خاصية جديدة في واتساب – رسائل نصية تعرض لمرة واحدة ثم تحذف نفسها

أخيرا، سيتمكن مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب من إرسال واستقبال رسائل نصية تحذف نفسها بنفسها بعد فترة زمنية معينة، بحسب ما نقلت مواقع عديدة مثل موقع "golem.de" الألماني وموقع "itmagazine.ch" السويسري

وكان تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك، قد أضاف في ربيع عام 2021 إمكانية إرسال صور ومقاطع فيديو أحادية العرض (تشاهد لمرة واحدة فقط)، بينما لم يكن نفس الخيار متاحا بالنسبة للرسائل النصية.

ومع خاصية العرض الفردي أو المشاهدة لمرة واحدة فقط بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، ليس متاحا القيام بلقطة شاشة وسيكون الأمر نفسه بالنسبة للرسائل النصية ذات العرض لمرة واحدة. ولن يكون متاحا أيضًا إعادة التوجيه، سواء للرسائل النصية أو الردود عليها التي صيغت بهذه الطريقة. وعليه فإن ذلك سيؤدي إلى محو جميع آثار النص المرسل تمامًا بمجرد قراءة الرسالة. وهذه الخاصية مخفية حاليًا في واتساب بيتا لنظام أندرويد (2.22.25.20)، كما كتب موقع "wabetainfo.com".

ويقول موقع "itmagazine.ch" السويسري إن الرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة مفيدة مثلا عند إرسال محتويات ذات طبيعة تتعلق بالأمان، فهنا على المرسل ألا يقلق بشأن عدم قيام المستلم بحذف الرسالة بنفسه، فالمحتوى سيختفي تلقائيًا بعد مشاهدته مرة واحدة أو بعد فترة زمنية معينة إذا لم تتم مشاهدته.

ويشير "wabetainfo.com" إلى أن هذه الخاصية لم يتم تنشيطها بعد، فهي مازالت قيد التطوير. ومن غير المعلوم حاليًا متى ستتوفر الرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة لمستخدمي تطبيق واتساب.

ص.ش/ع.ش