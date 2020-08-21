 خالد المصري وقصته مع سي آي إيه | تقارير جديدة | DW | 06.04.2022

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تقارير جديدة

خالد المصري وقصته مع سي آي إيه

في عام 2004 اختطفت وكالة الاستخبارات الأمريكية الألماني واللبناني الأصل خالد المصري. على الرغم من تأكيده على براءته فقد تم استجوابه تحت التعذيب في سجن بالقرب من كابول لعدة أشهر.

Sendung Doku Der Fall Khaled el-Masri

 يروي الفيلم كيف دمرت المصالح الجيوسياسية حياة خالد المصري.

Sendung Doku Der Fall Khaled el-Masri

خالد المصري هو مواطن ألماني من أصول لبنانية ، اختفى نهاية عام 2003 أثناء رحلة بالحافلة على الحدود المقدونية. نقلته وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى سجن سري بالقرب من كابول بعد الاشتباه بأنه عضو في القاعدة أو أنه جزء من شبكة إرهابية محتملة. 


Sendung Doku Der Fall Khaled el-Masri


بعد الإفراج عنه نشر المصري قصته للرأي العام. ومن خلالها يزاح اللثام عن برنامج استثنائي للمخابرات الأمريكية لاختطاف أشخاص من دولة إلى أخرى دون سند قانوني. بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، بررت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لنفسها كل وسيلة لمكافحة الإرهاب الدولي.
 

Sendung Doku Der Fall Khaled el-Masri



في السنوات التي أعقبت الاختطاف كافح المصري عبثا من أجل الحصول على اعتذار واستعادة كرامته. لم ترد الحكومة الألمانية ولا الأمريكية على مزاعمه على الرغم من أن السلطات الأمريكية قبل وقت قصير من إطلاق سراح المصري أبلغت وزير الداخلية الألماني آنذاك أوتو شيلي بقضيته. المصري الذي يُعتقد أنه تعرض لصدمة نفسية بسبب التعذيب قام بأعمال غير قانونية بإضرام النار في متجر في ألمانيا، وضرب عمدة ألماني في بلدة نوي أولم فحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. بعد ذلك غادر ألمانيا بخيبة أمل عميقة.

Sendung Doku Der Fall Khaled el-Masri

في ديسمبر 2012 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكما يعتبر تسليم المصري إلى وكالة الاستخبارات المركزية انتهاكا للحقوق الأساسية ولذا فعلى مقدونيا دفع تعويضات للمصري عن الآلام والمعاناة بمبلغ 60 ألف يورو. يروي الفيلم الوثائقي كيف أصبح خالد المصري مع أسرته ضحية مصالح قوى جيوسياسية وكيف استسلمت الحكومة الألمانية لأصدقائها الأمريكيين.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 03:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 13:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 16:15 UTC
السبت 30 أبريل/نيسان 2022  – 19:15 UTC
الأحد 01 مايو / أيار 2022 – 05:15 UTC
الأحد 01 مايو / أيار 2022– 22:15 UTC
الإثنين 02 مايو / أيار 2022– 11:15 UTC
الإثنين 02 مايو / أيار 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 03 مايو / أيار 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  04 مايو / أيار 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 04 مايو / أيار 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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