خبراء ألمان ـ حقل ألغام يهدد عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي

يعتبر العديد من المراقبين للشأن الإيراني، أنه بمجرد استلام زمام السلطة في البيت الأبيض، سيتعين على الآلة الدبلوماسية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التحرك بسرعة فائقة إذا كان يسعى بجدية للعودة لآليات الاتفاق النووي مع إيران، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات في إيران المقررة في يونيو/ حزيران القادم. وكان الرئيس الإيراني الحالي، الإصلاحي حسن روحاني ألقى بكل ثقله لإبرام اتفاق عام 2015. وبعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق، هناك مخاوف جدية من انتخاب رئيس إيراني من صقور النظام، الذين لا يرون جدوى في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وسيواجه الرئيسان بايدن وروحاني معارضة شرسة في الداخل والخارج للعودة للاتفاق، خصوصا أمام أمر واقع جديد فرضته التركة التي خلفها ترامب. وسيتعين على الجانبين تقديم تنازلات متبادلة للخروج من المأزق خصوصا وأنهما يواجهان معارضة داخلية شديدة للاتفاق. غير أن إيران بدأت في المساومة في استباق لتسلم بايدن مقاليد السلطة. وبهذا الصدد كتب كيرستن كنيب في موقع دويتشه فيله (23 نوفمبر 2020) "ما لبث الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تحدث بحذر عن مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية، حتى تداول موقع "جهان نيوز" الإيراني المحافظ تصريحات لقائد "سرايا القدس" إسماعيل قاني، أكد فيها أن سمة السياسيين الأمريكيين هي الجهل، واصفا إياهم بالجبن لأنهم لم يخجلوا من التنكر لتوقيعهم أمام العالم (..) إنهم غير قادرين على التفاوض".

مشاهدة الفيديو 03:02 شارك الاتفاق النووي مع إيران بعد فوز بايدن إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3lDEk بعد فوز بابدن: ما مصير الاتفاق النووي مع إيران؟

برلين تتطلع لولاية بايدن بتفاؤل..ولكن!

وبهذا الصدد استغرب موقع "إس.تي.إن. شتوتغارته ناخريختن" الألماني (13 نوفمبر 2020) من "استمرار الخروقات الإيرانية بشأن البرنامج النووي، رغم أن بايدن أبدى استعداده للعودة إلى المعاهدة. من الواضح أن طهران تريد تعزيز قدرتها على المساومة في المفاوضات". من جهته، أكد دبلوماسي ألماني اشترط عدم ذكر (الاثنين 23 نوفمبر 2020) أن بلاده ترى فرصة للعودة إلى نهج مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني عندما تتقلد الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة. وأضاف "مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام (الاتفاق النووي مع إيران) للغرض الذي وُجد من أجله أي تقييد البرنامج النووي الإيراني". يذكر أن الحكومة الألمانية طلبت من إيران في نفس الأسبوع الامتثال لاتفاق فيينا النووي. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إن إيران تنتهك الاتفاق بشكل ممنهج حاليا، مضيفة أن ألمانيا تدعو إلى جانب الشركاء، وخاصة الأوروبيين، طهران لوقف هذه الانتهاكات للاتفاقية، "والامتثال الكامل لجميع الالتزامات النووية مرة أخرى".

الاهتمام الذي توليه ألمانيا لهذا الملف ظهر في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية هايكو ماس في برلين مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، جان-إيف لودريان ودومينيك راب، لبحث سبل المضي قدما لإعادة إحياء لااتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "نحن واثقون من أن تبني الولايات المتحدة موقف بناء بشأن اتفاقية فيينا يمكن أن يساهم بشكل كبير في كسر الدوامة السلبية الحالية التي نلاحظها مع إيران".

لعبة الشطرنج ـ المساومة على الطريقة الإيرانية

من جهته، استبعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي احتمال إجراء محادثات جديدة مع الغرب رغم الرسائل الإيجابية لبايدن. وتسعى واشنطن أيضا إلى كبح البرنامج الصاروخي لإيران الذي لا يشمله الاتفاق النووي، وكذلك الحد من تدخلاتها في الشرق الأوسط. ولطالما قالت إيران إنها لن تتفاوض بخصوص الصواريخ، ولن تشارك في محادثات ما لم تعد واشنطن للاتفاق النووي وترفع العقوبات دون شروط. وقال خامنئي: "جربنا طريق رفع العقوبات وتفاوضنا على مدى سنوات عديدة، دون أن يتحقق لنا شيء من ذلك. (..) يتدخلون في الشؤون الإقليمية ويطلبون منا عدم التدخل. وبينما تملك بريطانيا وفرنسا صواريخ نووية يطلبون منا ألا نمتلك صواريخ. ماذا ستفعلون بها؟ عليكم تصحيح أنفسكم أولا". وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده ستعود "تلقائيا" الى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق فيينا عام 2015، في حال رفع العقوبات.

يذكر أيضا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أنّ المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران "تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية". وكانت طهران أبدت، بعد أشهر من الرفض، تعاوناً مع الوكالة من خلال السماح لمفتشيها في أيلول/ سبتمبر بالوصول إلى موقعين يشتبه في أنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرّح عنها. موقع "كروريي" الألماني (18 نوفمبر 2020) كتب بشأن العلاقة التي تربط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بجو بايدن وكتبت "ظريف يعرف بايدن شخصيا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكان يلتقي به لما كان يعمل كمندوب لبلاده في الأمم المتحدة بين (2002 و2007) في نيويورك. وخلال ولاية باراك أوباما وجو بايدن، تمت الصفقة النووية التي أسقطها ترامب. وشارك الدبلوماسي الكبير ظريف في تلك المفاوضات".

