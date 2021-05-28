 خبراء يحددون العمر المناسب لاقتناء الهاتف الذكي للأطفال | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.06.2021

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منوعات

خبراء يحددون العمر المناسب لاقتناء الهاتف الذكي للأطفال

 كشفت نتائج دراسة حديثة أن الاستخدام المفرط للهاتف من طرف الأطفال يتسبب لهم في مشاكل التركيز واللغة. ويمكن أن يتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية. وينصح الخبراء باتباع عدد من القواعد لاستخدام آمن للهاتف من لدن الأطفال.

أطفال يقومون بالتقاط صورة سيلفي

خبراء يحددون العمر المناسب لاقتناء الهاتف الذكي للأطفال

من بين الأسئلة التي يطرحها الآباء متى يمكن السماح للطفل بامتلاك هاتف خاص به؟.  صحيح أن التلاميذ لا يحتاجون للهاتف في المدرسة، حيث يمنعون في الغالب من استخدامه، لكن وجود الهاتف معهم يمنح الوالدين والأبناء معا الشعور بالأمان، عندما يعرفون أنه بإمكانهم التواصل مع بعضهم البعض عند الحاجة إلى ذلك.

 ويرى الخبراء - نقلا عن موقع "جاب" الألماني التابع لـ"ميتل دويتشه روند فونك"- أن الرغبة في امتلاك هاتف خلوي خاص أمر منطقي ابتداء من سن 11 عامًا. وغالبا ما يريد الأطفال - خاصة في فترة المراهقة -   الحصول على أحدث هاتف ذكي. لكن حذر الآباء مطلوب هنا ولا يجب المبالغة في اقتناء هاتف غال !. فكلما كان الهاتف غالي الثمن جذب إليه أعين اللصوص حتى داخل المدرسة. وحتى في حال ضياعه لا يكون الأمر مأساويا لأنه رخيص الثمن.  والأهم هو أن يكون الهاتف من النوع الصلب الذي لا ينكسر بسرعة، خصوصا وأن الأطفال يركضون كثيرا ويلعبون مع بعض.

ويوصي الخبراء الآباء باقتناء هواتف يمكن تحديد موقعها عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي وتتوفر على زر الاتصال بمصلحة الطوارئ.

مختارات

من بين الأمور المهمة؛ تكاليف تعبئة الهاتف لإجراء المكالمات. ولتفادي نفاذها بسرعة واقتناء أخرى، ينصح خبراء بتعريفات مدفوعة مسبقًا كاشتراك شهري بتكلفة محددة. عندما يتم استهلاك تلك التعريفة ينتهي الاشتراك ولا يمكن إجراء مكالمات أخرى مقابل رسوم. كما يمكن تحديد استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، يضيف موقع "جاب".

منذ البداية يجب تحذير الأطفال من عمليات الشراء داخل التطبيقات خصوصا الألعاب. ويجب الاتفاق مع الأبناء بعدم تحميل أو اقتناء أي شيء عبر الهاتف إلا بعد التشاور معهما. ومن أجل تربية الأبناء على تحمل المسؤولية يوصي الخبراء بضرورة إشراك الأطفال في دفع تكاليف التعريفة من أجل تقدير قيمة الأشياء، كدفع ثمن بعض التطبيقات أو الألعاب من خلال مصروف الجيب. هذا قد يدفع الأطفال للتفكير مليا في شراء التطبيق أو الاستغناء عنه.

من بين الأخطاء التي يقوم بها الآباء عدم الاتفاق على قواعد وأوقات استخدام الهاتف المحمول. فغياب المراقبة قد يدفع الطفل للإدمان، ما سيؤثر على أدائه في المدرسة كإهمال الواجبات المنزلية، أو الانعزال لوحده، اضافة إلى مخاطر استهلاك محتويات غير صالحة للأطفال.

ويجب على الآباء توعية أبنائهم فيما يخص حماية البيانات الشخصية، ليعرفوا مثلا ماهي الصور والفيديوهات الشخصية والعائلية التي يمكن إرسالها للأصدقاء. ولأن الأطفال يجهلون الكثير عن مخاطر تقاسم معلوماتهم الشخصية يجب تحذيرهم من تبعات ذلك، خصوصا وأن الكثير من البيانات يصعب حذفها بعد نشرها أو إرسالها لشخص آخر.

 لكن نجاح ذلك يرتبط بشرط أساسي وهو؛ أن يكون الآباء قدوة حسنة ولا يبالغون بدورهم في استخدام الهاتف الذكي. ويجب أن تحرص الأسرة على تخصيص أوقات خالية من استعمال الهواتف والتركيز على التواصل المباشر فيما بينها.

ع.ع/ع.ش

  • Hinweise auf US-Überwachung von Merkels Handy

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    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث بهاتفها المحمول في برلين عام 2012. اتصالات الساسة تقرر مصائر الأمم والبلدان.

  • Kubanerin mit Handy

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    مراهقة تستخدم هاتفها المحمول في هافانا بكوبا عام 2010. النظام الحديدي الشيوعي لم يستطع أن يمنع انتشار الهاتف المحمول في الدولة الكاريبية الدافئة.

  • Iran Handy Saktionen gelockert

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    إمرأة إيرانية تتكلم بالهاتف المحمول في شوارع طهران عام 2008 ، انتشر الهاتف المحمول بشكل ملفت للنظر في الجمهورية الإسلامية في إيران.

  • Multitasking mit zwei Telefonen

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    صورة لشاب الماني يتكلم بالمحمول في عام 2009 ، فيما يرسل رسائل نصية بهاتف محمول آخر. تعدد استخدامات الهاتف المحمول ، وتعدد الهواتف عند شخص واحد بات سمة العصر.

  • Flash-Galerie Straße Handy

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    أمرأة تكتب على هاتفها المحمول رسالة نصية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010. استخدام المحمول في الشوارع محفوف بالمخاطر.

  • Unruhen in Kenia Opositionspolitiker Raila Odinga telefoniert in Nairobi

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    سياسي من كينيا ، يتحدث بهاتفه المحمول إبان الاضطرابات التي سادت البلد عام 2007. الهاتف المحمول ينتشر في البلدان التي تفتقر الى بنية تحتية قوية ، لأنه لا يحتاج الى تلك البنية في انتشاره واستخدامه.

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    فتاتان من فنلندا تستخدمان هواتفهما المحمولة عام 2014. جيل الشباب لا يستطيع ان يفارق الهاتف المحمول، ويعتبره كثيرون جزءا مهما من حياتهم اليومية.

  • Christian Wulff telefoniert

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف وهو يستخدم هاتفه المحمول على رصيف محطة قطار غوتنغن في مقاطعة ساكسونيا السفلى.لا يمكن لأي سياسي معاصر ان يعمل دون هاتف محمول.

  • Mobiltelefon

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    إمرأة افريقية تستخدم الهاتف المحمول عام 2008. الهاتف النقال حل مشكلة الاتصالات في البلدان المحرومة من خدمات الهاتف الأرضي المعقدة والمكلفة والتي يصعب انشاؤها. ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


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