 خبراء: هذا ما حصدته واشنطن خلال عقدين من ″الحرب على الإرهاب″! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خبراء: هذا ما حصدته واشنطن خلال عقدين من "الحرب على الإرهاب"!

يرى خبراء أن أمريكا، بانسحابها من أفغانستان، تطوي صفحة كان فيها "الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد"، لتحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة منافسين استراتيجيين، مثل الصين وروسيا. فماذا كانت حصيلة الولايات المتحدة؟

New York Terroranschlag 9/11 World Trade Center

في 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 ضربت اعتداءات ما كان يمكن تصورها الولايات المتحدة التي كانت تعتبر نفسها بمنأى عن كارثة كهذه بعد خروجها منتصرة من الحرب الباردة، فقضت على الوهم المتمثل بمستقبل هانئ. فغرقت الولايات المتحدة ومعها العالم في حرب على الإرهاب ستطغى على العلاقات الدولية مدة عشرين عاماً، قالبة على المدى الطويل موازين القوى في الشرق الأوسط مع عودة بروز روسيا كمنافس استراتيجي وفرض الصين نفسها الخصم الأول لواشنطن.

مختارات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده حققت أهدافها في مكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان، فهل تحقق ذلك فعلا؟ عدد من الباحثين يدقون أجراس إنذار للتحذير من صعود تيارات عنيفة وجماعات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم.

انتصار طالبان وعودتها إلى السلطة، يثيران المخاوف والتساؤل فيما إذا كانت أفغانستان ستتحول مجددا إلى "قاعدة" للجهاد ومركزا للتخطيط لهجمات إرهابية، كما كانت في السابق. لكن للخبراء رأي آخر في علاقة طالبان مع القاعدة و"داعش".

ويقول إيلي تينيباوم الذي شارك في تأليف كتاب مكرس لهذه الحرب: "نصل اليوم إلى نهاية هذه الجولة الاستراتيجية ونطوي صفحة كان فيها الجهاد العالمي العدو المعلن الوحيد". ويرى هذا الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "المنافسة الاستراتيجية بين القوى العظمى عاد ليصبح النموذج العالمي" مع "بروز رهانات دولية أخرى تخفف نسبياً من التهديد الإرهابي" بدءاً بالمواجهة التي تنبئ بحرب باردة جديدة بين واشنطن وبكين.

وللتأكيد أن هذه الحقبة انتهت، حرص جو بايدن على أن يتزامن الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بشكل رمزي مع الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ، إذ أن الجيش الأمريكي تدخل في هذا البلد غداة الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع لمطاردة تنظيم القاعدة الذي نفذها، وطرد حركة طالبان من السلطة بعدما وفرت ملاذاً للجهاديين. إلا ان هذه الخطوة ذات الدلالة الرمزية انقلبت على الرئيس الأمريكي. فعشية ذكرى 11 أيلول/سبتمبر عادت حركة طالبان إلى السلطة في كابول بفضل انتصار خاطف على الجيش الأفغاني الذي كانت واشنطن تعتد بأنها دربته ومولته وجهزته.

مشاهدة الفيديو 35:18

مسائيةDW : هل يقبل بايدن تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان؟

نهاية حقبة
ويقول مارك غرين الذي كان مسؤولاً جمهورياً عند وقوع الهجمات وهو مدير معهد الأبحاث "ويلسون سنتر" راهناً: "قد نكون وصلنا إلى نهاية حقبة، إلا أن هذه المنطقة من العالم مرشحة مجدداً لاستقبال "متطرفين عنيفين جداً". ويرى غرين المسؤول السابق عن مساعدات التنمية الأمريكية أنه كان من الأفضل إبقاء 2500 جندي أمريكي في أفغانستان للمحافظة على المكتسبات ولا سيما على صعيد حقوق المرأة.

ولأسباب أخرى لا تقتصر على مكافحة الإرهاب، يصب جون بولتون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جام غضبه على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين، الديموقراطيين باراك أوباما وجو بادين فضلاً عن الجمهوري دونالد ترامب الذي كان بولتون لفترة وجيزة مستشاره للأمن القومي. وهو يعتبر أنهم جميعاً استعجلوا فك الارتباط مع أفغانستان لاستمالة رأي عام مل من "حروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي".
ويؤكد بولتون بلهجته الاستفزازية المعتادة والذي يدافع عن تدخل الولايات المتحدة في الخارج منذ سنوات: "عشرون عاماً هي نقطة في محيط!". ويقول لوكالة فرانس برس: "لم يفسروا لماذا من الأفضل الدفاع عن انفسنا من التهديد الإرهابي في أفغانستان منه في شوارع الولايات المتحدة وأجوائها". ويرى أن الوجود الأمريكي في أفغانستان "هو بوليصة تأمين تقينا من 11 أيلول/سبتمبر جديد"، محذراً خصوصاً من أن عودة حركة طالبان إلى السلطة قد توفر للحركة الجهادية ملاذات جديدة.

