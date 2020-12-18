 خباز فرنسي يضرب عن الطعام لوقف ترحيل عامل غيني | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.01.2021

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سياسة واقتصاد

خباز فرنسي يضرب عن الطعام لوقف ترحيل عامل غيني

احتجاجا على ترحيل متدرب غيني يعمل لديه، أضرب خباز فرنسي عن الطعام، من أجل حث السلطات على الغاء هذا القرار. بيد أن حالة الخباز الفرنسي بدأت بالتدهور ما حتم نقله لقسم الطوارئ لتلقي العلاج. فهل سترحل فرنسا الفتى الغيني؟

الخباز الفرنسي ستيفان رافاكليه المتحدر من مدينة بيزانسون

الخباز الفرنسي ستيفان رافاكليه المتحدر من مدينة بيزانسون

نُقل إلى المستشفى الثلاثاء (12 يماير/كانون الثاني 2021) خبّاز فرنسي مضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام احتجاجا على ترحيل السلطات متدربا غينيا يعمل لديه، وقد أدخل قسم الطوارئ بعد عارض صحي، على ما أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس.

وأكدت سلطات منطقة دو في شرق فرنسا أن الخباز ستيفان رافاكليه المتحدر من مدينة بيزانسون "بات منذ قبيل التاسعة صباحا في رعاية عناصر الإنقاذ الذين نقلوه" إلى المستشفى.

مختارات

رحلت ألمانيا 8802 شخص خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2020، مقابل 22 ألفاً في كل العام الذي سبقه. هذا ما صرحت به وزارة الداخلية الألمانية. ما هي الدول الرئيسية التي تم الترحيل إليها؟ وما أسباب التراجع؟

أكد المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فريدريش ميرتس، رفضه استقبال لاجئين من المخيمات في اليونان أو البوسنة، داعياً إلى سياسة ترحيل "أكثر حزماً"، ومؤكداً أن الطريق إلى ألمانيا لم يعد مفتوحاً.

وأوضحت صوفي روسو المسؤولة عن المبيعات في المخبز حيث يعمل الخبّاز البالغ 50 عاما أن الأخير أصيب بحالة إغماء حين كان في سيارته أمام المخبز، "وهو في المستشفى لكن حالته ليست خطرة".

وفي اتصال معه لدى وجوده في قسم الطوارئ، قال رافاكليه إنه يشعر بـ"وهن شديد". وهو لا يتغذى سوى على المرق وقد فقد ثمانية كيلوغرامات من وزنه منذ بدء إضرابه عن الطعام. وكان يتلقى زيارة من ممرضة كل يومين.

وبدأ رافاكليه إضرابه عن الطعام بعدما اضطر المتدرب السابق لديه لايي فوديه تراوريه (18 عاما) إلى وقف تدريبه. وقد صدر أمر بإجبار الشاب الغيني على مغادرة الأراضي الفرنسية بعدما كان يعيش في منطقة أوت- سون بصفة قاصر معزول.

ولجأ الغيني الشاب إلى المحكمة الإدارية في بيزانسون للطعن قضائيا بأمر الطرد الصادر في حقه، وسيُدرس ملفه في 26 كانون الثاني/ يناير.

وبحسب محاميته، تعتبر السلطات المحلية أن الأوراق الثبوتية العائدة لتراوريه ليست أصلية. ولفتت المحامية إلى أن هذه الأوراق موجودة حاليا لدى السفارة الغينية في فرنسا للمصادقة عليها.

وناشدت شخصيات من المجالات السياسية والنقابية والفنية والأدبية في مقال صحافي نُشر الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "مساعدة خبّاز بيزانسون المضرب عن الطعام". وجمعت عريضة أطلقها رافاكليه دعما للمتدرب الغيني الشاب، الثلاثاء أكثر من 220 ألف توقيع.

ع.أ.ج/ع ج م (أ ف ب)

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ألمانيا تسمح بترحيل مرتكبي الجرائم السوريين لبلادهم

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