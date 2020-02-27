 خامنئي يرفض عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2020

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أخبار

خامنئي يرفض عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا

أتهم الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين الأمريكيين بأنهم "كاذبون وظالمون"، معتبرا العروض الأمريكية لمساعدة بلاده على مواجهة فيروس كورونا، أمرا غريبا، ومؤكدا رفض أية مساعدة من واشنطن.

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يكشف عن رفض بلاده عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد (22 مارس/آ ذار) إن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجدأمر غريب. وأضاف في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد "عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس".

مختارات

رغم جهود السيطرة على الوباء والحد من تفشيه من خلال إجراءات العزل والطوارئ يواصل فيروس كورونا انتشاره عالميا، حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ 300 ألف، وقفز عدد الوفيات إلى 13 ألفا، فيما اقترب عدد المتعافين منه من 96 ألفا. (22.03.2020)

بعد انتقادات واسعة لإصرار وزارة الأوقاف المصرية على استمرار الصلوات الجماعية، خاصة صلاة الجمعة، أعلنت مصر إغلاق كل المساجد والكنائس، لتنضم بذلك لعدة دول عربية وأوروبية اتخذت هذا الإجراء لماجهة انتشار فيروس كورونا. (21.03.2020)

وضع غير مسبوق تعيشه إيطاليا، فبسبب تقلص المساحات الخاصة بالدفن، لم يجد الجيش بدا من نقل العديد من التوابيت إلى خارج الأقاليم المنكوبة لحرقها، في مشهد منع عائلات الضحايا من إلقاء النظرة الأخيرة على المتوفين. (21.03.2020)

لأسابيع عديدة تستر النظام الإيراني وحجب الكثير من الحقائق بشأن انتشار وباء فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت ينتشر فيه الوباء بشكل اسرع من الوتيرة المعتادة وباتت إيران ثاني بلد من حيث حجم انتشار المرض فيه. (27.02.2020)

يخضع مئات الملايين من الناس في العالم لعزلة في بيوتهم على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر الف شخص. هذا الإجراء المشدد غير المسبوق في تاريخ البشرية يجري تنفيذه بدرجات متفاوتة حسب الدول. (21.03.2020)

وأضاف "وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا من أن أمريكا هي التي أوجدت هذا الفيروس... فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل مكافحتهم للفيروس". وقال خامنئي، في الكلمة التي بثّها التلفزيون، أمريكا "أخبث عدو لإيران اليوم"، ووصف المسؤولين الأمريكيين بأنهم "كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون".

وأعرب خامنئي عن ثقته في قدرة بلاده على تخطي الوباء، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المسؤولين.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية ليوم الأحد، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك من مجموع 21638 إصابة، فيما تشكك تقارير غير رسمية بصحة الأرقام الرسميةالتي تعلنها طهران انطلاقا من أنه "عندما يبدأ بلد في تصدير الحالات إلى جهات أخرى، يتزايد احتمال أن تكون العدوى كبيرة". 

واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود بداية الشهر الحالي النظام الإيراني بإخفاء معلومات حول انتشار فيروس كورونا. وقدّرت المنظمة أن "السلطات تؤكد سيطرتها على الوضع، لكنها ترفض نشر العدد الدقيق للإصابات والوفيات". لكن السلطات الإيرانية تتهم الإعلام الأجنبي بنشر مغالطات.

ورغم هذا الوضع،ما زالت إيران تمتنع عن فرض حجر منزلي بالرغم من مدى تفشي المرض فيها مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 1500. ودعا الرئيس حسن روحاني السبت إلى إغلاق "المراكز التجارية التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس".

ع.ج.م/ و.ب ( رويترز، أ ف ب، دب أ)

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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