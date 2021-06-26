 خبراء يجيبون: هل يخلصنا حمام الماء البارد من التعرق صيفا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.07.2021

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صحة

خبراء يجيبون: هل يخلصنا حمام الماء البارد من التعرق صيفا؟

مع ارتفاع درجات الحرارة يأتي حمام الماء البارد على رأس قائمة الطرق المتبعة لمواجهة مشكلة التعرق المحرجة. فهل تنقذنا فعلا هذه الطريقة من التعرق في فصل الصيف؟ وماذا يقول خبراء الصحة؟

ماراثون هامبورغ ألمانيا 2019

لا ينصح الخبراء بالاستحمام بالماء البارد، صورة من الأرشيف، ماراثون هامبورغ ألمانيا 2019.

لا شك أن التعرق من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس حول العالم، وقد تحول حياتهم إلى كابوس حقيقي. ويُلاحظ أن هذه المشكلة تزداد بشكل كبير في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى مستويات قياسية، كما وقع مؤخراً في كندا.

ويعتبر حمام الماء البارد من أبرز الطرق لمواجهة التعرق صيفاً، والحصول على شعور مميز ولا يقاوم. إلا أن هذه الطريقة ربما ليست فعالة بما فيه الكفاية، وقد تأتي بنتائج عكسية تماما.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن خبراء صحة قولهم، إن أخذ حمام الماء البارد لا يوقف التعرق صيفاً. وفسر الخبراء موقفهم بأن عند أخذ حمام الماء البارد تنخفض أولاً درجة حرارة الجسم ويتلقى الدماغ "إشارة باردة".

وتابع الخبراء الألمان أنه مباشرة بعد الاستحمام بالماء البارد، يجب على الجسم أن يتكيف مع درجة الحرارة الخارجية الساخنة مرة آخرى، وهو ما يؤدي إلى إفراز المزيد من العرق.

أما بخصوص الطريقة الأفضل للاستحمام، فإنه من الأفضل دائما الاستحمام بالماء الفاتر. وينصح خبراء الصحة بالاستحمام بعد الاستيقاظ من النوم، وذلك لأن جزئيات العرق تتكون بشكل كبير أثناء النوم.

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فرط التعرق - ما العمل؟

كيف تتخلص من التعرق صيفا؟

في المقابل، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة لتجنب التعرق في فصل الصيف. ويشير الموقع المتخصص في أخبار الصحة "ويبمد" إلى ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الحارة والكافيين لأنها تؤدي إلى زيادة التعرق. لذلك، يستحسن تناول أطعمة تقلل من رائحة العرق على غرار: الفاكهة، الزبادي...

أيضا، ينصح بتغيير الملابس باستمرار لأن جزيئات العرق تلتصق بالملابس، خاصة تغيير الجوارب والملابس الداخلية بشكل يومي، فيما يُنصح بغسل باقي الملابس الأخرى بشكل منتظم للغاية، وفق ما أورده موقع "فراوين" الألماني.

ر.م/ أ.ح

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


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