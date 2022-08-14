خبراء: كبار السن هم الأكثر سعادة ورضا في الحياة.. وهذه هي الأسباب

الشباب، الغنى، الجمال ووسامة المظهر. مواصفات يعتقد كثيرون أن الشخص الذي يمتلكها، عليه أن يكون أكثر سعادة ورضا في حياته مقارنة بغيره من الناس. غير أن هذا الأمر ليس صحيحاً دوماً. لأن التمتع بالشباب وامتلاك الكثير من المال لا يجلب بالضرورة السعادة والرضا عن النفس. إذ أن السعادة تعمتد على المرء نفسه وما يمكن أن يففعله في سبيل الحصول عليها، وهو ما توصل له باحثون في دراسة نشرت نتائجها على صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية.
في مرحلة الشباب غالباً ما ينظر المرء إلى حياته على أنها مغامرة، يتمتع خلالها بصحة جيدة و بالجرأة والإقدام على خوض تجارب جديدة وعيش لحظات مفعمة بالسعادة ولكنها في الغالب لحظات عابرة. في حين يميل المرء في سن الشيخوخة، إلى أن يكون أكثر رتابة بسبب المشاكل الصحية التي ترافقه خلال هذه الفترة من حياته. لكن الكثيرين يكونون أكثر سعادة في سن الشيخوخة.
و في هذا الصدد يتحدث أستاذ الطب، توبياس إيش من جامعة فيتن/هيرديك في ألمانيا، عن ما يسمى بـ "مفارقة الرضا"، ويوضح الطبيب أنه على الرغم من الأمراض الجسدية ، فإن كبار السن يكونون أكثر سعادة بشكل عام وأكثر شعوراً بالرضى من البالغين في منتصف العمر. ويتابع: "من المثير للدهشة أن العامل الأكثر أهمية لهذا هو الشيخوخة نفسها".
الاستمتاع بمرحلة التقاعد يعطي كبار السن شعورا بالرضا
السعادة لا تحتاج للكثير!
يوضح إيش أن مفهوم السعادة يتغير على مدار الحياة. في حين يبحث الشباب عن المتعة والإثارة، يكون كبار السن سعداء بشكل خاص عندما يبتعدون عن التوتر والالتزامات الناتجة مثلا عن الحياة المهنية، تربية الأطفال، مشاكل العلاقات، بناء أو شراء منزل. ويواجه المرء الكثير من التحديات خلال فترة الشباب، وفق ما تؤكد أستاذة علم الاجتماع، هيلكه بروكمان، على ذلك بقولها: "في هذه المرحلة العمرية لديك الكثير من الالتزامات التي تلتصق بك طوال الوقت.. ولكن في وقت لاحق، يزداد الرضا عن الحياة مرة أخرى. وتقول: " لا تزال في وضع يسمح لك للاستمتاع بالتقاعد. لديك الوقت لإعادة اكتشاف نفسك وتجربة شيء جديد".
في سن الستين وما فوق، لا يحتاج الناس عادة إلى الكثير ليكونوا سعداء، كما كشف أستاذ الطب، توبياس إيش. وهذا ما يفسر الشعور العميق والدائم بالسعادة والرضا لدى كبار السن، على الرغم من معانتهم من أمراض الشيخوخة. ويوضح توبياس إيش: "مع تقدمك في السن، تحرر نفسك من فكرة أن تكون بصحة جيدة من جميع النواحي، طالما أن لا شيء يهدد حياتك".
إ.م
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الخضروات
من يتناول ما قدره حجم كف اليد من الخضروات والفاكهة الملونة يوميا خمس مرات على الأقل، يعطى لنفسه كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية للحفاظ على صحته البدنية والنفسية. فالخضروات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من أعراض القلق والخوف والاكتئاب.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
سكر أقل
مقاومة الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلوى وبعض المشروبات الغازية أمر صعب، لكنه ضروري للحفاظ على العقل السليم في الجسم السليم. باحثون من جامعات لانكاستر ووارويك في (البريطانية) وهومبولدت (الألمانية) اكتشفوا أن من يكثرون من تناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يعانون من حالة مزاجية سيئة، بالمقارنة مع الذين يضبطون استهلاكهم للسكريات، بل ويشعرون بعد تناولهم لها بالنعاس والإجهاد.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
فيتامين ب
يلعب فيتامين ب دوراً محورياً في الحفاظ على عقل سليم، فهو ينشط الجهاز العصبي ويقاوم النعاس والإجهاد. من أهم أنواعه فيتامين ب1، فيتامين ب2 والنياسين (أو ب3) بالإضافة إلى حمض الفوليك (ب9). بعض الأغذية التي تحتوي على فيتامين ب هي الخضروات، اللحم الخالي من الدهون، المكسرات، السمك، الموز، البطاطا ومنتجات الألبان.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
المعينات الحيوية
المعينات الحيوية (بروبيوتيكا) عبارة عن منتجات تحتوي على عضويات وخمائر مفيدة للجهاز الهضمي، وهي تساهم في الحفاظ على بكتيريا المعدة المفيدة، كما تساعد في تقليل اضطرابات القلق والإكتئاب. المنتجات التي تحتوي على هذه المعينات الحيوية تتضمن منتجات الألبان مثل الزبادي، بالإضافة إلى المخللات. كما يمكن الحصول على المعينات الحيوية من المكملات الغذائية على شكل كبسولات.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