هل تقبل واشنطن بتعويض إيران عن سنوات ترامب؟

صحيح أن بايدن وعد بالعودة لاتفاق 2015، لكن الكثير من المياه جرت في النهر منذ ذلك الحين، حيث شدد على أنه سيكون "صارما" مع إيران، وربط أي عودة محتملة إلى الاتفاق النووي، بعودة طهران لكامل التزاماتها. من جهتها، أبدت إيران استعدادها للترحيب بعودة الولايات المتحدة، لكنها شددت على ضرورة اقتران ذلك بتعويض أميركي عما تكبدته منذ 2018 جراء إخلال واشنطن بالاتفاق. فالطريق لن يكون بالتالي مفروشا بالورود، إذ سيكون من الصعب على إدارة بايدن القبول بالشرط الإيراني. ثم هناك تصورات مختلفة بشأن سبل عودة الطرفين لآليات الاتفاق. فقد فرضت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات ضد إيران، بل ولا تزال تفعل ذلك وهي في طور الخروج من البيت الأبيض، بل وتسربت معلومات عن خطط أجهضت، في اللحظة الأخيرة، بضرب مواقع نووية إيرانية قبيل مغادرة إدارة ترامب.

صحيح أن الرئيس المنتخب يمكنه إلغاء عقوبات ترامب، غير أن العملية برمتها لن تكون سهلة. وفي الجانب الآخر، أظهرت تجربة ترامب للإيرانيين أن التزامات الرؤساء الأمريكيين يمكن إلغاؤها بجرة قلم من قبل أي رئيس آخر، ما يجعلهم بالتالي يفقدون ثقتهم في القادة الأمريكيين. ولكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فليست هناك في الواقع بدائل واقعية لاتفاق 2015، خصوصا وأن عقوبات ترامب لم تمنع إيران من مواصلة تطوير برنامجها النووي. فوفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد خزنت إيران 12 ضعف كمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب اتفاق عام 2015، كما أدخلت للخدمة عددا من أجهزة الطرد المركزي بشكل لم يسبق له مثيل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البداية النووية كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البحث عن حلول سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب! في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شد وجذب أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي فصل جديد في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي مفاعلات نووية سرية في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي على مشارف حل في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي الاتفاق التاريخي في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طموحات حدها الاتفاق! كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أمريكا تنسحب آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شروط أي "اتفاق جديد" بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي واشنطن تشدد الخناق فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات في آب/أغسطس ثم أعقبتها بأخرى في تشرين الثاني/نوفمبر. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني. وفي نيسان/أبريل من عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أوروبا تغرد خارج السرب في 31 كانون الثاني/يناير 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم "إنستكس" من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية. ولم تفعل الآلية بعد، كما رفضتها القيادة العليا في إيران. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت على "مواصلة دعمنا الكامل للاتفاق النووي مع إيران، وتطبيقه كاملاً"، داعية إيران إلى التمسك به.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طهران ترد في أيار/مايو الماضي، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق. وحذرت الجمهورية الإسلامية من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية. مريم مرغيش/خالد سلامة



إيران ليست وحدها من يساوم في الأمتار الأخيرة؟

"كتبت صحيفة تاغسشبيغل" الألمانية (23 نوفمبر 2020) تحت عنوان بارز: ما ذا وراء "المحادثات السرية" بين السعوديةوإسرائيل؟ ووصفت الزيارة السرية جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بأنها "ربما تصنع التاريخ، لأنها توجه رسالة للشرق الاوسط ولا سيما إلى إيران". واستطردت موضحة أن "إدارة ترامب يجمعها بالسعوديين والإسرائيليين عزم على وضع إيران في مكانها. يجب منعها بكل قوة من حيازة أسلحة نووية. ويرى الحلفاء الثلاث أن نفوذ طهران المتزايد في المنطقة يمثل تهديدًا. إن الجمهورية الاسلامية المسلحة نوويا، سيناريو مرعب بالنسبة لهم. إنهم لا يصدقون الكلمات المهدئة للنظام بأن البرنامج النووي هو للأغراض المدنية فقط".

ترامب انتهج سياسة مشددة، إذ لم يُعِد فرض العقوبات القديمة التي تم تخفيفها فحسب، بل فرض عقوبات إضافية عل الجمهورية الإسلامية، ما أصاب اقتصادها في الصميم. وهكذا انهارت العملة الإيرانية وتفشى التضخم كما تهاوت صادرات البلاد من النفط. ومن المفارقات أن إدارة ترامب أبقت على دعمها المالي للاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه. وظلت الولايات المتحدة تساهم في تمويل عمليات التفتيش المكلفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الالتزام بالاتفاق. موقع "تيليبوليس" الألماني (24 نوفمبر 2020) ذكَر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أحد أكثر المقربين الأوفياء لترامب، حين وصف إيران بأنها "التهديد المركزي للمنطقة" في وقت التقى فيه مع ممثلين عن حركة طالبان". وأشار الموقع لتسريبات بشأن خطط تداولها صناع القرار في البيت الأبيض مع إسرائيل والسعودية بشأن إمكانية ضرب إيران قبيل مغادرة ترامب لمنصبه.

حسن زنيند