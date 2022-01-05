خبراء: النباتات المنزلية بحاجة لرعاية خاصة في الشتاء

تحتاج النباتات للضوء وهو شيء نادرا ما يتوافر بكثرة في الشتاء. والضوء جزء أساسي من نظامها الغذائي لأنه يسمح للنباتات بإنتاج الطاقة بين أشياء أخرى.
وهذا هو السبب الذي ربما بسببه تعاني النباتات المنزلية عندما تكون فترة النهار قصيرة ولا يوجد الكثير من الضوء الطبيعي. وأسهل حل هو نقل النباتات لحافة النافذة.
وبدلاً من ذلك، يمكن أيضاً مد النباتات بالضوء الصناعي باستخدام إنارة خاصة بالنمو. ومن الأفضل استخدام إضاءة "ليد" حيث أنها تستهلك أقل كمية كهرباء.
إزالة الأتربة
تنخفض الإضاءة كلما قلت العناية. تعمل طبقة من الغبار على الأوراق كمرشح لأشعة الشمس. ويوضح خبير النباتات يورغن هيرمانسدورفر أن نسبة الإضاءة التي تصل للنبات تقل بنسبة 30 % على حسب سمك طبقة الغبار. وبمجرد المعاناة من قلة الضوء، تدخل الكثير من نباتات الظل في نوع من السبات.
وفي هذه الحالة تحتاج النباتات لماء أقل، حيث أنها يمكن أن تنتج طاقة أقل. ويمكن معرفة مقدار المياه الذي يحتاجه النبات بجس التربة لمعرفة ما إذا كانت مازالت رطبة. ويجب تقليل كمية المغذيات بواقع النصف أيضاً.
التهوية ليست دائما الحل
يمكن أن تتسبب الرطوبة المفرطة في الغرفة، بدورها، في تشكيل العفن على الجدران والأثاث. ويجب ألا تتجاوز الرطوبة في مساحة المعيشة 60%. ويمكن استخدام مقياس الرطوبة لقياس هذه النسبة.
وفي حال كان مستوى الرطوبة في الغرفة مرتفعا للغاية بالفعل، يمكن وضع طبق من الماء بجوار النبات لزيادة مستوى الرطوبة جزئيا فقط. ورش النبات المنزلي ببعض الماء خيار آخر.
وبشكل عام، فإن تهوية الغرف ليست فكرة جيدة لكل نبات منزلي. ويقول هيرمانسدورفر "إذا ما جعلك الجفاف تشعر بعدم الارتياح ، فسوف يجعل النبات كذلك أيضا".
يمكن أن يصبح الجفاف أكثر خطورة للنباتات المنزلية ذات الأوراق الصغيرة والناعمة عندما تكون درجات الحرارة في الخارج أقل من 10 درجات مئوية. ويمكن ببساطة وضع النبات في مكان ما لفترة قصيرة خلال التهوية.
ع.ح./ز.ا.ب (د ب أ)
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
التنفس بعمق
أمر واحد واضح وهو أن الحياة كما نعرفها اليوم ليست ممكنة بدون طحالب. فالطحالب هي أقدم النباتات في العالم وجلبت قبل نحو ثلاثة مليارات سنة الأوكسجين إلى الأرض. وهي تنتج حتى يومنا هذا بين 50 و 80 في المائة من مجمل الأوكسجين.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
نظرة من الفضاء
الطحالب توجد في البحار والأنهار والبحيرات والمستنقعات. وبعض الأنواع بإمكانها تطوير أزهار هائلة حيث يمكن رؤيتها من فوق. ونمو الزهرة على هذه الصورة من مؤسسة ناسا لا يعود للطحالب، بل للبكتيريا. والطحالب تنمو أيضا فوق طوب السقوف وواجهات البنايات. وكضفيرة هي تعيش في تجانس مع فطريات مثلا فوق الأشجار أو الجدران.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
مواهب خفية
يفترض باحثون أنه يوجد أكثر من 400.000 نوع من الطحالب عالميا. ومعروف منها إلى حد الان فقط نحو 20 في المائة، علما أن الطحالب نافعة في كثير من الأشياء. وهي تُستخدم في الغالب في صناعة المواد الغذائية وحتى في قطاع البناء وصناعة الصيدلة والنسيج والطاقة البيولوجية. وينطلق علماء من حقيقة أن الطحالب لها مواهب خفية أكثر.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
