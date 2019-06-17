خامنئي: صنع القنابل النووية واستخدامها حرام شرعا

رغم امتلاك بلاده التكنولوجيا النووية، أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أن صنع واستخدام القنابل النووية حرام. وقال خامئني إن إيران "لم تسع مطلقا لصنع أسلحة نووية".
قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول) إن بلاده لم تسع مطلقا إلى صنع أو استخدام الأسلحة النووية، التي تحرمها الشريعة الإسلامية، وذلك على الرغم من امتلاكها تكنولوجيا نووية.
ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "صنع وتخزين القنابل النووية خطأ واستخدامها حرام... وإيران تتجنبها تماما رغم أننا نمتلك تكنولوجيا نووية". ونفت إيران مرارا السعي مطلقا لصنع قنبلة نووية
يذكر أن الولايات الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة انقاذ النص القائم.
ص.ش/و.ب (رويترز)
توعدت إيران بالمضي في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي قائلة إنها تنوي رفع زيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم حتى 20%. من جانبها أكدت الوكالة الدولية أن طهران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة فعلا دون أن تحدد النسبة. (08.07.2019)
أعلنت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تقليص جديد لالتزاماتها بالاتفاق النووي، ومع ذلك تركت طهران الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية، بينما اعتبرت إسرائيل أن إيران "ماضية" قدما صوب إنتاج قنبلة. (07.07.2019)