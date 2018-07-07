خاميس رودريغيز يريد العودة إلى ريال مدريد .. فما ردّ بايرن ميونيخ؟

نقلت صحيف "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أن خاميس رودريغز لاعب بايرن ميونيخ الحالي يود العودة إلى البرنابيو، بعد أن أرسل إشارات نحو مدريد عبّر فيها عن "استعداده" للعودة إلى الملكي الأبيض اعتبارا من الموسم القادم.

ويبدو جليا أن رغبة خاميس هذه مقترنة برحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والتحاق المدرب الجديد جوليان لوبيتيغي بسفينة الريال. ومعروف أن الأخير واثق من قدرات الدولي الكولومبي عكس زين الدين زيدان الذي تركه على دكة البدلاء قبيل إعارته إلى بايرن ميونيخ لمدة سنتين.

كما أن إشارات لاعب خط الوسط تأتي في التوقيت الذي دخل فيه ريال مدريد مرحلة إعادة ترتيب الأوراق وتجديد الصفوف خاصة بعد رحيل "الدون" كريستيانو رونالد إلى اليوفي الإيطالي. وخاميس أثبت عبر بوابة الدوري الألماني (بوندسليغا) أنه لاعب من الطراز العالمي.

وقد يصطدم اللاعب الكولومبي بالنادي الذي يحمل قميصه حاليا. فوفق موقع "شبورت بيلد" الألماني، فإن بايرن ميونيخ لا يزال متشبثا بخاميس ويعتزم التعاقد معه مباشرة بعد انتهاء مدة الإعارة.

وكان مدير الكرة بالنادي حسن صليحميديتش في حديثه عن لاعبي الفريق قد ذكر، بأنه وفي حال تقدم نادي ما بعروض جيدة فإنه سيسمح برحيل جيروم بواتينغ وأرتورو فيدال وخوان بيرنارت، لكنه لم يتحدث مطلقا عن خاميس رودريغز.

و.ب/ ع.خ