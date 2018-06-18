 ″خاصية الغفوة″ في ساعة التنبيه – ميزة لا تخلو من مخاطر صحية! | علوم وتكنولوجيا | DW | 13.11.2018

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علوم وتكنولوجيا

"خاصية الغفوة" في ساعة التنبيه – ميزة لا تخلو من مخاطر صحية!

ميزة المنبه أنه يحفز المرء للنهوض صباحا من الفراش، غير أن البعض يلجأ إلى الاعتماد على "خاصية الغفوة" ليضمن أن المنبه سينجح فعليا في إخراجه من السرير. خاصية مفيدة يحذر منها الخبراء. فلماذا؟

Zeitumstellung Junge Frau mit Wecker (picture-alliance/dpa)

 

يعتبر البعض محاولة الاستيقاظ صباحاً عملية نضال وكفاح يستعين بها بسلاح يعرف باسم "خاصية الغفوة"، أو الـ  snooze  اعتقادا  منهم أن المزيد من الدقائق التي تصل في بعض الأحيان إلى 20 دقيقة متقطعة، ربما تساعد في الحصول على المزيد من النشاط والطاقة اللازمة للصباح.

 راحة وهمية!

غير أن الخبراء والمراكز الطبية يؤكدون عكس ذلك، فقد حذروا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الشعور بالكسل طوال اليوم. الأمر الذي تؤكده أخصائية النوم جوي ريتشارد في حوار مع موقع مترو البريطاني حيث أكدت أن الشعور بنقص النوم والحاجة لمزيد من الدقائق الإضافية هي حالة نفسية يمر بها الجسم عندما نستيقظ من النوم ويصبح الجسم أكثر تنبهاً بشكل تدريجي عادة بعد 30 دقيقة ينتهى الشعور بالرغبة في النوم. وحذرت من أنه إذا تم استخدام "خاصية الغفوة" لمدة طويلة متقطعة، قد يتسبب ذلك في استمرار حالة الوخم والرغبة في النوم لساعات والإحساس بالراحة ولكنها راحة وهمية لاسيما أن النوم المتقطع والاستيقاظ عدة مرات يؤدي إلى تعكير مزاج الشخص صباحاً.

 

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نصائح عملية

ويحذر الخبراء في هذا السياق من أنه مهما كانت فترة النوم كافية طوال الليل، فإن الاستيقاظ والغفوة ثم الاستيقاظ مرة أخرى، قد يؤدي إلى شعور المرء بالتعب والإرهاق بشكل كبير مما يؤثر سلبا على النشاط البدني للجسم.  

ولتفادي التباعات الصحية لـ "خاصية الغفوة" ينصح بعض الخبراء باتخاذ بعض التدابير العملية كالإلتزام بروتين يومي، إذ توضح العديد من الدراسات أن النوم في أوقات محددة يساعد الجسم على التكيف على عدد ساعات محددة. وهو إجراء من شأنه أن يساعد في الاستغناء عن المنبه.

وفي هذا السياق ينصح خبراء الصحة أيضا بضرورة فحص معدل الحديد في الجسم، لأن فقر الدم أو نقص مستويات الحديد قد يكون وراء الإصابة بالأرق. فضلا عن ذلك يمكن لوضع المنبه خارج غرفة النوم أن يساعد بدوره في الاستيقاظ مبكرا، حيث يجد المرء نفسه مضطرا للنهوض من الفراش فورا.    

س.إ/ط.أ

 

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    خلل في الغدة الدرقية

    تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص الحديد

    يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    تناول أدوية الحساسية

    يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص السوائل

    توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    مرضى السكري

    يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    قلة الحركة

    تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص في فيتامين "B12"

    ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    شرب القهوة

    تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.

    الكاتب: د.ص/DW


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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

يشعر البعض بحالات من التعب والنعاس أثناء النهار، وقلة النوم ليست هي السبب دوما، بل لذلك أسباب عدة. والملفت أن النوم جيدا لا يكفي للتخلص من شعور النعاس والخمول نهارا، موقع "فوكوس" استعرض أسباب الشعور الدائم بالتعب نهارا. (11.12.2015)  

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