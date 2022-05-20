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خاركيف: الحياة تحت الأرض

أثناء القصف الروسي لجأ الناس في خاركيف إلى محطات المترو. السلطات المحلية ترغب الآن في تشغيل رحلات القطارات مجدداً، إلا أن الكثيرين يريدون البقاء تحت الأرض، لأنهم لا يثقون في أن الوضع سيستقر، أو لأن منازلهم دمرت بالكامل.