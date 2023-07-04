 خبراء: يجب معالجة العنصرية المرتبطة بماضي فرنسا الاستعماري! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.07.2023

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سياسة واقتصاد

خبراء: يجب معالجة العنصرية المرتبطة بماضي فرنسا الاستعماري!

يبدو أن أعمال الشغب والاحتجاجات التي استمرت لأيام في فرنسا قد تراجعت، ولكن ما سيبقى هو الغضب. قضية العنصرية المرتبطة بماضي البلاد الاستعماري غالبًا ما يتم تجاهلها أو تجاهلها بشكل متكرر. هذا ما يحذر منه الخبراء.

اشعل مقتل الشاب نائل بنيران الشرطة الفرنسية، موجة من الاحتجاجات وأعمال شغب في أنحاء البلاد

اشعل مقتل الشاب نائل بنيران الشرطة الفرنسية، موجة من الاحتجاجات وأعمال شغب في أنحاء البلاد

وصلت أعمال الشغب في  فرنسا  إلى ذروتها هذا الأسبوع بمحاولة اقتحام منزل عمدة ضاحية "لاي-لي-روز" في العاصمة الفرنسية باريس فيما باتت مشاهد السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة قاسما مشتركا للعديد من الشوارع الفرنسية.

مختارات

ففي جميع أنحاء البلاد، تدفق  عشرات الآلاف من المحتجي  إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم في أعقاب مقتل "نائل م."، الشاب البالغ من العمر 17 عاما من أصل جزائري، بعد إطلاق ضابط شرطة النار عليه يوم الثلاثاء (27 يونيو / حزيران الماضي).

أثارت الاحتجاجات ودوامة العنف بين المتظاهرين الشباب والشرطة تساؤلات حيال السبب وراء اندلاع هذا الكم الهائل من العنف والتدمير العشوائي للمحال التجارية وغيرها، لكن الأمر ارتبط أيضا بتساؤلات حيال دور أصول الشاب "نائل م." وأيضا حالة الغضب في الشوارع ضد العنصرية المنهجية داخل المجتمع الفرنسي وارتباطها بماضي البلاد الاستعماري.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقتل الشاب نائل "لا يمكن تفسيره... وغير مبرر"، لكنه في الوقت نفسه ندد بـ"مشاهد عنف .. لا يمكن تبريرها" في  الأحياء الفرنسية  ضد "المؤسسات والجمهورية".

وفي مقابلة مع DW، تقول كريستال فلمنغ، أستاذة علم الاجتماع في جامعة ستوني بروك الأمريكية، إن تصريحات ماكرون عقب مقتل نائل "غير صائبة"، مضيفة "الأمر ليس لغزا، إنها العنصرية".

وتضيف فلمنج أن الاحتجاجات وأعمال الشغب التي أعقبت مقتل نائل كانت بمثابة "رد فعل على العنصرية في فرنسا المرتبطة بالماضي الاستعماري وهما أمران تم إنكارهما ومحوهما من جانب السلطات والسياسيين في فرنسا على السواء رغم مرور قرون على القمع العنصري للأقليات وسكان المستعمرات السابقة".

في مطلع العام الجاري، قال ماكرون إنه لن يطلب الصفح من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم

في مطلع العام الجاري، قال ماكرون إنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم

شبح الإرث الاستعماري
صحيح أن فرنسا كانت واحدة من أكبر القوى الاستعمارية  في أوروبا. ومن القرن السادس عشر حتى السبعينات، كان زعماؤها، مثل زعماء كثيرين آخرين في القارة الأوروبية، يعتقدون أن "مهمة التحضر" لها تبرر استغلال الدول والأقاليم في جميع أنحاء العالم بقوة.

ورغم أن الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789 حملت معها "الحرية والمساواة والأخوة" لجميع الفرنسيين، إلا أن من يعيشون داخل المستعمرات لم يحظوا بمثل هذه المساواة في الحقوق حيث اتسمت حياتهم اليومية بالقمع فيما أُجبروا على "الاندماج" في الثقافة واللغة الفرنسيتين.

وفيما يتعلق بالجزائر التي ينحدر منها الشاب نائل الذي أشعل مقتله شرارة الاحتجاجات وأعمال العنف الحالية، فقد ظل الماضي الاستعماري الفرنسي قضية ذات حساسية بالغة.

ورغم حصول الجزائر وباقي الدول التي استعمرتها فرنسا على الاستقلال بفضل حركات التحرر، إلا أنّ القوة الكولونيالية حافظت على نفوذها الاقتصادي والسياسي والعسكري في مستعمراتها السابقة خاصة في القارة الأفريقية من خلال دعم الزعماء الأفارقة المستبدين للدفاع عن مصالحها.