فيتامين د
يربط بعض العلماء نقص فيتامين د في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والتاثير السلبي على الحالة المزاجية. ليس من الواضح إذا كان نقص فيتامين د يتسبب في الإكتئاب بشكل مباشر، ولكن المعروف أن الذين يعانون من الإكتئاب لا يخرجون كثيراً وبالتالي لا يتعرضون لضوء الشمس بقدر كاف. لذلك ينصح بالتعرض للشمس كلما أمكن، خاصة لمن يعيشون في المناطق التي يطول فيها الشتاء.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
المغنيزيوم
أظهرت دراسات أجريت على جرذان أن نقص المغنيزيوم يؤدي إلى زيادة اضطرابات الخوف والقلق. لذلك تسهم الأغذية الغنية بالمغنيزيوم في إحساس الشخص بالهدوء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. من الأغذية الغنية بالمغنيزيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق بالإضافة إلى البقوليات واللوز ومنتجات دقيق القمح الكامل.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الزنك
معدن الزنك من أهم المعادن للجسم، ويساعد في التقليل من الخوف والإضطرابات. ويتسبب نقص الزنك في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والعصبية والتصرفات العنيفة. تحتوي العديد من الأغذية على الزنك مثل المحار والكبد وصفار البيض ومنتجات دقيق القمح الكامل بالإضافة إلى بذور القرع والسمسم.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
اللحم الأحمر
لا يعني الغذاء الصحي عدم التمتع بشريحة لحم من وقت لأخر، بشرط أن يكون اللحم غير معالج أو ممتلئ بالدهون مثل لحوم النقانق. يمكن تناول شرائح صغيرة من اللحم الأحمر حتى ثلاث مرات أسبوعياً، فاللحم الأحمر يحتوي على الحديد الذي يقاوم أعراض الإجهاد.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الجوز البرازيلي
يحتوي الجوز البرازيلي على مادة السيلينيوم، وهي مادة لا يحصل عليها الكثير من الأشخاص بالقدر الكافي. يتسبب تقص السيلينيوم في الجسم في سوء الحالة المزاجية، ولذلك ينصح بتناول كميات صغيرة من الجوز و المكسرات بشكل مستمر. كما يحتوي العسل الأسود والأغذية البحرية والخضروات أيضاً على السيلينيوم.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الكركم
يساعد الكركم (أو الخرقوم في بعض البلاد) على تهدئة الإلتهابات بالجسم وتخفيف الإلتهابات المزمنة التي يعاني منها البعض والتي تؤثر على وظائف المخ. المادة الفعالة في هذا البهار هي الكركمين، وهي ترفع نسبة الحمض الدهني أوميغا 3 المفيد في المخ، مما يساعد على تخفيف التوتر والقلق.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
مطبخ بلاد البحر الأبيض المتوسط
يتميز المطبخ المتوسطي بالأطعمة الصحية المتنوعة والشهية. فالوجبة تتكون عادة من الخضروات والسمك وخبز الدقيق الكامل مع إضافة زيت الزيتون والأعشاب والبهارات. ويمكن بعد الوجبة التحلية بقطعة من الفاكهة الطازجة. يؤدي إتباع طريقة غذاء المطبخ المتوسطي بشكل مستمر والتخلي عن الأطعمة التي تحتوي على السكر والدقيق الابيض إلى تحسن الحالة المزاجية والإصابة بالإكتئاب بمعدلات أقل، بحسب ما توصلت إليه أحد الدراسات.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
كافيين أقل
تنصح بعض المنظمات المعنية بالصحة النفسية الحذر عند تناول مشروبات تحتوي على مادة الكافيين. فعلى الرغم من إعطائها للشخص شعوراً بالنشاط، إلا أن الإكثار منها يؤدي إلى التوتر والإكتئاب وإضطرابات النوم. لذلك ينصح بالإعتدال والتقليل من كمية القهوة أو الشاي خاصة قبل النوم.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الشرب الكافي للماء
ينصح بشرب الماء بكميات كافية يومياً للحفاظ على صحة الجسم والمخ، فمن لا يشرب الماء بشكل كاف يجد صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح. يُنصح عادة بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً. كما قد يساعد شرب كوب من شاي البابونغ مساءاً أيضاً على تهدئة الأعصاب بعد يوم شاق.
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بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!
الشوكولاتة الداكنة
يشعر الشخص بالسعادة بعد تناول قطعة من الشوكولاتة، وهو شعور لطيف ومطلوب. لذلك فمن الممكن أيضاً تناول الشوكولاتة بشرط ان تكون داكنة، أي أن تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. كما يجب الإنتباه إلى الكميات للحفاظ على الوزن.