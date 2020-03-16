 خاص بـDW: قنابل نووية أمريكية في ألمانيا.. كيف وصلت وضد من؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.03.2020

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سياسة واقتصاد

خاص بـDW: قنابل نووية أمريكية في ألمانيا.. كيف وصلت وضد من؟

توجد في أوروبا حوالي 150 قنبلة نووية أمريكية، موزعة على العديد من البلدان الأوروبية بما في ذلك ألمانيا. لكن كيف وصلت هذه القنابل إلى أوروبا؟ وما الهدف منها؟ وضد من؟ ولماذا لا تريد الحكومات الألمانية المتعاقبة طلب سحبها؟

دعاة السلام في مظاهرة ضد الأسلحة النووية، في بوشل حيث توجد القنابل النووية الأمريكية

دعاة السلام في مظاهرة ضد الأسلحة النووية، في بوشل حيث توجد القنابل النووية الأمريكية

"أرى نفسي كهدف لهجوم محتمل"، تقول إيلكه كولر بامتعاض في صوتها. هذه المتقاعدة تسكن بالقرب من القاعدة الجوية بوشيل في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا في جنوب غرب ألمانيا، ويمكن لها سماع تحليق المقاتلات الروتيني. لكن الضوضاء تقلقها أقل من تخزين قنابل نووية في القاعدة القريبة. إنها القنابل النووية الأمريكية الأخيرة التي ظلت في التراب الوطني الألماني. 15 إلى 20 حسب تقديرات الأخصائيين، والعدد الحقيقي يبقى سريا.

"في البداية اعتقدت بأنه سيتم سحب القنابل بعد سنتين أو ثلاث"، تتذكر ناشطة السلام البالغة من العمر 77 عاما زمن ما بعد الحرب الباردة. ":اعتقدت بأنهم نسوا سحب تلك القنابل". لكن تلك القنابل النووية ماتزال موجودة في بوشيل، وهي مخزنة تحت الأرض ويحرسها جنود أمريكيون مسلحون ، وسياج متين يحمي الموقع. وهذه القنابل ستحصل قريبا على "تجميل" سيتم استبدالها بنموذج جديد وأقوى.

القاعدة الجوية بوشيل بولاية راينلاند ـ فالس

القاعدة الجوية بوشيل بولاية راينلاند ـ فالس

تحت "درع واقي نووي"

خلال الحرب الباردة نصبت الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا الغربية على مساحات واسعة، أسلحة نووية لمنع الاتحاد السوفياتي من تنفيذ هجوم. والكثير من هذه الأسلحة سحبتها الحكومة الأمريكية بعد 1991، لكنها تركت حزمة تُقدر اليوم بـ 150 قنبلة نووية في أوروبا. وهي موزعة على العديد من البلدان: إيطاليا وتركيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.

وحقيقة أنها تقع في قرية بوشيل الصغيرة التي تضم 1200 نسمة لا يعرفها الكثير من الألمان. وحتى ناشطة السلام إيلكه كولر لم تكن على بينة من أمرها لما انتقلت في 1980 إلى تلك المنطقة" كانت صدمة كاملة بالنسبة إلي". وابتداء من منتصف التسعينات علمت بذلك من خلال الصحافة. والحكومة الألمانية لم تؤكد أبدا رسميا أن قنابل نووية موجودة في بوشيل.

الوصول إلى الهدف بطيارين ألمان

ولم يقع الاختيار على بوشيل كموقع لتلك القنابل بدون سبب: هنا يتمركز "سرب الدفاع الجوي الفني" للجيش الألماني. وفي حال حصول هجوم بقنابل نووية، فإن طياري سلاح الجو سينقلون القنابل النووية بطائرات التورنادو الألمانية ويلقونها في الهدف. "المشاركة النووية" يُسمى هذا النموذج الذي يمكن لألمانيا الدولة غير النووية المشاركة من خلاله في القنابل النووية الأمريكية. والمهام موزعة بشكل واضح: فالأرقام السرية لتشغيل القنابل النووية لا يعرفها إلا الجيش الأمريكي، لكن إلقاءها سيكون من مهام الجنود الألمان.

