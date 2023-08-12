خبراء أمريكيون: القوات الأوكرانية تحرز تقدما في زابوريجيا

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت (12 أغسطس/ آب 2023) إن القوات الأوكرانية استهدفت اليوم السبت جسر القرم وعددا من المواقع الأخرى التي لم تحددها في شبه جزيرة القرم في سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

تقدم في زابوريجيا

ومن جهة أخرى، ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الأمريكي لدراسة الحرب، فإن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدما في هجومها المضاد في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا. وقال المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في تقريره، الذي نشر أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية "حققت تقدما مهما من الناحية التكتيكية".

وتشتهر المنطقة بوجود محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس/ آذار 2022.

وادعى الجانب الروسي شن أوكرانيا هجوما بطائرة مسيرة على المحطة، وهو ما نفته الأخيرة في بيان الأربعاء الماضي وقالت: "من دون شك، أوكرانيا لم تنفذ أي هجوم بطائرة مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ولم تعتزم فعل ذلك، ولن تفكر في فعل ذلك".

وأظهرت صور أن الأوكرانيين وصلوا إلى المشارف الشمالية لمنطقة روبوتين، التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب بلدة أوريتشيف. وتحدث التقرير الأمريكي عن هجمات روسية مكثفة بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف، التي تم تحريرها من الأوكرانيين العام الماضي.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا سترسل المزيد من القوات إلى زابوريجيا في مواجهة الضغوط الأوكرانية. ومن المرجح أن يكون الروس قد نقلوا قوات محمولة جوا من منطقة خيرسون إلى المنطقة المحيطة بأوريخيف، حسبما ذكرت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي الدوري.

وتُضعف إعادة الانتشار روسيا بالقرب من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، حيث تعاني بشكل متزايد من الهجمات البرمائية الأوكرانية.

كييف تتهم روسيا بالتخطيط لهجوم إرهابي على محطة زابوريجيا النووية

استهداف مسقط رأس زيلينسكي

واليوم السبت، واصلت القوات الروسية قصفها لمناطق في أوكرانيا، ما أسفر خصوصا عن مقتل شرطي وإصابة 12 شخصا آخرين في منطقة زابوريجيا. وقتل شخص أيضا في منطقة خاركيف (شمال شرق) بحسب السلطات المحلية.

ودُمرت ثلاث مسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد" فوق منطقة زابوريجيا، فيما استهدف هجوم صاروخي مدينة كريفي ريغ، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي من دون أن يسفر عن إصابات، بحسب الحاكم سيرغي ليساك.

هل تحترم روسيا "الممر الإنساني" لسفن الشحن؟

وذكرت وكالة أنباء محلية السبت إن أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وأعلنت أوكرانيا يوم الخميس "ممرا إنسانيا" في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق للبلاد في 24 فبراير/ شباط 2022.

ويعد الممر اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كان مصدر بالقطاع قد أبلغ رويترز أمس الجمعة بأنه لم تمر أي سفن بعد بالممر. وقال بليتينتشوك "بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن".

ولم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.

وسيكون الممر الإنساني متاحا، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الغزو والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)