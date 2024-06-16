خبراء التغذية يكشفون عن قاعدة جديدة بشأن شرب الماء!

ينصح دوماً بشرب كمية كافية من الماء للبقاء بصحة جيدة. والقاعدة الأساسية حتى الآن كانت هي شرب لترين إلى ثلاثة من الماء يومياً. ولكن وفق خبراء التغذية، يجب الآن الالتزام بقاعدة أخرى. فما هي يا ترى؟

عادة ما يوصي الخبراء بشرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يومياً عند طرح السؤال "ما كمية الماء التي ينبغي شربها يومياً" لكن لم يتم إثبات مدى فعالية هذه التوصية. لكن بحسب مجلة "فوكوس" الألمانية فقد توصل الباحثون الآن إلى قاعدة مختلفة.

يتفق بعض الخبراء على أن لا يجب التفكير في كمية المياه الضرورية باللتر، بل بالرشفات الفردية. ويوصون بتناول رشفات صغيرة من الماء طوال اليوم - بغض النظر عما إذا كان المرء يشعر بالعطش أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي الخبراء باحتساب الحاجة الضرورية للفرد من الماء على النحو التالي: يجب شرب من 30 إلى 40 ملليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

عدة عوامل تتحكم في الكمية

يمكنك استخدام هذه القاعدة في حساب كمية الماء التي يجب للفرد شربها كل يوم. وهناك ملاحظة مهمة غالباً ما يتم نسيانها أو التغاضي عنها وهي أن الكمية الموصى بها من الماء تتضمن أيضاً كمية الماء التي تدخل الجسم من خلال الطعام. بالإضافة إلى العوامل الفردية مثل وزن الجسم أو الجنس أو اللياقة البدنية.

وهناك عوامل أخرى تؤثر أيضاً على كمية المياه المطلوبة يومياً:

فقد تحتاج إلى المزيد من الماء يومياً حسب الفصل. خاصة في فصل الصيف، يتعرق الجسم كثيراً ويفقد الكثير من الماء. ولهذا السبب عليك أن تشرب الكثير، خاصة في الطقس الحار. مكان الإقامة أيضاً قد يؤثر على كمية الماء المطلوبة. في المناطق الحارة والاستوائية، وكذلك في الجبال، عليك شرب الكثير. لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الماء هناك.

هل تحب الأطباق المالحة والحارة والحلويات و القهوة؟ إذن يجب عليك شرب الكثير من الماء خلال اليوم، لأن هذه النوعية من الأطعمة تزيل الكثير من السوائل من الجسم. لهذا يلعب النظام الغذائي للفرد أيضاً دوراً مهما في تحديد كمية الماء التي يحتاجها الجسم خلال اليوم.

إ.م