الردع بطائرات قديمة

والقنابل النووية تشكل "إشارة ردع واضحة بالنسبة إلى كل خصم محتمل"، كما يرد في الشرح الذي وضعته الحكومة الأمريكية في فبراير 2018 لاستراتيجيتها النووية. لكن هل تتمتع القنابل في بوشيل حقيقة بقوة الردع؟ فالمقاتلات الألمانية من نوع تورنادو المبرمجة لإلقائها المحتمل تم صنعها في الثمانينات. وهي اليوم متجاوزة فنيا وتحتاج إلى الإصلاح. ويشك خبراء في أنها قادرة على تجاوز نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور. والقرار الذي طال انتظاره لتطوير طائرة تعوض التورنادو لم تتخذه إلى حد الآن الحكومة الألمانية. ويقول توبياس ليندنر، خبير شؤون الدفاع من حزب الخضر إن القنابل النووية المخزنة في ألمانيا ليست حاسمة بالنسبة إلى النجاح العسكري. وليندنر يعتبرها "مساهمة رمزية مكلفة وخطيرة وقديمة للمساهمة داخل حلف شمال الأطلسي".

طائرة تورنادو الألمانية القادرة على حمل قنابل نووية

طائرة تورنادو الألمانية القادرة على حمل قنابل نووية

تبادل المعلومات في حلف شمال الأطلسي

ويملك حلف شمال الأطلسي التخطيط الاستراتيجي لدرع الحماية النووية فوق أوروبا الغربية. وبالتحديد داخل مجموعة التخطيط النووي التي يجلس فيها وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ـ باستثناء القوة النووية فرنسا التي لا تشارك في ذلك برغبة ذاتية. هناك يطلع الأمريكيون حلفاءهم بانتظام على وضع المخططات النووية. والمشاركة في هذه اللجنة التابعة لحلف شمال الأطلسي مهمة للغاية بالنسبة إلى ألمانيا، كما يؤكد باستمرار أعضاء في الحكومة الألمانية. ولا يرتبط الأمر فقط بالمشاركة والحصول على المعلومات، كما يؤكد الخبير بشؤون حلف شمال الأطلسي هاينريش براوس الذي قال:" إذا انسحبت ألمانيا من المشاركة النووية وتوزيع المهام، فإن البلدان الأخرى ستنسحب مثل بلجيكا وإيطاليا وهولندا"، يفترض براوس الذي كان في حلف الناتو أمينا عاما لسياسة الدفاع والتخطيط العسكري. فبدون بلد مهم عسكريا مثل ألمانيا "سينتكس النظام برمته أو ينهار"، لأنه، كما يعلل براوس "لماذا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الخطر النووي لوحدها عندما يتعلق الأمر بحماية أوروبا؟".

عامل روسيا

قبل عشر سنوات في الـ 26 مارس 2010 حث البرلمان الألماني الحكومة الاتحادية بغالبية كبيرة على "التدخل بقوة من أجل سحب السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا". لكن الحكومات الثلاث المتعاقبة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل لم تجرؤ على هذه الخطوة. ومنذ أن استحوذت روسيا في 2014 على شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في خطوة مخالفة للقانون ونشرت صواريخ نووية متوسطة المدى في غرب روسيا، يبدو سحب هذه القنابل بعيدا أكثر من أي وقت مضى.

"نحن نستعرض بذلك أننا نقف إلى جانب الأمريكيين"، يقول طيار تورنادو من الجيش الألماني المتمركز طويلا في بوشيل، " إذا لم نعد نشارك، فإن الولايات المتحدة ستمارس ضغطا قويا علينا". والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يدع فرصة كما هو معروف لطلب التزام أكبر للأمن الذاتي من حلفائه الأوروبيين في حلف الناتو.

من حين لآخر يجتمع متظاهرون لطلب سحب السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا

من حين لآخر يجتمع متظاهرون لطلب سحب السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا

ومن المتوقع تحديث القنابل النووية الأمريكية، والمبلغ المتوقع لذلك هو عشرة مليارات دولار تصرفها الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج تحديث تلك القنابل. ويخشى منتقدون أن يؤدي تحديث القنابل لتصبح أكثر دقة إلى الزيادة في خطر هجوم نووي. وتقول إيلكه كولر بأنها "شخصيا قلقة من اشتعال النزاع مجددا بين الشرق والغرب". وقد حصلت كولر بفضل نشاطها ضد الأسلحة النووية في 2019 على جائزة آخن للسلام. وعلى كل حال سيحصل تحديث القنابل النووية في بلدة بوشيل بسرية تامة دون " أن يعرف أحد هل طائرة أمريكية جاءت بمشروبات كوكاكولا أم أخذت معها القنابل".

نينا فيركهويزر/ ناومي كونراد/ م.أ.م

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


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