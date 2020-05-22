 خبراء: صعوبات الترحيل من ألمانيا من ″صنع محلي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

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أخبار

خبراء: صعوبات الترحيل من ألمانيا من "صنع محلي"

يشير خبراء ومختصون في سياسات الهجرة واللجوء إلى أن أغلب الصعوبات التي تواجه عمليات الترحيل من ألمانيا ناجمة عن مشكلات داخلية، مخالفين بذلك توجه الساسة في لوم المهاجرين ودولهم.

Flughafen Frankfurt (Getty Images/T. Lohnes)

عملية ترحيل جماعية لمهاجرين أفغان منتصف مارس/ آذار الماضي.

كشفن دراسة حديثة أن كثيراً من الصعوبات التي يتم مواجهتها مع الترحيلات من ألمانيا توجد في ألمانيا ذاتها ولا تتعلق بعدم رغبة المهاجرين في الرحيل أو باستعداد دولهم الأصلية لاستقبالهم. 

مختارات

تفيد بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن نحو نصف طالبي اللجوء للعام الماضي تقدم به قُصَّر أقل من 18 عاما. خبيرة خبيرة من حزب معارض حذرت من أن ارتفاع نسبة القاصرين بين طالبي اللجوء سيكون له عواقب. (14.04.2020)

تقدم الآلاف من اللاجئين بطلباتهم لسلطات الهجرة الألمانية رغم القيود المفروضة على لحدود بسبب كورونا. وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسبب جائحة كورونا في موجات لجوء جديدة عبر العالم بسبب إفلاس اقتصاديات عدة دول. (17.05.2020)

وقالت فيكتوريا ريتيج رئيسة برنامج الهجرة بالجمعية الألمانية للسياسة الخارجية، في بيان: "هناك ساسة يلقون اللوم غالباً بشكل متسرع على المهاجرين الذين لا يريدون الخروج أو على المواطن التي ينحدرون منها، ولكن كثيراً من المشكلات هي محلية الصنع (من داخل ألمانيا)".

ونشرت الجمعية الألمانية تحليلاً عن العوائق التي تواجه الترحيلات وطرق الحل الممكنة.

وبحسب بيانات الحكومة الاتحادية التي أشارت إليها القائمات على التحليل، يعيش في ألمانيا نحو ربع مليون شخص ملزم بالترحيل- أي ضعف ما كان عليه العدد قبل سبع سنوات-. ولكن يندرج ضمن هؤلاء أشخاص يتم تعليق ترحيلهم لأسباب عديدة مثل عدم توافر المستندات.

معلومات ناقصة

وأشارت  الخبيرات اللائي قمن بإعداد  التحليل إلى أن نصف الترحيلات يبوء بالفشل، وأعربن عن استيائهن من الإحصائيات الرسمية لكونها لا توفر سوى القليل من المعلومات عن أسباب الإخفاق، وأشرن إلى أنه لا يزال من غير الواضح عدد المرات التي يختفي فيها أشخاص كي لا يتم الترحيل.

وأضافت الخبيرات أن الاختصاصات الفيدرالية المعقدة تعد عائقاً أيضاً، وأشرن إلى أن الحكومة الألمانية ترسم الخطوط العامة، ولكن الولايات هي المسؤولة عن التنفيذ، وفي كل منها هيئات مختلفة تماما.

وتابعت الخبيرات: "في ظل العدد الكبير للأطراف الفاعلة فإن العمليات والتنسيق لسياسة الإعادة تعد معقدة وطويلة للغاية غالباً".

وشددت الخبيرات على ضرورة ربط الاختصاصات بشكل أقوى وتوفير بيانات أفضل يسهل استخدامها سواء للترحيلات وللعائدين طوعا. وأشرن إلى أن من يظل في البلاد بسبب تعليق ترحيله لفترة طويلة، يجب أن يحصل في وقت ما على وضعية إقامة منتظمة. وفي الوقت ذاته شددن على ضرورة تحسين تنفيذ إلزام الترحيل في مواضع أخرى.

قوات الشرطة بمطار ميونيخ تؤمن عملية ترحيل عدد من الأشخاص إلى أفغانستان

تواجه قوات الأمن في المانيا الكثير من الصعوبات لتنفيذ عمليات ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم إلى ألمانيا

وأكدت الخبيرات أيضاً على ضرورة التحقق من الحاجة الفعلية قبل تأسيس مراكز احتجاز لما قبل الترحيل، كما شككن في فائدة مراكز الإرساء التي تمّ إنشاؤها مؤخراً للمهاجرين والتي من المقرر أن  تتعاون في داخلها مؤسسات مختلفة.

دعوات لزيادة وتيرة الترحيل

تجدر الإشارة إلى أن وزراء داخلية الولايات عادة ما يلقون اللوم على طالبي اللجوء المرفوضين، ويقولون إنه يصعب العثور عليهم وبالتالي يتوجب احتجازهم استعداداً لترحيلهم.

وبحسب تقرير لمجموعة فونكه الإعلامية، قامت الشرطة الاتحادية الألمانية بترحيل عدد أقل من الأشخاص العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ وفي الفترة من كانون ثان/يناير حتى تشرين أول/أكتوبر 2019، سجلت السلطات 20996 عائدا، بما يقل بنحو ألف شخص عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، يطالب رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا إلى مزيد من أعمال الترحيل الجماعي للأجانب الملزمين بالرحيل.

وأوضح هانز-إكهارد زومر في تصريحات سابقة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية أن "ترحيل أشخاص على جدول رحلات نظامية يمثل إشكالية دائماً"، مضيفاً أنه "في كثير من الأحيان يرفض الطيارون، كما أن العبء الإداري يكون كبيراً".

يذكر أن نحو 13 ألف شخص خرجوا طوعاً من ألمانيا خلال العام الماضي، وتم ترحيل نحو 22 ألف شخص. وبحسب البيانات، كان يقيم في ألمانيا نحو 246700  أجنبي قيد الترحيل في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ع.ح./و.ب. (د ب ا، ا ب د)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

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  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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