وقد اعترف  الرئيس الفرنسي  الحالي إيمانويل ماكرون، بالماضي الاستعماري لبلاده باعتباره "جريمة تاريخية" ليكون أكثر رئيس فرنسي يتحدث بهذه النبرة حيث تعهد بإعادة القطع الأثرية المسروقة وإنشاء لجان تحقيق لتحديد دور فرنسا في الجزائر منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير وأيضا دورها إبان الإبادة الجماعية في رواندا.

لكن كُتاب مثل كريستال فلمنغ يؤكدون أن هذا الأمر لم يكن كافيا.

يشار إلى أن ماكرون قد صرح في كانون الثاني / يناير الماضي أنه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، قائلا: "لست مضطراً لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كلّ الروابط".

الحكومة الفرنسية والعنصرية؟

ورغم ذلك، يزعم بعض فئات من  المجتمع الفرنسي  والكتب المدرسية بأن الاستعمار الفرنسي حمل جوانب إيجابية حيث قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في عام 2017 أن الاستعمار الفرنسي "أعطى الكثير" للمستعمرات السابقة.

وكانت لوبان قد خاضت جولات الإعادة خلال  الانتخابات الرئاسية  في عامي 2017 و2022 ضد الرئيس الحالي ماكرون وقد تملك فرصة أفضل خلال الانتخابات القادمة في ضوء انتشار مثل هذه الأفكار المتطرفة.

بدورها، تقول أستاذة علم الاجتماع فلمنغ إن مثل هذه التحركات تتزامن مع استمرار "الحكومة الفرنسية في تصوير نفسها على أنها غير عنصرية لكنها في حقيقة الأمر مصابة بعمى الألوان بما يعني عدم إقدامها على تنظم أي إحصاء أو جمع بيانات أخرى عن أعراق مواطنيها."

وتقول الكاتبة الفرنسية رقية ديالو والتي تعد أيضا من أبرز دعاة المساواة في البلاد، إن مثل هذه التدابير والتصريحات الصادرة عن الحكومة لا ترقى إلى الأهداف التي يطالب بها المحتجون خلال المظاهرات السابقة والحالية. وتضيف: "هناك مشكلة عنصرية ممنهجة داخل الشرطة الفرنسية" وهو ما تنفيه الحكومة الفرنسية.

وفقًا لدراسة قام بها مفوض حقوق الإنسان في البلاد، فإن الشبان الذين يُعتبرون من أصل أفريقي  أو عربي في فرنسا يتعرضون للتوقيف من قبل الشرطة بمعدل يصل إلى 20 مرة أكثر من الآخرين. ويعود أصل العديد من هؤلاء الشبان إلى المستعمرات الفرنسية السابقة ويعيشون فيما يُعرف بـ "الضواحي"، وهي ضواحي المدن الكبرى مثل باريس ومرسيليا وليون.

وتعد هذه الضواحي، كما صورها الكاتب البريطاني جوني بيتس في كتابه "أفروبيان: ملاحظات من أوروبا السوداء"، إحدى الآثار الجانبية لخلق باريس أو عاصمة النور والموضة والجمال في رونقها الحالي.

ففي منتصف القرن التاسع عشر قام الإمبراطور نابليون الثالث بتكليف المهندس جورج–أوجين هوسمان بإعادة تصميم وبناء  العاصمة الفرنسية باريس  بما يشمل إنشاء شوارع أوسع ونظام صرف صحي أفضل، لكن المستعمرات الفرنسية في حينه كانت وراء التمويل.

وبمرور الوقت، زحف الفقراء إلى العيش في ضواحي باريس فيما جرى تشييد المباني الشاهقة استجابة للنمو الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهو الأمر الذي شجع على استقدام المهاجرين.

لكن تاريخيا، أهملت  الحكومة الفرنسية  هذه الضواحي إذ اقترح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2005 تدشين حملة تنظيف تستهدف هذه الضواحي حيث تم وضع برنامج ونُظمت محادثات، لكن ذلك لم يُحدث التغير الكبير.

وفي مقابلة مع DW، تقول سونيا فالينكار، التي تسكن في حي نانتير حيث قُتل نائل، إن الحكومة الفرنسية خلقت "حالة من الحرمان مما تسبب في تفشي الفقر والبؤس. ويبدو أننا لا نستطيع التخلص من ذلك".

