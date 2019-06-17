خامنئي: صنع القنابل النووية واستخدامها حرام شرعا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول) إن بلاده لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام... وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية". ونفت إيران مرارا السعي مطلقا لصنع قنبلة نووية

يذكر أن الولايات الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة انقاذ النص القائم.

ص.ش/و.ب (رويترز)