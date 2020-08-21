خالد المصري وقصته مع سي آي إيه

يروي الفيلم كيف دمرت المصالح الجيوسياسية حياة خالد المصري.

خالد المصري هو مواطن ألماني من أصول لبنانية ، اختفى نهاية عام 2003 أثناء رحلة بالحافلة على الحدود المقدونية. نقلته وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى سجن سري بالقرب من كابول بعد الاشتباه بأنه عضو في القاعدة أو أنه جزء من شبكة إرهابية محتملة.









بعد الإفراج عنه نشر المصري قصته للرأي العام. ومن خلالها يزاح اللثام عن برنامج استثنائي للمخابرات الأمريكية لاختطاف أشخاص من دولة إلى أخرى دون سند قانوني. بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، بررت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لنفسها كل وسيلة لمكافحة الإرهاب الدولي.







في السنوات التي أعقبت الاختطاف كافح المصري عبثا من أجل الحصول على اعتذار واستعادة كرامته. لم ترد الحكومة الألمانية ولا الأمريكية على مزاعمه على الرغم من أن السلطات الأمريكية قبل وقت قصير من إطلاق سراح المصري أبلغت وزير الداخلية الألماني آنذاك أوتو شيلي بقضيته. المصري الذي يُعتقد أنه تعرض لصدمة نفسية بسبب التعذيب قام بأعمال غير قانونية بإضرام النار في متجر في ألمانيا، وضرب عمدة ألماني في بلدة نوي أولم فحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. بعد ذلك غادر ألمانيا بخيبة أمل عميقة.

في ديسمبر 2012 ، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حكما يعتبر تسليم المصري إلى وكالة الاستخبارات المركزية انتهاكا للحقوق الأساسية ولذا فعلى مقدونيا دفع تعويضات للمصري عن الآلام والمعاناة بمبلغ 60 ألف يورو. يروي الفيلم الوثائقي كيف أصبح خالد المصري مع أسرته ضحية مصالح قوى جيوسياسية وكيف استسلمت الحكومة الألمانية لأصدقائها الأمريكيين.





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