 خبراء: الأزمة في ليبيا تنذر بالانزلاق إلى الحرب مجددا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.11.2022

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سياسة واقتصاد

خبراء: الأزمة في ليبيا تنذر بالانزلاق إلى الحرب مجددا

تواجه ليبيا خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجددا مع تفاقم الأزمة السياسية وازديادها حدة. كما أنّ ملف الانتخابات يراوح مكانه ولا مؤشرات إلى إجرائها بالإضافة إلى الصراع بين حكومتين وتهديدات بعض العسكريين باستخدام العنف.

ينغمس الساسة والعسكريون في صراع منذ سنوات بينما يعاني المواطن البسيط من صعوبات الحياة اليومية

ينغمس الساسة والعسكريون في صراع منذ سنوات بينما يعاني المواطن البسيط من صعوبات الحياة اليومية

حذر المبعوث الأممي الجديد لليبيا عبد الله باثيلي في أول تقرير له هذا الأسبوع من أن "بعض اللاعبين من المؤسسات يعرقلون التقدم صوب الانتخابات"، فلا توجد بوادر تُذكر على أي خطوة حقيقية نحو تحقيق سلام مستقر.

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قتل، تعذيب، ابتزاز، استعباد... إلى ما هنالك من أهوال يعيشها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للداخلية الليبية، وردت في التقرير الأخير لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يسود هدوء مصحوب بالحذر العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم من أسوأ مواجهات مسلحة هناك منذ عامين أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وذلك في غياب مؤشرات بشأن أي تحرك لتسوية الخلافات بين الأطراف المتصارعة.

وقال عثمان القاجيجي، الرئيس السابق للجنة انتخابات المجالس المحلية في ليبيا: "لم يعد أحد يتحدث عن الانتخابات. اللعبة التي يلعبها القادة السياسيون دائما هي عرقلة المسار. كلها تكتيكات للتأجيل".

ويخشى الكثيرون في طرابلس من أن يزيد استمرار الجمود من فرص وقوع العنف، الذي اشتعل عدة مرات في العاصمة هذا العام ودائما ما ينذر بأن يتحول إلى صراع أوسع نطاقا.

وقال عادل الشيخ (39 عاما) وهو صاحب متجر في طرابلس: "الأزمة بشكل رئيسي تطول بسبب من هم في السلطة. يسعون فقط لمصالحهم وليس مصالح الليبيين". وأضاف أن الحل الوحيد هو إجراء انتخابات وطنية نزيهة "وغير ذلك لن نحظى بدولة مستقرة، وبكل تأكيد ستكون هناك الكثير من الحروب".

ولن يؤدي احتمال تفاقم الصراع سوى إلى المزيد من المعاناة للمواطن الليبي العادي، إلا أن المخاطر كبيرة أيضا للعالم الغافل عن العواقب.

فمن شأن تفجر الحرب أن يفتح مساحة جديدة للاحتكاك بين روسيا والغرب في البحر المتوسط ويؤدي لانخفاض إنتاج ليبيا النفطي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا في خضم نقص عالمي في الطاقة ويتيح فرصة لانتعاش نشاط مسلحين إسلاميين ويغذي أزمة هجرة عالمية.

وقلّما شهدت ليبيا حربا مفتوحة منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 الذي أنهى هجوما شنه رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر على طرابلس، نتاج سنوات من الفرقة بين الفصائل التي بزغت خلال انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والانقسام بين شرق البلاد وغربها في 2014.

ليبيا ـ تدمير أمة

عرقلة مساعي إجراء الانتخابات

ظاهريا، تتحدد ملامح الأزمة السياسية في ليبيا على أنها تدور حول خلافات بشأن الدستور النهائي للبلاد وقواعد الانتخابات المستقبلية وتقسيم الثروة على المناطق المختلفة وشكل الحكومة الانتقالية. لكن الكثير من الليبيين لديهم شكوك في أنه لا يوجد طرف لديه اهتمام يُذكر بحل طويل الأمد للمشكلة، بالرغم من مظاهر تأييد الانتخابات التي تجهر بها تلك الفصائل، لأن كلها مستفيدة من الفوضى الراهنة.