وعلى العكس راهن دونالد ترامب الذي كان أول من قرر الانسحاب ومن ثم جو بايدن، فضلاً عن جزء كبير من الطبقة السياسية الأمريكية، على أن قيام نظام إسلامي متشدد في كابول مجدداً ليس تهديداً حيوياً للولايات المتحدة، في حين أن البقاء في أفغانستان يكبد كلفة سياسية أكبر من الرحيل.

مشاهدة الفيديو 03:27

معاناة متواصلة لقدامى المحاربين الأمريكيين في أفغانستان

"تعنت أيديولوجي"
ويجدد تغير الوضع المباغت في أفغانستان النقاش حول الإرث المثير للجدل الذي تركه الأمريكيون على بعد آلاف الكيلومترات من ديارهم باسم "الأمن القومي". وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش أطلق مساء 11 أيلول/سبتمبر العبارة الشهيرة "الحرب على الإرهاب". وكان يومها حظي بإجماع المجتمع الدولي، فمع سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل على الأراضي الأمريكية، تعرضت الولايات المتحدة لضربة في الصميم بطريقة غير مسبوقة منذ هجوم بيرل هاربور العام 1941 وكان يفترض بها الرد.
ونقل العام 2001 العالم إلى الألفية الجديدة بعد عقد التسعينات الذي اكتسبت فيه الولايات المتحدة لقب القوة العظمى الرئيسية الخداع بعض الشيء. فقد فرض انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية فكرة تفوق ايديولوجي وعسكري أمريكي. ويرى أندرو باسيفيتش رئيس معهد "إينستيتوت فور ريسبنسبل ستايتكرافت" للدراسات، الذي يدعو إلى ضبط النفس على صعيد السياسة الخارجية، أن "هذا التعنت الأيديولوجي" و "هذه القناعة بأن القوات الأمريكية باتت لا تقهر" دفعتا "بوش والمحيطين به إلى اعتبار 11 أيلول/سبتمبر صفعة لا تغتفر بل أيضاً ليظهروا من دون أدنى شك" قوة الولايات المتحدة المطلقة.

وطرح الرئيس الأمريكي تعريفاً فضفاضاً جداً "للحرب على الإرهاب" محاطاً بمحافظين ومؤيدين للتدخلات الخارجية عازمين لنشر النموذج الديمقراطي في العالم. وقال يومها "إما أن تكونوا معنا أو تكونون مع الإرهابيين"، معلناً "حملة طويلة غير مسبوقة على كل الأنظمة الداعمة للإرهاب".

"محور الشر"
في كانون الثاني/يناير 2002 وبعد الإطاحة بنظام طالبان وتوجيه ضربات موجعة إلى تنظيم القاعدة، حدد بوش "محور الشر" بعيداً جداً عن الهدف الأساسي، يضم إيران والعراق وكوريا الشمالية. وظناً منها أنها لا تزال تتمتع بتعاطف عالمي مع الولايات المتحدة  تبلور مساء 11 أيلول/سبتمبر، انخرطت إدارة بوش في مسار محفوف بالمخاطر أوصل إلى الحرب في العراق، متهمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين -من دون أدنى دليل- باخفاء أسلحة دمار شامل.

إلا أنها كانت مخطئة. ويوضح إيلي تينيباوم: "تلاشى الإجماع سريعاً جداً وراحت صورة الولايات المتحدة تتراجع مع انحراف الحرب على الإرهاب عن مسارها". فالغزو الأمريكي للعراق العام 2003 أثار استياء عارماً لدى جزء كبير من الرأي العام العالمي و"سيسمح بعودة الحركة الجهادية العالمية التي كانت أضعفت بعد 2001". وبرز جيل جديد من الجهاديين يضم شباباً من المنطقة فضلا عن غربيين أتوا "لمواجهة قوى الاحتلال" بعد سقوط صدام حسين. وبعد عشر سنوات على ذلك ترك انسحاب الأمريكيين فراغاً سمح بازدهار تنظيم الدولة الإسلامية وإعلانه "دولة الخلافة" في مناطق عراقية سورية. واضطرت الولايات المتحدة إلى العودة اعتباراً من 2014 على رأس تحالف عسكري دولي.

