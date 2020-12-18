خباز فرنسي يضرب عن الطعام لوقف ترحيل عامل غيني

نُقل إلى المستشفى الثلاثاء (12 يماير/كانون الثاني 2021) خبّاز فرنسي مضرب عن الطعام منذ ثمانية أيام احتجاجا على ترحيل السلطات متدربا غينيا يعمل لديه، وقد أدخل قسم الطوارئ بعد عارض صحي، على ما أفادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس.

وأكدت سلطات منطقة دو في شرق فرنسا أن الخباز ستيفان رافاكليه المتحدر من مدينة بيزانسون "بات منذ قبيل التاسعة صباحا في رعاية عناصر الإنقاذ الذين نقلوه" إلى المستشفى.

وأوضحت صوفي روسو المسؤولة عن المبيعات في المخبز حيث يعمل الخبّاز البالغ 50 عاما أن الأخير أصيب بحالة إغماء حين كان في سيارته أمام المخبز، "وهو في المستشفى لكن حالته ليست خطرة".

وفي اتصال معه لدى وجوده في قسم الطوارئ، قال رافاكليه إنه يشعر بـ"وهن شديد". وهو لا يتغذى سوى على المرق وقد فقد ثمانية كيلوغرامات من وزنه منذ بدء إضرابه عن الطعام. وكان يتلقى زيارة من ممرضة كل يومين.

وبدأ رافاكليه إضرابه عن الطعام بعدما اضطر المتدرب السابق لديه لايي فوديه تراوريه (18 عاما) إلى وقف تدريبه. وقد صدر أمر بإجبار الشاب الغيني على مغادرة الأراضي الفرنسية بعدما كان يعيش في منطقة أوت- سون بصفة قاصر معزول.

ولجأ الغيني الشاب إلى المحكمة الإدارية في بيزانسون للطعن قضائيا بأمر الطرد الصادر في حقه، وسيُدرس ملفه في 26 كانون الثاني/ يناير.

وبحسب محاميته، تعتبر السلطات المحلية أن الأوراق الثبوتية العائدة لتراوريه ليست أصلية. ولفتت المحامية إلى أن هذه الأوراق موجودة حاليا لدى السفارة الغينية في فرنسا للمصادقة عليها.

وناشدت شخصيات من المجالات السياسية والنقابية والفنية والأدبية في مقال صحافي نُشر الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "مساعدة خبّاز بيزانسون المضرب عن الطعام". وجمعت عريضة أطلقها رافاكليه دعما للمتدرب الغيني الشاب، الثلاثاء أكثر من 220 ألف توقيع.

ع.أ.ج/ع ج م (أ ف ب)