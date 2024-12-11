خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل وراء ما حدث في سوريا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة لخطة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف أن المخابرات الإيرانية حذرت دمشق بوجود تهديدات لاستقرارها لكنها "تجاهلت العدو".

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن ما حدث في سوريا من تدبير الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" أن خامنئي قال أمام الآلاف من جميع مناحي الحياة اليوم الأربعاء (11 كانون الأول/ديسمبر 2024): "لا يجب أن يكون هناك شك أن ما حدث في سوريا نتيجة لمخطط أمريكي-صهيوني".

وأشار المرشد إلى أنه على الرغم من أن دولة مجاورة قامت بدور ملحوظ في التطورات، فإن المؤامرات والاستراتيجيات الرئيسية كانت في الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف" نعم، دولة مجاورة لسوريا قامت بوضوح بدور في هذا الأمر ومستمرة في القيام بذلك- يمكن للجميع رؤية ذلك". وأوضح: "ولكن المتآمر الرئيسي والمخطط الرئيسي ومركز القيادة يكمن في أمريكا والنظام الصهيوني". ولم يذكر تلك الدولة بالاسم لكن بدا أنه يشير إلى تركيا التي تدعم معارضين مسلحين مناهضين للأسد.

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ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الأربعاء إن المخابرات الإيرانية حذرت الحكومة السورية بوجود تهديدات لاستقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مضيفاً أن دمشق "تجاهلت العدو".

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم بشار الأسد خلال الحرب ونشرت الحرس الثوري في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة. وبعد ساعات من سقوط الأسد، قالت إيران إنها تتوقع استمرار العلاقات مع دمشق بناء على "نهج بعيد النظر وحكيم" للبلدين، ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع فئات المجتمع السوري.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)