ضد كوفيد 19
الطحالب تُستخدم أيضا في الطب. فبعض مكونات الطحالب الحمراء تمتلك مفعولا مضادا للفيروسات ومهدئة للالتهاب ومضادة للأورام ونافعة للجهاز المناعي. وقد تكون نافعة أيضا في معالجة كوفيد 19. وكانت الطحالب الحمراء حسب دراسة نافعة ضد وباء انفلوينزا H1N1، كما أكدت منظمة الصحة العالمية.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
ليست للطبخ الآسيوي فقط
وتقدم الطحالب العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والمغنيزيوم والكالسيوم وفيتامينات A و B12 و C. وحتى لو لا يعجبك الطبخ الآسيوي، فمن المؤكد أنك أكلت بعض الطحالب: فهي كمادة تماسك مكون هام في الحليب النباتي واللبن وتُستخدم كمثبت في السمن والأجبان.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
خبز مزركش من المانيا
نعم المنظر يبدو مسموما. لكن يمكن أكل هذا الخبز وهو صحي جدا. فالخبز المزركش طورته ثلاث طالبات في شعبة دراسة المحيط البيئي بجامعة أنهالت وعرضناه في يناير 2020. واللون الأزرق يأتي من طحالب سبيرولينا بلاتينسيس/ Spirulina platensis. وهو صباغ طبيعي مرخص يقوي في آن واحد نظام المناعة وله مفعول ضد الالتهاب.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
تجربة الطحالب ضد تلوث المدن
"شجرة الطحالب" هذه أُقيمت في سبتمبر 2020 في مدينة تولوز الفرنسية لتنظيف الهواء. وهدف التجربة يكمن في تصفية 200.000 متر مكعب من الهواء عن طريق الطحالب الرقيقة وبالتالي تجميع طن واحد من ثاني أوكسيد الكربون. وإذا ما تأكدت الآمال في الحصول على هواء أنظف، فإن أشجار الطحالب داخل المدن لن تكون ربما قريبا ظاهرة نادرة.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
بيت طحالب مستدام
هل بإمكان الطحالب أن تشكل مستقبل صناعة البناء؟ ففي هامبورغ يوجد منذ عام 2013 هذا البيت من الطحالب. الواجهة الخضراء مكونة من خلايا بيئية تحتوي على طحالب رقيقة. وفي المكونات الزجاجية للواجهة المملوءة بالماء يتم تربيتها وبيعها كمواد غذائية. والطاقة المستخرجة من الطحالب تساعدة من جهة أخرى في تدفئة البناية.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
الطحالب في حركة المرور
باحثون فرنسيون اكتشفوا أنه من الممكن إنتاج الأسفلت من الطحالب. فالنباتات تعوض القطران الذي يحتوي على النفط. ومن تم يمكن الحفاظ على مخزون النفط. وليس هذا وحده فقط: ففي اليابان تسير حافلة منذ 2014 بديزل الطحالب. فهذا الوقود يمكن أن يقلص الانبعاثات المضرة بالمناخ بأكثر من النصف، كما حسب باحثون.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
الطحالب عوض البلاستيك
الطحالب البنية يتم تجفيفها وتقطيعها وطحنها وفي الختام مزجها مع خيوط سيلولوز. وهذه المادة تُسمى سيسيل/ Seacell ويمكن إنتاج الألبسة منها. ومن زيت الطحالب يمكن أيضا إنتاج حذاء بلاستيكي.
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الطحالب – متعددة المنافع والمواهب
الحفاظ على الشباب!
الطحالب لا تمنع أن نتقدم في السن، لكن ربما أن يظهر ذلك علينا. فنحو 50 نوعا من الطحالب تُستخدم في أعمال التجميل داخل فنادق الاستجمام وصالونات التجميل. فالمواد الطبيعية للطحالب هي مادة جد واعدة ضد تقادم الجلد والتجاعيد.