وقد تذهب الانتخابات العامة بكثير من القوى السياسية المتناحرة التي سيطرت على ليبيا على مر سنوات من الانقسام المؤسسي والحرب الشاملة والسلام المتقلقل.

وفي طرابلس، يدير رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية التي تم تنصيبها العام الماضي في عملية مدعومة من الأمم المتحدة للإشراف على فترة انتقالية قصيرة كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء الانتخابات العام الماضي.

حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان على الشرعية.

حكومتا الدبيبة وباشاغا تتنازعان على الشرعية.

وتتعرض حكومته لاتهامات متكررة باستشراء الفساد بسبب تمتع حكومته بالقدرة على الوصول المباشر إلى إيرادات النفط عبر البنك المركزي والانفاق على مشروعات تنموية يديرها حلفاؤه السياسيون. ويرفض الدبيبة تلك الاتهامات.

ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا شرعية الدبيبة منذ انهيار العملية الانتخابية العام الماضي وسط خلافات حول لوائحها. ويؤيد ذلك البرلمان إدارة منفصلة بقيادة فتحي باشاغا ويحث على تنفيذ خطته الخاصة لإجراء انتخابات.

بيد أنّ ولاية مجلس النواب نفسه انتهت منذ سنوات، ويتهم منتقدون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتلاعب بالقواعد التشريعية لإصدار قوانين تهدف لتعزيز قاعدة سلطته، وهو ما ينفيه هو الآخر.

أما المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس تشريعي آخر يستمد سلطته من انتخابات جرت في 2012 واتفاق سياسي لم يتم أبدا تنفيذه بالكامل، فما زال يراوح مكانه بخصوص المسائل المطروحة، ويعرقل بذلك أي فرصة للتوصل لاتفاق.

حفتر يحذر من حرب جديدة

حتى لو لم ترغب النخب في تغيير الوضع الراهن من خلال تسوية سياسية طويلة الأمد، فلا يوجد ضمان ألّا تغيره بالعودة إلى رفع السلاح. ولا يزال خليفة حفتر متوغلا في شرق وجنوب ليبيا وتنم خطاباته في الآونة الأخيرة، والتي يبدو فيها أنه يهدد بحرب جديدة لو استمر الجمود السياسي، عن رجل يتطلع بقوة لتوسيع نطاق سيطرته إلى العاصمة.

يتمتع خليفة حفتر بثقل كبير في شرق وجنوب ليبيا

يتمتع خليفة حفتر بثقل كبير في شرق وجنوب ليبيا

وقال حفتر في خطاب يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نخوض المعركة الفاصلة من أجل التحرير، مهما كلفت من ثمن  ومهما استغرقت من وقت"، مضيفا أن قيادات فاسدة لم يذكر أسماءها "لن تفلت من العقاب ولن تسمح القوات المسلحة (بذلك)".

وفي طرابلس نفسها وباقي مناطق الشمال الغربي، شتت وقف إطلاق النار المستمر منذ عامين شمل ائتلاف عسكري للفصائل المسلحة كان قد صد هجوم قوات حفتر.

واتضح ذلك في آب/ أغسطس، عندما خاضت فصائل متنافسة أسوأ معركة في العاصمة على مدار سنوات مع محاولة باشاغا دخول المدينة، الذي عاد أدراجه وتم طرد القوات الموالية له من طرابلس مما عزز وضع منافسه الدبيبة هناك.

وأعطى القتال الذي شهدته طرابلس في الآونة الأخيرة الفرصة لمجموعة قوية واحدة أن تشدد قبضتها على الأرض لكن منافسيها لا يزال لهم وجود وقد يشنون محاولات جديدة للفوز بالسيطرة.

ومع استمرار وجود القوات التركية حول طرابلس وقدرتها على درء أي هجوم كبير على المدينة باستخدام الطائرات المسيرة، فإن المعارك بين المجموعات المتنافسة في الشمال الغربي تشكل أكثر شرارة محتملة لإشعال فتيل صراع أوسع نطاقا بضلوع من حفتر.

خ.س/أ.ح (رويترز)

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    الكاتب: خالد سلامة


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