مشاهدة الفيديو 01:49

جو بايدن يضع نهاية حرب جديدة

ثمن باهظ
إلا أن حصيلة الحرب على الإرهاب أتت متفاوتة. فقد قضى فيها أكثر من 800 ألف شخص مع دفع المدنيين العراقيين والأفغان الثمن باهظاً. وكلفت الولايات المتحدة 6400 مليار دولار، على ما جاء في دراسة نشرتها نهاية 2019 جامعة براون. قد لا تكون تكررت هجمات شبيهة بـ 11 أيلول/سبتمبر، إلا أن اعتداءات لافتة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أدمت أوروبا كما حصل في باريس العام 2015، فيما التهديد الإرهابي متواصل مع أنه أقل تركزاً. فعدد الجهاديين في العالم اليوم أكثر بثلاث مرات عن عددهم في 2001 بحسب تقديرات عرضها إيلي تينيباوم.

أما صورة الولايات المتحدة فقد تلقت ضربة. فاللجوء إلى التعذيب وفتح سجن غوانتانامو لحرمان المتهمين من ضمانات الدستور الأمريكي وتعميم "الاغتيالات الهدافة" بواسطة طائرات مسيرة في دول أخرى، أسقطت أحياناً صفة دولة القانون عن أقوى دولة في العالم. وتضع مرسين الشمري خبيرة شؤون الشرق ألأوسط في بغداد حصيلة مريرة: "سكان المنطقة يطغى عليهم عنصر الشباب الذين لا يعرفون إلا هذه الصورة عن الولايات المتحدة فهم لا يذكرون 11 أيلول/سبتمبر". وتضيف هذه الباحثة في كلية هارفرد كينيدي أن "11 أيلول/سبتمبر تسببت بحربين غيرت إلى الأبد موازين القوى في المنطقة".

التنافس الاستراتيجي بدلاً من مكافحة الإرهاب؟
وترى أن إضعاف العراق أدى –في مفارقة- إلى تعزيز "قوة إيران إقليمياً"، دافعة "المملكة العربية السعودية إلى التحرك في منافسة كان لها آثار كارثية" متحدثة خصوصاً عن النزاع غير المباشر بين البلدين في اليمن. ويظهر توافق نسبي اليوم على أن الحرب على الإرهاب خرجت عن هدفها الأساسي. ففي حين سمحت هذه الحرب في بداياتها بتخفيف التهديد، لم تنجح الدول الغرية "في إدارة مرحلة فرض الاستقرار في هذه الدول ما أدى إلى سأم سياسي من الحروب" بحسب تينيباوم.

وحتى جون بولوتون يأسف لهذا المسعى إلى "بناء الأمم" بأي ثمن بدلاً من الاكتفاء بأهداف بسيطة تتمثل بمكافحة الإرهاب. وأكد الرئيس بايدن في معرض تبريره للانسحاب من أفغانستان رغم المستجدات على الأرض، أن على الولايات المتحدة أن تحول مواردها لاستثمارها في مزاحمة "منافسين استراتيجيين مثل الصين وروسيا".

فقد اعتبرت إدارة بايدن الصين "التحدي الجيوسياسي الأكبر في القرن الحادي والعشرين" على حساب مكافحة الإرهاب، وذلك في انسجام مع الغالبية العظمى من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين الأمريكيين. ويقول أندرو باسيفيتش: "ننحرف راهناً باتجاه حرب باردة جديدة مع الصين. إننا ننزلق فعلاً إلى مسرح جديد حيث ستستأنف جهود المحافظة أو استعادة التفوق الأمريكي".
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


مواضيع ذات صلة

ARCHIV - US-Soldaten machen sich am 31.05.2017 in Kundus (Afghanistan) zum Abflug in einem Hubschrauber vom Typ UH-60 Blackhawk bereit. (zu dpa Nato-Staaten sagen zusätzliche Truppen für Afghanistan zu vom 04.11.2017) Foto: Brian Harris/Planet Pix/ZUMA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بانسحابها من أفغانستان.. هل تطوي واشنطن صفحة "الحروب بلا نهاية"؟ 11.07.2021

إن كان الانسحاب الأميركي من أفغانستان يجري بسرعة خاطفة باغتت الكثيرين، فالواقع أن واشنطن قررت قبل أربع سنوات أنها سئمت "الحروب بلا نهاية"، محولة اهتمامها إلى مجال المنافسة مع دول كبرى مثل الصين وروسيا.

Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

بعد العراق وليبيا.. هل فشل التدخل الغربي في أفغانستان؟ 05.07.2021

لم تتمكن سياسة التدخل الغربي من تحقيق سوى القليل من أهدافها وما تم التخطيط له، ليس في أفغانستان فقط، وإنما في العراق وليبيا أيضا. فما هي أسباب هذا الإخفاق؟ وكيف يبدو الوضع اليوم على أرض الواقع؟