مارينا شتراوس / م .ع

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/P. Rosignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    تجمع أمام "مركز العبور"

    غادرت حافلة أولى تقل خمسين سودانيا مخيم كاليه العشوائي إلى مركز استقبال في بورغونيه (وسط شرق فرنسا)، بعد 45 دقيقة من بدء العملية. ومنذ الفجر وصل مئات المهاجرين إلى الموقع الذي حُدد ليكون مقر قيادة عملية الإخلاء.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/ P. Rossignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    أمل العبور إلى بريطانيا

    تؤكد الحكومة في باريس أن هذه العملية الكبيرة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا نشأ قبل 18 شهرا ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان واريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (imago/ZUMA Press)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم عشوائي لا تتوفر فيه أبسط سبل العيش

    ينتظر مئات الرجال والنساء والأطفال منذ أشهر طويلة في تجاهل تام من قبل السلطات الفرنسية على أمل أن يتمكنوا من عبور بحر المانش في هذا المخيم العشوائي الذي لا يوفر أدنى ظروف الإقامة والواقع قبالة السواحل البريطانية. وقال أحد الشباب: "أي مكان في فرنسا سيكون أفضل من المخيم".

  • Frankreich Clalais Demonstrationen Flüchtlingscamp ( Getty Images/AFP/P. Huguen)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مواجهات متكررة مع الشرطة

    حصلت مواجهات من حين لآخر بين مهاجرين وعناصر الشرطة في محيط المخيم. وألقى عناصر الشرطة عشية تفكيك المخيم قنابل الغاز المسيل للدموع قرب الطريق المحاذية للميناء وداخل المخيم بعد أن قام عشرات المهاجرين برشقهم بالحجارة. وهذه المواجهات مألوفة إذ يحاول المهاجرون اعتراض الشاحنات المتجهة إلى الميناء لصعودها والسفر إلى بريطانيا.

  • Frankreich Auseinandersetzung im Jungle Camp bei Calais (picture-alliance/dpa/Maxppp/M. Demeure)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم كاليه ـ بؤرة توتر تشحن الجدل السياسي

    وتحول مخيم كاليه إلى بؤرة تثير قلق سكان المدينة وبات يسمم الجدل حول الهجرة ويثير توترا سياسيا داخل البلاد حيث تحصل مزايدات بين الأحزاب التقليدية وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في سن قوانين مشددة في التعامل مع هجرة الأجانب. وستقوم 145 حافلة خلال 3 أيام بنقل المهاجرين إلى 451 مركز إيواء موزعة في جميع أنحاء فرنسا.

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/N. Hall)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    بعد الرحيل تأتي الجرافات لاقتلاع أثر المخيم

    وتؤكد الحكومة أنها أمنت 7500 مكان لإيواء المهاجرين وتأمل في إفراغه نهائيا "خلال أسبوع واحد". وقال فرنسوا غينوك، نائب رئيس جمعية "لوبيرج دي ميغران" التي تعنى بالمهاجرين "تحلم الحكومة بأن تحل المشكلة عبر تدمير المخيم، لكن هذا خطأ"، مشيرا إلى أن "كثيرين من الذين يرحلون سيعودون. ولا يجب أن ننسى أن هناك واصلين جددا يبلغ عددهم نحو30 كل يوم".

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/P. Woyazer)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    اللاجئون يحصلون على أرقام

    ولم تنه عملية الإخلاء الجدل القائم حول المخيم. فقد عبر عدد من أعضاء المعارضة الفرنسية اليمينية عن خشيتهم من انتشار مخيمات صغيرة تشبه مخيم كاليه في جميع أنحاء فرنسا، بينما اعترضت مدن يفترض أن تستقبل لاجئين على خطة توزيع المهاجرين التي وضعتها الحكومة.

  • Frankreich Flüchtlingskinder in Calais (Getty Images/M. Turner)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    قاصرون ينتظرون العبور إلى بريطانيا

    وسمح التفكيك المنظم للمخيم بإيجاد تسويات لوضع عدد من القاصرين الذين يقدر عددهم بنحو 1300. فقد وافقت الحكومة البريطانية على تسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأطفال أو الفتية الذين لدى نحو 500 منهم علاقات أسرية في المملكة المتحدة. لكن وزيرة الإسكان الفرنسية ايمانويل كوس انتقدت مع ذلك تحفظ لندن على استقبال قاصرين بمفردهم، مؤكدة أنه يجب قبول المئات منهم بسرعة. ويظل مصير 1300 طفل بدون عائلة مجهولا.

  • Frankreich Calais Jungle Zaun Flüchtinge (picture-alliance/AA/M. Yalcin)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    علامات استفهام ملازمة لإخلاء المخيم

    وعبرت جمعيات لمساعدة المهاجرين من جهتها عن أسفها لتسرع السلطات، بينما لا يخفي كثيرون شكوكهم في تبعات العملية. وعلى الرغم من أن الهدوء ساد اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين أول 2016) يتوقع عمال الإغاثة أن يحاول مئات المهاجرين البقاء في المخيم وحذروا من أن الأجواء قد تتغير في وقت لاحق من الأسبوع عندما يبدأ التفكيك الفعلي للمخيم.


 

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