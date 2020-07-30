حِيَلٌ بسيطة تساعدكِ على خسارة الوزن الزائد

من الواضح أن تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة من أهم ركائز أي نظام غذائي لخسارة الوزن والمحافظة على اللياقة وكسب الجسم المثالي الذي تطمح في الحصول عليه.

إليك بعض التفاصيل الصغيرة التي أثبتت فعاليتها ونجاحها في المساعدة على فقدان الوزن دون بذل مجهود إضافي:

تأثير صوت المضغ:

كشف باحثون أميركيون في دراسة نشرت في المجلة العلمية "Food Quality and Preference " أن سماعك لنفسك تمضغ الطعام يخفف من الشهية مما يجعلك تأكل كمية أقل وهذا ما أطلق عليه "Crunch-effect".

طبق صغير أحمر:

تناول الطعام من طبق صغير بلون أحمر يساعد في إنقاص الوزن، إذ أن الطبق الصغير يساعد في تحديد الكمية، في حين أن اللون الأحمر يساعد في كبح الشهية.

كتابة مذكرات يومية:

من أفضل وأسرع الوسائل لضمان الالتزام بحمية إنقاص الوزن أن يقوم الشخص بكتابة مذكرات يومية عن الطعام الذي يتناوله في خلال يومه. إذ أشارت العديد من الدراسات إلى فعالية هذه الطريقة في الالتزام بالحمية. بحسب ما نشره موقع"إم إس إن" الألماني.

قل لا:

مقاومة إغراء الطعام هو جزء من نظام غذائي ناجح. قل لا دون تفكير في الوجبة، واجعل تركيزك على التزامك بالحمية والتخلص من الوزن الزائد الذي يزعجك.

وضع مرآة في المطبخ:

قد يكون وضع مرآة في المطبخ بمثابة مراقبة ذاتية سواء لـطريقة الطبخ أو النظافة أو مدى الالتزام بالحمية. كما يلجأ بعض الأشخاص إلى لصق مرآة صغيرة على باب الثلاجة لضبط النفس عندما تستسلم لإغراء وجبة متأخرة في الليل.

استخدام التطبيقات:

هناك العديد من التطبيقات على الأجهزة الذكية تتحدى المستخدم أن يلتزم بعدم تناول وجبات محددة عالية السعرات الحرارية، أو ممارسة تمارين رياضية معينة يومياً، إضافة إلى تطبيقات أخرى للتذكير بالوجبات ومواعيد الرياضة وغير ذلك. بحسب ما نشره موقع "إنسايدر" الأميركي.

ر.ض/ص.ش