارات من احتمال التعرض لهجمات قرصنة متعمدة على سياراتهم ذاتية التوجيه.

وأبلغ فريق الباحثين شركات عاملة في قطاع السيارات ذاتية التوجيه، مثل شركة "تيسلا" وشركة "بورشه" وشركة "دايملر" وشركة "بي ام دابليو و شركة "بوش" بشأن هذا الخطر المحتمل، حسبما أفادت متحدثة باسم المعهد. غير أن نتائج الدراسة تستند إلى تكهنات، حيث أقام الباحثون استنتاجاتهم على أساس توفر ظروف محددة لوقوع هذا الخطر، من بينها الطريقة التي تسمح بها الشركات المصنعة لنظام التوجيه الذاتي باتخاذ القرارات.

ولكن الشركات المصنعة اعتادت عدم الكشف عن تفاصيل بشأن الوظائف المتوفرة في أنظمة توجيه سياراتها، حسبما أوضحت المتحدثة.

ر.م/إ.ف (د ب أ)

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

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  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

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    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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