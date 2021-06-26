خبراء يجيبون: هل يخلصنا حمام الماء البارد من التعرق صيفا؟

لا شك أن التعرق من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس حول العالم، وقد تحول حياتهم إلى كابوس حقيقي. ويُلاحظ أن هذه المشكلة تزداد بشكل كبير في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى مستويات قياسية، كما وقع مؤخراً في كندا.

ويعتبر حمام الماء البارد من أبرز الطرق لمواجهة التعرق صيفاً، والحصول على شعور مميز ولا يقاوم. إلا أن هذه الطريقة ربما ليست فعالة بما فيه الكفاية، وقد تأتي بنتائج عكسية تماما.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن خبراء صحة قولهم، إن أخذ حمام الماء البارد لا يوقف التعرق صيفاً. وفسر الخبراء موقفهم بأن عند أخذ حمام الماء البارد تنخفض أولاً درجة حرارة الجسم ويتلقى الدماغ "إشارة باردة".

وتابع الخبراء الألمان أنه مباشرة بعد الاستحمام بالماء البارد، يجب على الجسم أن يتكيف مع درجة الحرارة الخارجية الساخنة مرة آخرى، وهو ما يؤدي إلى إفراز المزيد من العرق.

أما بخصوص الطريقة الأفضل للاستحمام، فإنه من الأفضل دائما الاستحمام بالماء الفاتر. وينصح خبراء الصحة بالاستحمام بعد الاستيقاظ من النوم، وذلك لأن جزئيات العرق تتكون بشكل كبير أثناء النوم.

كيف تتخلص من التعرق صيفا؟

في المقابل، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة لتجنب التعرق في فصل الصيف. ويشير الموقع المتخصص في أخبار الصحة "ويبمد" إلى ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الحارة والكافيين لأنها تؤدي إلى زيادة التعرق. لذلك، يستحسن تناول أطعمة تقلل من رائحة العرق على غرار: الفاكهة، الزبادي...

أيضا، ينصح بتغيير الملابس باستمرار لأن جزيئات العرق تلتصق بالملابس، خاصة تغيير الجوارب والملابس الداخلية بشكل يومي، فيما يُنصح بغسل باقي الملابس الأخرى بشكل منتظم للغاية، وفق ما أورده موقع "فراوين" الألماني.

ر.م/ أ.ح