خامنئي يتهم دولا غربية بتأجيج الاضطرابات في لبنان والعراق

حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل، المسؤولية عن "أعمال الشغب وانعدام الأمن" في العراق ولبنان. وذلك وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019). كما اتهم "دولا غربية أخرى "بأموال بعض الدول الرجعية" على حد قوله في زعة استقرار البلدين اللذان يشهدان انتفاضة شعبية تدعو إلى تغيير سياسي حقيقي وفق شعارات المتظاهرين. وفي العراق وبنان لإيران نفوذ سياسي وعسكري قوي عبر مليشيات موالية لها.

مشاهدة الفيديو 02:21 شارك لبنان: سعد الحريري يقدم استقالته إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3SAIC رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يقدم استقالته

وذكر خامنائي في تصريحاته أن "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن". وقال :"للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم. ومتى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل، عندما يحدث فراغ في أي بلد لا يمكن القيام بأي خطوة إيجابية أبدا".

يذكر أنه وتعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موساوي على ضرورة تضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن موساوي القول الليلة الماضية إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في أجواء هادئة". وسبق للخارجية الإيرانية أن تعهدت بعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

ص.ش/و.ب (د ب أ، رويترز)